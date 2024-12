La propuesta de regulación del Gobierno Australiano de redes sociales para evitar su uso activo (y adictivo) por parte de niños y adolescentes genera más preguntas que respuestas.

El uso por parte de menores y adolescentes de diversas redes sociales que tienen límites de edad para, precisamente, evitar un uso inadecuado refleja que los mecanismos de control etario se superan fácilmente sin un mayor control al alterar las fechas de nacimiento o declararse como mayor de edad, sin un proceso de comprobación fehaciente. Pero resulta que el uso de esas redes ha sido fomentado tanto desde las relaciones sociales (inclusión y tenencia de esas redes), educativas (las escuelas han creado espacios de información para estudiantes en dichas aplicaciones), hasta de integración social y espacios para poder hablar sobre sus propias problemáticas.

Más de uno dirá que se pueden malutilizar por terceros que afecten a dichos menores y eso es cierto. Pero no es necesariamente una medida de control etario lo que evitará que no usen esas plataformas (aunque las empresas propietarias buscarán evitar el uso para no ser sancionadas), sino que comenzarán a utilizar otras redes fuera del control del Gobierno Australiano o del conocimiento de los padres y madres (salvo que también hagan control de tráfico de contenidos y puedan detectar usos de otras redes).

La tecnología digital ya no es un elemento “nuevo” en las relaciones humanas, sino fundamental para mantenerse tanto “conectado” como “integrado”; el desarrollo regulatorio tiene que entender las diferencias en el uso de las herramientas tecnológicas (las conductas) y no regular las tecnologías en sí mismas, pero no puede dejar de educar, sobre todo a los más jóvenes, en materias de ciberseguridad y protección de datos personales.

Esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo están enfrentando este fenómeno digital el Gobierno y la sociedad peruana?