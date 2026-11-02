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El dengue y El Niño

“El compromiso del primer nivel es crucial: para prevenir se requieren, además de las vacunas, campañas de fumigación casa por casa”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

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    El Ministerio de Salud de Perú realiza campañas de control para el dengue. Foto: ©Andina/Editora Perú
    El Ministerio de Salud de Perú realiza campañas de control para el dengue. Foto: ©Andina/Editora Perú

    El Niño no solo trae inundaciones y destrucción de viviendas, puentes y carreteras, junto con la posible pérdida de vidas humanas. También conlleva un problema de salud: el calor y las lluvias alientan brotes de epidemias como el dengue, que en los últimos veinte años pasó de ser un problema de la Amazonía y la costa norte a adquirir la dimensión de una crisis pública nacional. En el 2024 tuvo un crecimiento de cerca de 280.000 casos, incluidos los de Lima, ciudad con más afectados y más contagios: alrededor de 80.000.

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