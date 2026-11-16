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Para ateos y creyentes

“El mensaje del Papa propone el camino inverso. Antes de tender la mano, no indaga por el credo o la filiación política. Invita, más bien, a que cada uno se pregunte qué está dispuesto a dar”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sobre la existencia de Dios se ha escrito tanto que poco o nada nuevo podría añadirse en estas líneas. Es una discusión que lleva siglos abierta y que, con toda probabilidad, seguirá así. Siempre habrá quienes se resistan a creer, con argumentos atendibles, y habremos otros que creemos plenamente en Él y en todo lo que representa. Desde esa fe, sin embargo, resulta claro que la religión católica no se agota en esa disputa. Tiene un trasfondo que va más allá de los dogmas y que se centra en el mensaje que transmite: el amor y la entrega hacia los demás.

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