El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió un mensaje a Brasil y otros gobiernos de América Latina al advertir que el apoyo económico o político que puedan recibir de Rusia “es temporal” y no está ligado a valores compartidos entre los pueblos de las distintas naciones.

En contacto con la prensa en el acto anual de la Plataforma de Crimea, Zelensky reafirmó que tiene el objetivo de presentar un “plan de victoria” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que finalice septiembre, porque está seguro que la iniciativa fortalecería a Kiev y tendría un impacto “psicológico” que llevaría a Rusia a poner fin a su guerra por la vía diplomática.

Antes de que se concrete ese encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el miércoles una nueva ayuda económica y humanitaria de 717 millones de dólares para Ucrania, que incluye asistencia para permitir a Kiev restaurar su infraestructura energética ante los ataques rusos.

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia comenzó el 24 de febrero de 2022, por lo que lleva 931 días en los que han muerto miles de solados y también civiles, y cientos de miles de personas se vieron obligadas a evacuarse y dejar sus hogares.

“¿Considera que hay respaldo de los gobiernos de América Latina a Ucrania ante la invasión de Rusia?”, consultó DNEWS a Zelensky el miércoles, quien respondió que las acciones de “propaganda” del gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, son muy fuertes en América Latina.

En la región “efectivamente actúa la propaganda rusa y algunos no solo no saben que hay una guerra a gran escala, sino no saben lo que pasa exactamente. ¿Y por qué no lo saben? Porque Rusia puede influenciar con su información o porque los líderes o políticos de algún país no quieren saber y revelar lo que pasa en aquí, porque tienen una dependencia de Rusia, de cosas económicas, de su combustible”, dijo Zelensky.

El presidente ucraniano agregó en ese sentido: “Nosotros no tenemos tanto dinero, no podemos ofrecer lo que ofrece Rusia, gas o petróleo, mucho y barato. Brasil lo que puede saber es que siempre podríamos ser sus socios de aquí en adelante, porque compartimos los mismos valores con el pueblo de Brasil, y no solamente somos un espónsor de combustible barato”.

Zelensky dijo también que ahora hay sanciones en la Unión Europea contra Rusia, lo que disminuye su poder de influencia en América Latina, pero advirtió: “Mañana o pasado cuando termine esta guerra, cuando ya se acaben las sanciones, Rusia volverá y succionará todos los jugos de Brasil o de otro país”.

“Yo pongo Brasil como un ejemplo. Rusia va a hacer lo mismo que ha hecho con Ucrania. Aquí teníamos un gas barato y siempre éramos un país de tránsito, y entonces para nosotros luego se convirtió esto en una influencia política, en los cambios internos, en el intento de robar nuestra identidad”, comentó el presidente ucraniano.