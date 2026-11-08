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Uno di noi

“Llega el peruano más universal, uno de nosotros, ojalá estemos a la altura”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    FOTO: EFE
    FOTO: EFE

    Las primeras palabras de agradecimiento del papa León XIV, tras ser elegido Romano Pontífice, fueron en castellano. En ese momento, su intelecto se trasladó espiritualmente a aquellos lugares donde fue auténticamente feliz y nada pudo contener que el castellano fluyera dócilmente de sus labios mientras acurrucaba en la memoria a su Chiclayo querido. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, dice el vals que tanto debió escuchar el Santo Padre en el Perú, quien no nació aquí, pero decidió ontológicamente hacerse peruano. Volverá a la tierra que no le dio la vida, sino a la que él decidió entregarle buena parte de la suya.

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