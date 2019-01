Arequipa: funcionaria sostiene que sí fue designada como directora de COPASA

El pasado 9 de enero, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 26-2019-GRA/GR, el Gobierno Regional de Arequipa designó a Yrasema Pacheco Mena como directora ejecutiva del Proyecto Especial COPASA. La resolución fue publicada en la página web oficial del gobierno regional.

Esta es la Resolución Ejecutiva Regional Nº 26-2019-GRA/GR.

Este fin de semana, surgieron varios cuestionamientos sobre la designación de Pacheco Mena debido a que es esposa del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar. A través de las redes sociales, algunos arequipeños especulaban que existiría una alianza política o algunos arreglos entre ambas autoridades. Cáceres Llica pertenece al partido Unidos por El Gran Cambio, mientras que Candia a Arequipa Renace.

El último sábado, el gobierno regional eliminó la citada resolución ejecutiva de la página web institucional y mediante la oficina de Relaciones Públicas emitió un comunicado aclarando que la gerente de COPASA es Eva Matilde Cueto de Mariscal. Asimismo, negaron que la titular de COPASA sea Pacheco Mena.

El Comercio acudió este lunes a las oficinas de COPASA. En el despacho de la dirección se encontraba Yrasema Pacheco, quien con resolución en mano dijo que sí fue designada como directora y que tras los cuestionamientos en su contra renunciará al cargo.



-Hay una resolución del Gobierno Regional de Arequipa que la designa como directora ejecutiva del Proyecto Especial COPASA.



Sí. Yo tengo una resolución.



-Sin embargo, desaparecieron esta resolución.



Eso no debió darse. Yo no estoy sentada aquí porque me dio la gana de venir. Tengo una resolución y por todo lo que ha pasado he puesto mi cargo a disposición. Espero que se evalúe y venga el nuevo responsable. Mientras tanto, no he recibido una comunicación oficial.



-Así como la designaron con una resolución ejecutiva, ¿su cese también debe darse con otra resolución del gobernador?



Así es. Así como te designan, igual te retiran la confianza, y hasta ahora no me dan esa resolución de cese.



-¿Ha firmado documentos con el cargo directora ejecutiva de COPASA?



Claro.



-Si le piden que se retire sin una resolución ¿Lo haría?



No lo haría. La resolución es la formalidad, yo recibí el cargo y debo entregar a alguien bajo resolución.



-Si bien varios observaron su designación por ser la esposa del alcalde provincial de Arequipa (Omar Candia), lo que ahora se cuestiona es la actitud del gobernador, quien habría tratado de enmendar algo ocultando documentos.



Que ellos respondan por qué tomaron esa decisión. Tendrá que responder el mismo arquitecto (Elmer Cáceres) o la oficina de Relaciones Públicas.



-Se dice que el alcalde provincial conversó con el gobernador regional para que le den el puesto.



Lamentablemente se presta a eso, pero no hacemos reconocimiento de Yrasema Pacheco como profesional. Yo soy una mujer que se ha preparado, tengo estudios de especialidad en temas ambientales y tengo experiencia.



-¿El gobernador sabía que usted era la esposa del alcalde Omar Candia?



Yo creo que no. Yo conocí al arquitecto cuando estaba trabajando en Caylloma. Yo no pongo en mi CV que soy esposa de Omar Candia. A las reuniones de trabajo que voy me presento como Yrasema Pacheco, especialista ambiental, promotora.



-Está desmintiendo al gobernador, ¿no cree que generará algún tipo de consecuencia?



No puedo mentir, la resolución ejecutiva regional existe. Yo recibí la resolución de secretaría general, por eso estoy aquí. Esa es la verdad, así no le guste.



-Esa verdad quizá genere rencillas entre el alcalde y el gobernador.



No debería darse. No quisiera ser culpable de afectar esa relación que deben tener todas las autoridades.

El jefe de Relaciones Públicas del gobierno regional, Valerio Andía, indicó a este Diario que Cueto de Mariscal es la titular en el cargo. Anunció que este martes Cáceres Llica dará a conocer su posición sobre este tema.

El Gobierno Regional de Arequipa emitió un comunicado indicando que que Matilde Cueto de Mariscal es la gerente de Copasa.

