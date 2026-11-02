El dengue y El Niño

El Niño no solo trae inundaciones y destrucción de viviendas, puentes y carreteras, junto con la posible pérdida de vidas humanas. También conlleva un problema de salud: el calor y las lluvias alientan brotes de epidemias como el dengue, que en los últimos veinte años pasó de ser un problema de la Amazonía y la costa norte a adquirir la dimensión de una crisis pública nacional. En el 2024 tuvo un crecimiento de cerca de 280.000 casos, incluidos los de Lima, ciudad con más afectados y más contagios: alrededor de 80.000.

En el 2026 van más de 85.000 casos, y probablemente lleguen a 150.000. Esto se traduce en que van más de 80 casos de defunción por dengue comprobados. La tendencia seguirá, pues El Niño –fundamental para la persistencia de este mal– continuará el primer semestre del 2027.

En cuanto a recursos, no es cierto que se esté invirtiendo lo necesario, a pesar de ser una prioridad nacional. El economista y exministro Waldo Mendoza acaba de declarar que, en Salud, “hay que preguntarle al ministro, pero es evidente que hay una falta enorme de recursos. Uno va a los hospitales y ve a los enfermos en los pasadizos”. Frente a El Niño, “el Perú tiene la oportunidad de convertir esta debilidad en una fortaleza con una política fiscal superexpansiva, básicamente en infraestructura y apoyo directo a ciertos segmentos de la población” (El Comercio, 28/10/2026).

Hacen falta, entonces, iniciativa estatal nacional y local, y colaboración y participación de los ciudadanos. Para concretarlo, apremia un plan de fortalecimiento y dotación de recursos para el primer nivel de atención (es decir, postas médicas y centros de salud) del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales y de Essalud. Un plan que permita involucrar a la comunidad y los gobiernos locales en el control del ‘Aedes aegypti’, mosquito portador del dengue y otras enfermedades, que se multiplica con el calor; y que afine la estrategia de vacunación de menores de 5 años y adultos mayores. El compromiso del primer nivel es crucial: para prevenir se requieren, además de las vacunas, campañas de fumigación casa por casa.

A todo esto, cuando el Ejecutivo solicitó facultades para legislar sobre El Niño, no incluyó al sector Salud. Al margen de ese error, una decisión fundamental, ahora, es la creación de una partida extraordinaria en el presupuesto 2027, que tiene como último día de aprobación el 30 de noviembre próximo.