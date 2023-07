Pero sí es con nosotros, y lo menos que podemos hacer es presionar a policías, fiscales y jueces para que limpien su propia mugre mientras limpian la calle de ‘malditos Cris’ venezolanos y otros espacios donde se cocina y se apaña el delito 100% peruano: las sedes de las mafias, las corporaciones corruptas, el Estado y el Congreso en particular. Quiero poner el acento en el Ministerio Público (MP).

Desde que una reforma de la justicia lo hizo titular de la acción penal, cargando con todo el peso, ya no solo de la acusación, sino de la investigación, padece muchos desfases. En primer lugar, tiene una cúpula muy débil e inestable: cinco fiscales supremos hoy transidos porque una de ellos, Zoraida Ávalos, fue inhabilitada por el Congreso, mientras la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, parecía celebrar en silencio. El MP tiene otro gran desfase: comunica poco y mal lo que hace. Más es lo que filtra que lo que declara. La coartada de ‘la reserva procesal’ nos deja sin explicaciones pertinentes sobre sus prioridades, reglas y estrategias.

El mismo silencio de Benavides y su cúpula sobre el Caso Ávalos se da ante la ley que limita peligrosamente los plazos de la colaboración eficaz. Como saben, esa ley podría hacer peligrar complejos procesos contra mafias. Algunas involucran a políticos y empresarios, de ahí la sospecha de que el Congreso pretende cuidar espaldas influyentes. Para poner solo dos ejemplos: Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, líderes fundadores de los dos partidos con las bancadas más grandes, afrontan procesos donde la colaboración eficaz ha entrado a tallar.

Hace mucho tiempo dijimos que la confrontación entre poderes es fatal porque la bronca deja muchos muertos y heridos. Pero sabíamos que el otro extremo, el enjuague de faltas y la convivencia de intereses particulares corruptos, podría llegar a ser igual de corrosivo. Que Dina Boluarte y Alberto Otárola gobiernen en un pacto de no hostilidades –alianza programática no hay– con ‘niños’ y ‘mochasueldos’, es gravísimo. El MP podría ser más justiciero –como lo fue durante el castillismo– y actuar contra los congresistas, sin arredrarse ante su inmunidad. A un año de cumplir su mandato, Benavides no lo está siendo. Prefiere distraernos pidiendo disculpas sobre la presunta inacción fiscal ante el caso del ‘Maldito Cris’, mientras la corrupción organizada y de alto vuelo nos rompe la crisma.