Gise y Techito, una comedia homofóbica

Esta es una comedia en tres actos y un salto pa'trás o flashback. En el primer acto, domingo 11 de mayo, la Señito acude a "Sin peros en la lengua", de Milagros Leiva, a promover su flamante "Gisela, el gran show", ocurrido unas horas antes, en la noche del sábado. Gise está en campaña y Milagros está a la caza de una celebridad para cucharear. Escondiendo bajo la mesa su cucharón de palo, Milagros la hizo sentir la diva de América: la halagó, la infló y hasta le preparó un insólito despliegue de preguntas hechas por políticos. Vitocho, Susana Villarán, Abugattás, Lucho Iberico le mandaron piropos e interrogantes inocuas. Pero Techito Bruce, que se acuesta y levanta pensando en la unión civil, le preguntó por su causa. Y ella, que presumo que está en contra por razones religiosas pero no se atrevía a decirlo, se enredó en una cantinflada de padre y señor mío. Milagros, que es una inteligente periodista pro UC, le hizo más preguntas que exacerbaron el cantinfleo, hasta que lo cortó por pena.

El segundo acto está precedido por un flashback. Las barbaridades que se intuyeron en medio del cantinfleo provocaron que en las redes y en Las Fuerzas Vivas, se evocara, en un rápido montaje secuencia, la biografía de Gisela. Abusivamente, la sinteticé en una frase: "colgó las tangas y se puso el calzón con bobos". No quería ser despectivo con su pasado de vedette sino todo lo contrario: destacarlo como el punto de partida de una movilidad ascendente que, en mi visión idealizada, pudo ser la de una rosa del pantano, la de una mujer de vanguardia. Pero fue, ¡qué lastima!, todo lo contrario.

Entonces, el segundo acto, empieza luego del flashback, el domingo 18 de mayo, cuando el país se entera de que Techito ha hecho pública su homosexualidad en portada de El Comercio. Nos trasladamos inmediatamente al set de 'Sin peros'. Milagros, presumo que culposa por haber contribuido al traspiés de la diva del canal, intenta congraciarse con ella sugiriendo la hipótesis de que Techito ha salido del clóset para responder a Gisela. O sea, después de todo, 'ni si ni no, no te entendí ni pío pero tienes razón, Cantinflas dio en el clavo, sí señor'. Y en la noche, en "Cuarto poder", Sol Carreño también se apena por Gisela y le formula la hipótesis al propio Techito. Por supuesto, este negó que decisión tan trascendente en su vida haya sido provocada por Gisela, pero la idea quedó flotando en el equipo de la Señito. La jefa había sido escarnecida y le hacía falta un contraataque. ¿Qué tal si invitamos a Techito y en la promoción subrayamos la idea de que él decidió salir del closet tras el llamado de Gisela? Maribel Toledo, la productora periodística de GV, puso manos a la obra. Techito es un político y no iba a desaprovechar la oportunidad. Por supuesto que atracó y lo dijo en su FB mientras las promos lo anunciaban como la carta de América contra el esperpento de las hermanas Zárate en Frecuencia Latina.

El tercer y último acto es el más divertido. Techito aparece en el set de Gise y ella aprovecha para librarse del mote de homofóbica. Consigue que él le diga que no lo es. ¡Já!, como si Carlos, a quien aprecio, fuese el santo gay que absuelve a los homofóbicos. Tampoco, tampoco. Y siguen las preguntas, en buena onda, pues no se trata de acorralar al invitado sino todo lo contrario, armonizar con él. Hasta que, ¡zas!, Gisela dice que los paneles de la campaña ‘Parejas imaginarias’, con famosos heteros fungiendo de gays y lesbianas, le parecieron chocantes. Es probable que detrás de ese lance hubiera una provocación a su rival de horario Beto Ortiz, impulsor de esa campaña. Pero el comentario destiló homofobia. Y lo que armó en el segundo acto para borrar la mala impresión del primer acto, le volvió como bumerán. Le han recordado hasta el vladivideo por el que fue procesada y absuelta. Puede haber secuela.