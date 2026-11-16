Para ateos y creyentes

Sobre la existencia de Dios se ha escrito tanto que poco o nada nuevo podría añadirse en estas líneas. Es una discusión que lleva siglos abierta y que, con toda probabilidad, seguirá así. Siempre habrá quienes se resistan a creer, con argumentos atendibles, y habremos otros que creemos plenamente en Él y en todo lo que representa. Desde esa fe, sin embargo, resulta claro que la religión católica no se agota en esa disputa. Tiene un trasfondo que va más allá de los dogmas y que se centra en el mensaje que transmite: el amor y la entrega hacia los demás.

Ese es el mensaje que el papa León XIV ha traído en su gira por Latinoamérica y, de forma concreta, en su visita al Perú, país al que lo une una larga historia de servicio pastoral. Ha llegado con un lema sencillo, pero que cala en el discurso: “Abramos el corazón”. Se trata de una invitación que no exige el bautismo ni el conocimiento del catecismo para ser comprendida. Apela, más bien, a una experiencia común a todo ser humano: la de haber necesitado de otro, o la de haber sentido el llamado a socorrer a alguien.

Conviene detenerse en lo que significa esa entrega. No se trata de un sentimiento pasajero ni de una buena intención que se agota en las palabras. Es una decisión, muchas veces exigente, de ponerse al servicio de quien lo necesita, en especial de aquel que no está en condiciones de corresponder. El Evangelio lo ilustra con un relato conocido incluso por quienes nunca se han acercado a la Iglesia. Un maestro de la ley pregunta a Jesús quién es su prójimo, y la respuesta llega en forma de parábola: un hombre asaltado yace herido a la vera del camino. Pasan un sacerdote y un levita, y ninguno se detiene. Quien finalmente lo socorre, cura sus heridas y paga su hospedaje es un samaritano, alguien a quien los judíos de la época miraban con recelo por su origen y por su fe. El que obra con rectitud en el relato no es el más piadoso, sino el que asume como propia la suerte del herido.

Por ello, el mensaje del Papa no se dirige únicamente a los católicos. La Iglesia lo entendió así hace tiempo. En 1963, Juan XXIII dirigió su encíclica Pacem in terris no solo a los fieles, sino “a todos los hombres de buena voluntad”, fórmula que desde entonces se ha vuelto habitual. León XIV la ha retomado. Días antes de su llegada al Perú, recordó que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos y que se realiza en los actos cotidianos de amor y de paz. La santidad, así entendida, no requiere de lo extraordinario. Se encuentra en la madre que vela por el hijo enfermo, en el vecino que comparte lo poco que tiene, en el médico que atiende sin cobrar a quien no puede pagar.

Ahora bien, resultaría impropio mostrar ese amor como una ética que pueda separarse de la fe. Para el católico, la entrega hacia los demás nace de un Dios que se entregó primero, idea a la que Benedicto XVI dedicó su primera encíclica. Sin embargo, que el mensaje tenga su raíz en la fe no impide que sus frutos sean reconocidos por quien no la profesa. El no creyente puede no aceptar ese origen y, aun así, admitir el valor de lo que se propone. Allí existe un punto de encuentro de indudable relevancia.

El propio itinerario del Papa da cuenta de ello. Antes de llegar al Perú visitó Uruguay, el país menos católico de la región, donde apenas algo más de un tercio de la población se reconoce como tal. Pudo haber privilegiado los escenarios colmados de fieles; optó, en cambio, por dirigirse a una sociedad que en buena medida ya no comparte su fe. Y no lo hizo para reprocharle, sino para proponerle.

En el Perú, esa propuesta llega en un momento particularmente difícil. El país atraviesa una ola de violencia criminal, la desconfianza en sus instituciones es profunda y la polarización ha convertido cualquier diferencia en motivo de confrontación. En un contexto así, hablar de entrega desinteresada puede parecer ingenuo. Lo que suele imponerse es el cálculo: el beneficio propio, la deuda pendiente, la pertenencia a uno u otro bando. El mensaje del Papa propone el camino inverso. Antes de tender la mano, no indaga por el credo o la filiación política. Invita, más bien, a que cada uno se pregunte qué está dispuesto a dar.

Y este mensaje va dirigido a creyentes y no creyentes, a los que dudan y a los que, aun con dudas, creen. La tradición cristiana nunca ha considerado la duda como enemiga de la fe. Varios de sus santos más venerados atravesaron largos periodos de aridez espiritual sin abandonar el servicio a los más pobres. Quizá por ello la invitación resulta tan amplia: no exige certezas, sino actos concretos. Es posible dudar de muchas cosas y, aun así, no pasar de largo frente a quien yace herido en el camino.

Cuando el Papa concluya su visita, la pregunta sobre la existencia de Dios seguirá abierta, como lo ha estado siempre, para que cada persona la responda en libertad. Lo que cabrá preguntarse es si su paso por el país dejó algo más que imágenes y multitudes, y si unos y otros, cada cual, desde su orilla, acogieron la invitación a abrir el corazón. Esa respuesta no la ofrecerán los teólogos ni los filósofos. La dará la conducta de cada peruano, creyentes y no creyentes, en su vida diaria.