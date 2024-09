—¿Cuáles son los principales indicadores de la inseguridad alimentaria en el Perú?

La capacidad monetaria está relacionada con el acceso a alimentos. Por eso, uno de los indicadores de la inseguridad alimentaria es la línea de pobreza monetaria, que es el límite que divide a las personas que se consideran en la pobreza de aquellas que no. Precisamente, el pobre monetario no tiene ingresos suficientes para poder alimentarse adecuadamente .

En el 2019, el porcentaje de personas debajo de la línea era alrededor de 20%. Para fines del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esa cifra es de 29,7%, es decir, casi un tercio de peruanos está por debajo de la línea de pobreza monetaria . Ellos no pueden alimentarse todos los días con tres comidas. Sus ingresos están entre 300 a 400 soles al mes.

—¿Y cuál es la situación de las personas en pobreza extrema?

El pobre extremo sufre hambre directamente, porque no tiene capacidad de alimentación . Ellos tienen que ser alimentados por el Estado, organizaciones, ollas comunes, etcétera. En el 2019, 2,5% de los peruanos vivían en pobreza extrema. Actualmente, esto alcanza al 5,7% de la población. El deterioro económico y de acceso a la alimentación desde el 2019 es grave.

Leslie Pierce preside el Banco de Alimentos del Perú y fue CEO de Alicorp entre 1991 y 2011. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

-Hemos hablado de la situación de toda la población y dentro de ella uno de los grupos vulnerables son los niños e infantes. Actualmente, 4 de cada 10 menores de tres años sufren anemia en el Perú.

La preocupación por los niños no es solo que se alimenten, sino que necesitan una buena alimentación principalmente en los tres primeros años. De lo contrario, padecerán anemia, que es uno de los problemas más graves no solo para la persona, sino para todo el país.

-¿Por qué la anemia infantil tiene ese impacto a escala nacional?

Porque un niño con anemia en los primeros tres años de su vida pierde la capacidad de fortalecer y equilibrar su organismo. Ese daño a su capacidad de desarrollo es irreversible. El promedio de anemia infantil a nivel nacional es de 43,1% y en algunas regiones supera el 60%.

¿Qué va a heredar el Perú si es que estos niños no tendrán capacidades para competir adecuadamente ni podrán poner sus competencias en beneficio del país cuando sean adultos? Por eso, la anemia infantil requiere la mayor atención de cualquier gobierno sin importar posiciones ideológica s.

-¿Cuáles cree que son las principales alternativas de solución a este problema?

La solución de la anemia infantil requiere sobre todo de políticas públicas y de interés del gobierno al ser un problema mayor por la cantidad de población que involucra.

Frente al panorama de la inseguridad alimentaria de toda la población, lo mejor es que el país crezca económicamente a un ritmo adecuado . Esto tiene que ver con el incremento de la inversión privada, porque lo único que va a generar empleo en el país es la inversión privada. Si el Perú se estanca en este aspecto, el país empieza a empobrecerse, pero si crece económicamente, existirán mejores empleos, mejores salarios y, por lo tanto, las familias tendrán la capacidad económica para adquirir alimentos necesarios para una dieta balanceada.

-La frase “En Perú no se pasa hambre, en todos los rincones del país se come de manera contundente” del ministro de Desarrollo Agrario Ángel Manero, ¿tiene asidero en la realidad?

No voy a hacer una crítica al ministro. La frase no es verdad. Por ejemplo, en Lima hay gente sin capacidad de comer tres comidas al día de forma adecuada .

-Hoy en día, ¿existe más hambre en Lima que en el resto del país?

Sí. Es en Lima donde existe mayor concentración y densidad poblacional.

Si estuviéramos bien alimentados, no tendríamos un 40% de anemia infantil a nivel nacional ni tanta gente en pobreza extrema. No puedo imaginarme a las personas en pobreza extrema comiendo abundantemente; esa es una realidad que no se da en el Perú.

Por otra parte, hay una cifra importante que quiero mencionar: el 47% de alimentos producidos al año en el Perú se desperdician. Esto es aproximadamente 12 millones de toneladas.

-Es una cifra altísima. ¿Por qué ocurre ese nivel de desperdicio?

A pesar que pueden ser aprovechados, son desechados de la cadena logística por diferentes razones: tienen una fecha de vencimiento cercana, daño en su empaque o por alguna pequeña mancha.

Si pudiéramos acceder al 10% de esos alimentos, podríamos alimentar a más de 2 millones de peruanos al año.

-¿Qué alternativas promueve el Banco de Alimentos del Perú frente a la grave crisis de inseguridad alimentaria?

Somos una organización receptora de donaciones de alimentos de empresas y la agroindustria. Desde el 2012, hemos recuperado más de 40 mil toneladas de alimentos desechados, que nos permitieron brindar 200 millones de raciones. Gracias a esto hemos alimentado a más de 1 millón 200 mil peruanos .

Nuestro foco son los pobres monetarios y las personas en pobreza extrema. Contamos con una red de más de 1.800 organizaciones que reciben los alimentos donados y los reparten entre comunidades, ollas comunes, comedores populares y otros grupos.

-¿Qué evento promueven este año para fomentar la donación de alimentos?

Estamos próximos a iniciar la Alimentatón 2024 , que se realizará del 17 de setiembre al 31 de octubre. Nuestro objetivo es recaudar 500 toneladas de alimentos a través de donaciones de empresas, restaurantes, hoteles, agroindustrias y los ciudadanos de a pie. Esta cantidad se convertirá en 2 millones de raciones de comida para alimentar a 250 mil peruanos y peruanas .

-¿Qué alimentos pueden donarse?

Los productos pueden ser menestras, arroz, aceite, leche en caja, fideos y conservas de proteínas, como pollo y atún. Además, es importante que los productos tengan fechas de vencimiento largas, es decir, de al menos 2 meses, y deben estar sellados. No se pueden recibir productos a granel.

Los invitamos a que nos hagan llegar los alimentos y nosotros nos encargaremos de distribuirlos a través de nuestra red logística de organizaciones afiliadas.