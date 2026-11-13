El Papa es peruano

Los peruanos tenemos un dicho tan popular como cierto: “Dios es peruano”, que lo usamos cuando por voluntad divina salimos bien librados de hechos negativos. Los piuranos juramos “por el Cautivito”, los chiclayanos “por la Santísima Cruz de Motupe” y, además, la invocación al Señor de los Milagros brota fácil de nuestros labios. Ahora tenemos un orgullo adicional, la innegable peruanidad del papa León XIV, porque como lo dijo el miércoles en su discurso en el Gran Teatro Nacional, al recordar sus inicios como misionero en Chulucanas… “Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

Pero no se quedó ahí... Al recordar la nacionalidad peruana que recibió en el 2015, reveló: “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Desde esta responsabilidad, reconozco, en aquellos años, una parte del camino por el que el Señor me fue formando como pastor”.

El Papa conoce nuestra historia, nuestras dificultades y nuestras alegrías, nuestra fe y también nuestras diferencias. Por eso, sus palabras llenas de autoridad retumbaron en el teatro que reunió a políticos de diversas y variadas tendencias, expresidentes como Manuel Merino, Dina Boluarte José Jerí y José María Balcázar –la historia del Perú de los últimos 10 años reunidos en una sala–.

“La vida democrática reúne a personas de convicciones y aspiraciones diversas, unidas por un mismo destino nacional. Las instituciones ofrecen cauces para que esas diferencias encuentren expresión y puedan recorrerse caminos de entendimiento”. Sin decirlo, pero en un enunciado claro, el papa Prevost llamó a la unidad, tan necesaria como urgente. Y llamó a saber escuchar, porque ello “requiere una especial paciencia cuando se afrontan desacuerdos o experiencias dolorosas”. “También el Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

“Quisiera alentar a todos a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro, cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones”.

Nada de lo nuestro le es ajeno al León XIV. Incluso la crisis de inseguridad tuvo un espacio en su discurso. “Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad. Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas”.

Esta visita marca un antes y un después, no solo en el pueblo creyente que somos, sino que tendría que marcar nuevos derroteros de entendimiento en una sociedad fracturada. El mejor homenaje para el papa León XIV tras esta histórica visita sería empeñarnos en buscar esa unidad, que tanto necesitamos... “Somos tus hijos y nos uniremos… y así triunfaremos contigo, Perú”.