Este desaire hacia el Mercosur se produce pocos días después de que Milei calificara a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de “corrupto” y “comunista”. Estos duros términos fueron una respuesta a la exigencia del gobernante izquierdista para que el líder libertario se disculpara “con Brasil y conmigo” por otras críticas de alto calibre vertidas meses atrás.

Tampoco podemos ignorar la crisis diplomática por la que transitan Argentina y Bolivia luego de que Milei calificara como “fraude” el intento de golpe de Estado denunciado por el jefe de Estado Luis Arce.

Según Adorni, Milei no tiene “ningún problema” de coincidir con un mandatario con el que “pueda tener una distancia, ideológica, de concepto. Nunca nos vamos a ausentar por esa cuestión”.

Para Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), se trata de “una decisión errónea” que además resulta “contraria a lo que ha sido la política tradicional argentina respecto a la integración con los países de la región y de asumir un rol importante dentro del Mercosur”, explica a El Comercio.

Durante las últimas semanas, Milei ha lanzado fuertes calificativos contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien le pidió disculpas para sostener un eventual encuentro. / PATRICIA DE MELO MOREIRA JUAN MABROMATA

- Diplomacia paragubernamental -

“Por otro lado, es una decisión coherente con la política exterior de Milei, que no le da importancia a la región. Muestra de ello es que Milei no ha realizado ninguna visita oficial a ningún país de esta parte del continente, Argentina tampoco participó de la última cumbre de la Celac, ahora no participa en Mercosur y plantea eliminarlo, también manifestó que no apoyaría la propuesta de Brasil para reformar Unasur. Hay varios indicadores que dan cuenta de que la región no existe para el gobierno de Milei”, advierte Frenkel.

En efecto, desde que Milei llegó a la presidencia argentina, en diciembre del 2023, ha realizado ocho viajes al exterior y ninguno de ellos fue a un país latinoamericano, con excepción de El Salvador. Además, sus visitas a Estados Unidos y Europa, sus destinos predilectos, se enfocaron principalmente en participar de actos religiosos o recibir condecoraciones de agrupaciones de ultraderecha.

Para Frenkel, esta particular forma de ejercer las relaciones exteriores merece una clasificación especial. “Yo la denomino diplomacia paragubernamental”, dice.

“Vemos a un presidente que realiza una diplomacia como si no fuese un jefe de Estado. Tiene mucho que ver con la concepción libertaria que mantiene Milei, es una persona que no cree en el Estado, que ha manifestado que su objetivo es destruirlo. Entonces, hay una tensión entre la figura que ve al Estado como una organización criminal pero que al mismo tiempo ocupa un cargo que no puede escindirse de su carácter estatal. Esa dualidad contradictoria nos conduce a una conducta que al menos yo no he visto en otros mandatarios”, explica el experto.

En su visita a España, Milei prefirió participar de un evento organizado por el grupo de derecha Vox, desde donde lanzó duros calificativos contra el jefe de Estado Pedro Sánchez. / Bloomberg

- Posibles consecuencias -

Brasil y Chile son dos de los cinco principales destinos a los que van las exportaciones argentinas y, en general, Latinoamérica representa una importante plaza comercial para las industrias argentinas. Por ello, Frenkel teme que esta política de desinterés por sus vecinos termine costándole caro a la economía de su país.

“América Latina no solo es la región con más vínculos políticos con Argentina sino que además es el principal destino para nuestras exportaciones industriales. Exportamos bienes agrícolas a China y otros países de Asia, pero los lugares adonde exportamos la mayor cantidad de productos con valor agregado son Brasil, Colombia, Perú, Chile. Tener una política de indiferencia hacia la región puede tener efectos negativos en materia económica y comercial”, advierte.

En el caso específico Brasil, adonde se estima que llega el 14,3% de las exportaciones argentinas, esta no sería la primera vez que ambos países enfrenten un tenso momento por lo que, de acuerdo al experto, hay una vía para transitarlo de la mejor forma pese a la incomodidad especial que genera la situación para Lula, según aseguró el diario La Nación citando a fuentes del Palacio de Planalto que considerarían que Milei está “casi cruzando los límites”.

“En el caso de Brasil, Lula está reeditando la política de paciencia estratégica en un escenario mucho más grave”, señala Frenkel.

“Originalmente esto sucedió en la etapa de Dilma y Cristina, cuando Brasil mantuvo una política prudente y de evitar la confrontación con Argentina. La principal diferencia es que entonces Cristina no tenía la intención de confrontar al gobierno brasileño sino que la coyuntura tensó las relaciones. Yo creo que Lula está respondiendo debidamente a las acusaciones de Milei, pero su política será de no confrontar abiertamente con Argentina. Pero eso no necesita que mantengan una política necesariamente cooperativa en todos los aspectos”, explica el analista.