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El Papa es peruano

“Esta visita marca un antes y un después, no solo en el pueblo creyente que somos, sino que tendría que marcar nuevos derroteros de entendimiento en una sociedad fracturada”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Composición: El Comercio)
    (Composición: El Comercio)

    Los peruanos tenemos un dicho tan popular como cierto: “Dios es peruano”, que lo usamos cuando por voluntad divina salimos bien librados de hechos negativos. Los piuranos juramos “por el Cautivito”, los chiclayanos “por la Santísima Cruz de Motupe” y, además, la invocación al Señor de los Milagros brota fácil de nuestros labios. Ahora tenemos un orgullo adicional, la innegable peruanidad del papa León XIV, porque como lo dijo el miércoles en su discurso en el Gran Teatro Nacional, al recordar sus inicios como misionero en Chulucanas… “Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

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