Tataje firmó el contrato con la empresa el 30 de setiembre del 2020 para obtener un departamento de 60 m² del proyecto Flamingo, que comprende 217 departamentos entre dos torres en la sétima cuadra de la avenida Brasil, en Jesús María. Ella decidió financiar el costo mediante un crédito directo con la empresa. La minuta de compraventa señalaba que debía pagarlo en catorce cuotas hasta el 30 de noviembre del 2021 para recibir la vivienda en diciembre de ese año, fecha proyectada para el término de las obras. Esto podía prorrogarse por 4 meses.

Cláusula décima de la minuta de compraventa, que determinaba la entrega para diciembre del 2021. Foto: Fuentes de El Comercio.

“En noviembre del 2021, vi que no iban a acabar la construcción en diciembre. Contacté a la empresa, admitieron que no se iba a entregar ese mes y me pidieron prorrogar los plazos de pago y entrega hasta abril y mayo del 2022, respectivamente, con una adenda . Yo acepté y terminé de pagar todas las cuotas en el plazo establecido”, narra Tataje.

“Solicité una constancia de cancelación en abril del 2022. Orfelina Cuadros, gerenta del proyecto Flamingo, me dijo que consignaría que ya había cancelado todo en una segunda adenda, donde colocaría otra cláusula para extender la entrega hasta el 30 de noviembre del 2022. Yo le reclamé que no habíamos pactado, pero respondió ‘Tómalo o déjalo’ ”, manifiesta.

Tataje accedió a firmar la nueva adenda, que establecía como fecha de entrega el 30 de noviembre de 2022 y una única prórroga de hasta seis meses. “La vendedora [el proyecto Flamingo] se compromete a cumplir con el plazo de entrega de el inmueble, actuando de manera diligente y oportuna (...)”, afirmaba la empresa en el documento. Un año después, el resultado es otra promesa incumplida.

La segunda y última adenda que acordó Tataje con la inmobiliaria indicaba que el departamento debía entregarse el 30 de noviembre del 2022. Foto: Fuentes de El Comercio

Hasta el momento, 17 familias contaron a El Comercio que apostaron por invertir en el proyecto Flamingo y que todavía no reciben sus departamentos. El abogado Wilfredo Bustamante, representante de una propietaria de un departamento, señaló que 17 propietarios afectados remitieron una carta a Orfelina Cuadros para acordar una reunión sobre los incumplimientos de la inmobiliaria. El encuentro se dio finalmente en octubre, pero no tuvo un resultado favorable para los compradores, según Bustamante.

Los propietarios con los que conversó este Diario aseguraron que aproximadamente 30 personas han sido afectadas luego de comprar un departamento en este proyecto del Grupo T&C. Las fuentes refirieron que algunos habrían celebrado acuerdos de transacción y confidencialidad con los encargados del proyecto Flamingo; además, mencionaron que una familia vive en un departamento, pese a que el edificio continúa en construcción y no tiene electricidad.

Algunos propietarios han desembolsado hasta 570.000 soles. Asimismo, otras personas firmaron los contratos de compraventa desde el 2018 y desde entonces esperan por obtener su vivienda propia.

“Algunos financiamos el costo con un crédito directo con la empresa y otros pidieron créditos hipotecarios. ¡El precio no es cómodo!”, reclama Tataje. “Para cumplir con el costo de 570.000 soles pago un crédito hipotecario de 4.700 soles a un banco y por culpa de Flamingo también debo alquilar otro departamento para vivir”, declara J anet Flores , otra persona afectada.

Flores firmó un contrato Flamingo Real Estate S.A.C. (razón social del proyecto del Grupo T&C) en diciembre del 2021. La fecha original de entrega de la vivienda fue el 30 de mayo del 2022 y se prorrogó para enero del 2023 luego de celebrar una adenda. “He mandado varias cartas notariales, pero desde el año pasado vienen postergando mi entrega. Estoy preparando mi denuncia ante Indecopi. Ellos se ríen de la justicia. Tuve una audiencia con ellos en Indecopi y no se presentaron”, afirma Flores.

En la plataforma de consulta de expedientes de Indecopi, el proyecto Flamingo registra 14 denuncias. Asimismo, la obra ha sido paralizada en más de una ocasión en este año por la municipalidad de Jesús María.

El proyecto Flamingo tiene 14 denuncias en la plataforma Consulta de expedientes de Indecopi, registradas desde el 2021.

Disposiciones de la municipalidad de Jesús María de paralización de la obra en marzo y junio de este año. Foto: Fuentes de El Comercio.

En abril de este año, decenas de familias reclamaron fallas en un edificio que también pertenece al Grupo T&C y está ubicado a una cuadra del proyecto Flamingo en la avenida Brasil. Se trata del proyecto NOSSA, cuyos propietarios de departamentos se quejaron por averías en la bomba de agua, los ascensores y en las estructuras de las áreas comunes y estacionamientos.

Pese a los reclamos, el Grupo T&C continúa vendiendo departamentos del proyecto Flamingo. En el portal Nexo inmobiliario, se indica como fecha de entrega de las viviendas el 30 de noviembre de este año.

