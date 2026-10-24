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El celular no educa, los padres sí

“Sería cómodo culpar solo al colegio, pero la escuela no reemplaza a la casa, y la casa ha cambiado”.

    Penélope Chacón
    Por

    Especialista en Comunicación Social

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    Las noticias no solo informan, también definen lo que una sociedad aprende a tolerar. Los noticieros repiten una y otra vez una violación o una muerte, pero rara vez informan qué sanción recibieron los responsables. El público retiene la agresión, pero no la consecuencia, y la impunidad termina pareciendo la norma. Por eso preocupa lo ocurrido en las últimas semanas, y sobre todo la rapidez con que dejamos de sorprendernos.

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