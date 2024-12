El biohuerto que se observa al ingresar a su casa revela el íntimo vínculo de este ingeniero agrónomo con la naturaleza. Por ello, la crianza de insectos que realiza tiene hoy un fin principal que responde a una de las funciones poco conocidas de estos animales: ser alimento vivo para otras especies.

¿Qué son los alimentos vivos?

Christian explica que los alimentos vivos son aquellos animales que, estando aún con vida, se usan para el consumo de otros animales. Los insectos, vertebrados e invertebrados, son los principales alimentos vivos.

Christian cría diferentes especies. Gusanos tenebrios, gusanos de miel, escarabajos y grillos son algunos de ellos. También cuenta con una variedad de especies de cucarachas: Red runners, Blaptica dubia (o cucaracha argentina), Lobsters y Blaberus giganteus.

Cucarachas tipo Blaberus giganteus. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Las mascotas exóticas —como algunos anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos que pueden ser adquiridos legalmente— son los principales demandantes de alimentos vivos. Entre ellos se encuentran geckos, dragones barbudos, mantis religiosas, tarántulas, erizos, ranas o ratas.

Para su alimentación existen alternativas como alimentos procesados, suplementos o concentrados particulares para cada especie, como la ratonina para los ratones. No obstante, Christian sostiene que es mejor nutrirlos con alimentos vivos. Su principal aporte es brindar las proteínas necesarias para que sus predadores crezcan de manera óptima.

Las ratas también son consumidoras de insectos como alimento vivo. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Asimismo, tienen otros beneficios. “Son alimentos frescos. Además, las mascotas exóticas deben buscarlos, acecharlos y cazarlos para consumirlos. De esa forma, fomentan el desarrollo de sus habilidades. Algunos animales no pueden identificar los suplementos como presa o comestible, ya sea porque no se mueven o no producen calor. Por eso, es mejor darles alimentos vivos”, detalla.

“Cada insecto contiene entre 55 a 65% de proteína. Las cucarachas y grillos brindan mayor aporte”, explica Christian. “Los ratones pequeños también son alimentos vivos para las mascotas exóticos. Ellos brindan mayor cantidad de proteínas”, agrega.

“Las tarántulas comen cucarachas y grillos; el tamaño de su presa varía de acuerdo a la etapa de crecimiento de las mascotas exóticas. Las ranas comen insectos y los erizos prefieren tenebrios —conocidos como gusanos de la harina— y larvas de escarabajo”, comenta Christian sobre la dieta favorita de algunas mascotas exóticas.

La mantis religiosa es uno de los animales más asombrosos de observar durante su alimentación. Luego de detectar a su presa, sus ojos saltones se posan sobre ella y se acerca sigilosamente. En menos de un segundo, sus patas delanteras provistas de espinas sujetan a la presa y empieza a devorarla.





Una vida dedicada a los insectos

Christian lleva más de dos décadas acompañado de insectos. Su pasión por ellos inició el 2003 cuando cursaba la carrera de Ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria La Molina. “Todos los electivos que llevé fueron sobre insectos. En una clase me pidieron presentar insectos en una caja entomológica y yo decidí presentar una mantis religiosa, porque era un insecto difícil de encontrar en la universidad. Busqué por varios días entre la maleza hasta que encontré no uno, sino varias de ellas”, narra.

Así fue que inició a criar mantis religiosas. Luego siguió con grillos, moscas y otros insectos solo como un hobby que mantenía a la par de su trabajo. Su pasión y dedicación por los insectos se refleja en cada explicación que da sobre ellos. Conoce de memoria sus nombres científicos y sabe diferenciar el sexo de las cucarachas por el tamaño de sus alas.

Los grillos son uno de los principales aportantes de proteínas como alimento vivo. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

“Todos los insectos tienen el cerebro en el abdomen. Por eso siguen moviendo las patas cuando pierden la cabeza”, comenta Christian con el tono de voz y el porte de quien da una cátedra de entomología.

El pionero de la venta de alimento vivo

Las cosas cambiaron para él en el 2012 cuando un amigo extranjero que tenía mascotas exóticas le comentó que necesitaba grillos y cucarachas como alimento vivo. “Él me recomendó criar alimento vivo y venderlos. Así fue como inicié. Soy el primero en vender alimento vivo en el Perú ”, aseveró.

Frente a los prejuicios y temores que alejarían a la mayoría de atreverse a criar insectos, Christian resalta que informarse sobre ellos conduce a perderles el miedo y maravillarse por sus comportamientos. “He aprendido mucho de ellos, como de su importancia en la cadena alimenticia y el ecosistema. Por ejemplo, los tenebrios son descomponedores. Además, mucha gente tiene miedo a las tarántulas, pero pocas son agresivas y la mayoría son inofensivas”, relata.

Los interesados en comprar alimentos vivos pueden escribir a su número 996150587 o a través de su cuenta de Instagram @alimentovivoperu.