Página del proyecto Flamingo en la web Nexo Inmobiliario.

Acabados inconclusos

A pesar de que la inmobiliaria asegura que la obra civil concluyó hace seis meses, los propietarios con los que conversó El Comercio denuncian que no se ha terminado con los acabados en diferentes espacios de los departamentos y las torres del proyecto .

“Cuando pudimos ingresar en setiembre, los pasillos y áreas comunes de los edificios, y servicios higiénicos y pisos de cada departamentos no estaban terminados. Tampoco han cumplido con la cocina que me ofrecieron ni con enchapar bien las puertas. El proyecto tiene una torre de 27 pisos y otra de 20. Pero ninguno de sus ascensores funciona, porque no hay luz”, expresa Nicole Tataje.

Imágenes de setiembre del pasillo inconcluso en una torre y baño sin inodoro en un departamento del proyecto Flamingo. Foto: Fuentes de El Comercio.

Acerca de este último punto, uno de los aspectos más preocupantes para Tataje, Janet Flores y otros vecinos es que el proyecto no cuenta con electricidad.

“No hay ningún medidor de luz y los encargados del proyecto Flamingo se niegan a mostrar documentos que sustenten el trámite con una empresa distribuidora de energía. A algunos propietarios les ofrecen luz artificial o electricidad con grupo electrógeno, pero no vamos a aceptar. ¡Nosotros pagamos para tener todos los servicios básicos que nos ofrecieron!”, sostuvo Tataje.

Ausencia de la caja de luz de un departamento del proyecto Flamingo. Imagen tomada en setiembre de este año. Foto: Fuentes de El Comercio.

“Hemos pedido varias veces a Aldana Barrientos, la supervisora comercial del proyecto Flamingo, que nos presentes evidencias de que Flamingo esté realizando un trámite con Enel para el servicio eléctrico. Pero nos pone excusas y nunca nos ha entregado pruebas”, asevera Tataje.

Descargos de Grupo T&C

El Comercio conversó con William Ticona, gerente general del Grupo T&C, sobre los reclamos de los propietarios del proyecto Flamingo. Ticona aseguró que el retraso en la entrega de departamentos “es un hecho aislado”.

El gerente aseguró que este problema se debe principalmente a la “falta de instalación por parte de Enel de una subestación eléctrica para el proyecto” . “Enel nos comunicó el replanteamiento de la instalación en enero de este año. Esto ha condicionado la entrega, porque es un operación con trámites de plazos amplios”, añadió Ticona.

En consecuencia, Ticona informó que ofrecerán a los compradores del proyecto Flamingo obtener sus departamentos, que temporalmente contarán con energía eléctrica a través de grupos electrógenos . El gerente de la inmobiliaria señaló que cuentan con dos generadores eléctricos para abastecer de este servicio ininterrumpidamente a ambas torres, incluyendo el funcionamiento de los ascensores.

“Es un servicio costoso que asumiremos nosotros en su totalidad. Es una alternativa provisional, porque no es sostenible en el tiempo. Por eso, vamos a hacer todos los esfuerzos para que en marzo tengamos el servicio eléctrico de Enel ”, declaró Ticona.

Por otro lado, Ticona aseguró que “la obra civil del proyecto terminó hace seis meses y cuenta con casi todos los acabados”. “Son muy pocos los retoques o acabados finos, como colocar una segunda capa de pintura, que se realizan cuando se acuerda una fecha de entrega”, agregó. Sin embargo, como se informó previamente, en setiembre todavía la empresa no había terminado con los acabados en todos los pasillos y departamentos del edificio.

El gerente del Grupo T&C también prometió que la empresa acudirá a todas las audiencias de conciliación que programe Indecopi por las 14 denuncias registradas contra el proyecto Flamingo. “Tenemos la voluntad de dialogar con todos los clientes. Quienes desean retirarse del proyecto pueden hacerlo y se les devolverá su dinero”, afirmó.

Por su parte, 12 familias propietarias indicaron a El Comercio tuvo contacto no aceptarán la entrega de sus departamentos si los edificios cuentan con energía eléctrica a través de grupos electrógenos . “No tenemos la seguridad de que este sistema de electricidad funcione las 24 horas. Puede dañar nuestros electrodomésticos y un fallo en el funcionamiento del ascensor puede traer un accidente”, manifestó Nicole Tataje.

Además, los propietarios indicaron que tomaron conocimiento de problemas con el servicio eléctrico de otro proyecto del Grupo T&C que también funciona con grupos electrógenos: ‘Look and feel’, ubicado en Surco.

Por otra parte, Karín Roque, quién firmó un contrato con el Grupo T&C en 2018 por un departamento a un costo de 329 mil soles, mencionó a este Diario que aceptará la entrega del departamento en estas condiciones “por necesidad”. “Me representa mucho gasto pagar el crédito hipotecario y un alquiler. Que me entreguen el departamento este mes como esté con la condición de que terminen de instalar el medidor de luz”, subrayó.

Janet Flores ha tomado la misma decisión. No obstante, señaló que denunciará a la inmobiliaria si incumple con brindar el servicio eléctrico a través de Enel.

