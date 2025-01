El Gobierno colombiano pidió este jueves al de Venezuela respetar los derechos de la oposición, incluidos los de María Corina Machado, y expresó su “profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos”.

“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos”, expresó la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a las autoridades venezolanas a que “en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, como elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia”.

El Comando Venezuela, equipo de campaña del opositor Edmundo González Urrutia, denunció el “secuestro” y la posterior liberación de María Corina Machado, después de que encabezara una manifestación en Caracas.

La manifestación fue convocada un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el presidente Nicolás Maduro como González Urrutia han prometido asumir.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá mañana a la investidura de Maduro y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que su país no las puede reconocer.

Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

Petro condenó la detención el martes de Carlos Correa, un destacado defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público, que se suma a la del excandidato presidencial Enrique Márquez, a quien se refirió como “amigo” suyo.

Al respecto, la Cancillería recordó este jueves que “los recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela”.

La CIDH acusó el martes al Gobierno de Maduro de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.