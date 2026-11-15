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El Papa en el país que podemos ser

Durante la visita del Papa, el ambiente en las calles ha sido distinto. Su presencia despierta un sentimiento de alegría colectiva poco común entre nosotros.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El gen del peruanismo se activa con más fuerza cuando tocan nuestras fibras más sensibles. Ver al Papa mover los labios para cantar el himno nacional nos conmueve. Sus menciones al cebiche elevan nuestro orgullo a su máxima expresión. Escucharlo decir que regresa a su patria nos hizo hinchar el pecho. No solo el DNI de León XIV es peruano. También lo es su corazón. Desde que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, el día en que se anunció su elección, hemos sentido al Santo Padre como uno de los nuestros. Esta semana, él nos ha demostrado que el sentimiento es recíproco.

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