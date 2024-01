“Otárola ha fracasado en la articulación con los sectores más marginados de la sociedad”.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es uno de los cargos más amplios del Estado Peruano. El titular de la PCM es vocero de la Presidencia de la República, coordinador del Gabinete Ministerial y articulador político con el Congreso, las élites y la sociedad, entre otras funciones. Para hacer un balance del primer año del primer ministro Alberto Otárola, hay que entender su labor en todos estos frentes.

Como vocero, más allá de las artes retóricas del primer ministro, el actual gobierno no tiene nada que comunicar. El ‘plan Boluarte’ no es un fracaso porque haya sido mal explicado, sino porque nunca existió. Igualmente, la caída de la confianza empresarial no se explica por el poco compromiso del presidente del Consejo de Ministros con el libre mercado, sino porque ningún empresario va a invertir en un país inestable. La falta de ministros con capacidad y prestigio dentro del Gabinete tampoco depende únicamente de Otárola, considerando que su conformación ha dependido de la coalición de gobierno. Los partidos cogobernantes, especialmente Fuerza Popular, tienen más responsabilidad sobre el Gabinete que el primer ministro. Los problemas de capital humano del Gobierno también dependen de la presidenta Dina Boluarte, que mantiene a su hermano como un primer ministro en la sombra.

El punto más bajo del jefe del Gabinete Ministerial se encuentra indudablemente en su responsabilidad sobre la represión en las protestas de hace un año. El actual primer ministro venía de una tradición de izquierda moderada y tenía experiencia ministerial, por lo que se esperaba un perfil más dialogante o, al menos, una actitud menos permisiva con la represión indiscriminada. Sorpresivamente, como ministro de Defensa en un primer momento, y después como primer ministro, Otárola mostró una actitud excesivamente confrontacional que derivó en el descontrol de las fuerzas del orden y, posteriormente, la desconfianza hacia el Estado por parte de los ciudadanos del sur del Perú. Es así como en lo que sí ha fracasado claramente el titular de la PCM ha sido en la articulación con los sectores más marginados de la sociedad, lo que ha reforzado la alta desaprobación del Gobierno.

Si bien la articulación con la sociedad ha fracasado, creo que el primer ministro ha sido relativamente eficiente en su labor de articulador con el Congreso. Como sabemos, el gobierno actual se sostiene en una coalición parlamentaria. En este frente, y salvo algunos problemas surgidos desde finales del año pasado con el aprismo ‘new age’ de Renovación Popular, Otárola ha tenido un desempeño positivo, logrando que cualquier intento de destitución presidencial (incluso dentro de la coalición del Gobierno) sea neutralizado. Siendo el objetivo del Ejecutivo la sobrevivencia, este éxito no me parece poca cosa.

En suma, dada la amplitud que el premierato entraña, creo que Otárola ha sido un buen primer ministro para este gobierno, pero un mal presidente del Consejo de Ministros para el país. Empero sigo pensando que sus falencias hay que verlas más como el producto de un gobierno sustentado en una alianza de grupos particularistas y antidemocráticos, que como el resultado (solamente) de sus deficiencias personales.