El Papa en el país que podemos ser

El gen del peruanismo se activa con más fuerza cuando tocan nuestras fibras más sensibles. Ver al Papa mover los labios para cantar el himno nacional nos conmueve. Sus menciones al cebiche elevan nuestro orgullo a su máxima expresión. Escucharlo decir que regresa a su patria nos hizo hinchar el pecho. No solo el DNI de León XIV es peruano. También lo es su corazón. Desde que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, el día en que se anunció su elección, hemos sentido al Santo Padre como uno de los nuestros. Esta semana, él nos ha demostrado que el sentimiento es recíproco.

Robert Prevost se fue del Perú y regresó convertido en León XIV. Es un pastor universal, pero también un amigo y compatriota que nos conoce. Sabe lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Ha disfrutado de nuestros sabores, recorrido nuestros caminos y se ha adaptado a nuestras costumbres. Pero también está al tanto de lo que nos divide y de cuáles son nuestros defectos como sociedad.

El Papa estará seis días en nuestro país. Durante su visita, el ambiente en las calles ha sido distinto. Su presencia despierta un sentimiento de alegría colectiva poco común entre nosotros.

León XIV habla con mesura y sobriedad. Pero cada uno de sus discursos es una clase magistral de espiritualidad. La clave para entenderlo está en escuchar el mensaje completo y no quedarse con la frase aislada del contexto.

A las autoridades les ha pedido escuchar y procurar que todos puedan hacerse entender. En el Gran Teatro Nacional, ante congresistas de diversas tendencias políticas, lanzó el difícil desafío de dejar de lado las diferencias. Conocedor de la polarización de nuestra clase política, ha instado a “reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”. Ha pedido que los sucesos del pasado sean tratados “con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

Ha exhortado a la sociedad a mirarse sin desprecio y “desarmar el lenguaje hiriente”. También ha llamado a desterrar el machismo, valorar a las mujeres y proteger a las niñas. El bucle de hostilidades en el que parecemos estar atrapados ha quedado interrumpido por unos días.

Pero el Papa se irá pronto. Solo se quedará con nosotros hasta mañana lunes. Volveremos a quedarnos con nuestros problemas, divisiones y frustraciones. Dependerá de nosotros que su mensaje permanezca y se ponga en práctica. Que demostremos que somos capaces de ser mejores personas. Y que el Perú que hemos sido en estos días sea un ejemplo del país que podemos ser siempre.