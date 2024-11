“No me arrepiento de nada. Puede ser que me faltaron vivir cosas de ‘niña normal’, pero mi niñez fue bastante linda. Con mucha terapia me di cuenta de que nada fue completamente malo; más bien, las experiencias divertidas, que eran juego y trabajo al mismo tiempo, me hicieron ser quien soy”, menciona Danna en entrevista con El Comercio.

Ha sido ganadora de diferentes premios, entre los que se encuentran nueve Kids Choice Awards, cuatro MTV Millennial Awards, cuatro MTV Italian Music Awards, un MTV Europe Music Awards y tres premios de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Además, fue nominada al Grammy Latino por su sexto álbum de estudio K.O. en 2021. (Foto: Disney+)

Tras varios años y seis álbumes de estudio, el proceso de reconocer las dificultades de crecer expuesta al mundo artístico fue evolucionando, pasando de una idea a varios temas compuestos bajo la narrativa de contar la infancia de una niña estrella. Dos años después del lanzamiento del sencillo “XT4S1S”, se anunciaría la creación de “Childstar”, un disco que marca el inicio de su era introspectiva sobre su niñez.

“Para hacer estos últimos proyectos tomé muchas más terapias y está hecho para aquella niña que siempre quiso cantar y actuar, nada más; solo quería estar arriba del escenario, no lidiar con lo que eso conllevaba -explica la cantante- No sabía que hablar sobre esto me generaría ansiedad, y aunque tenía un gran equipo, siempre tuve que dirigir esta narrativa personal porque no es un reality, es mi vida”

A lo largo de su carrera, ha experimentado con diversos sonidos, manteniendo un enfoque en letras que reflejan empoderamiento, amor y experiencias personales. (Foto: Disney+)

Tocando fondo

Si con “Childstar” —álbum que narra su vida como estrella infantil— Danna Paola ya mostraba las heridas que dejó su temprana exposición a las cámaras, luces y micrófonos, el nuevo documental “Danna: Tenemos que hablar” profundiza aún más en aspectos inéditos de la vida de una joven que ha cantado frente al Papa, lanzado una línea de ropa y sido jueza en un programa musical. Y la lista continúa con proyectos que, a lo largo del tiempo, no cesan.

“No sé de qué me perdí en la niñez porque nunca lo experimenté; no puedo añorar algo que no conozco. Aunque a veces veo esa infancia que no tuve en los niños o mis sobrinos, y entiendo que lo que viví fue algo muy difícil, también comprendo que es algo muy mío”, comenta la artista, quien, tras dos años de terapias y trabajo continuo, presenta su nuevo documental, ya disponible en Disney+.

En la música, Danna fue descubierta por Universal Music, con la que firmó contrato y grabó su primer álbum musical, "Mi globo azul" (2001), iniciando una carrera musical que evolucionaría hasta hoy. (Foto: Disney+)

Entre sus recientes participaciones en proyectos de gran magnitud, destaca su trabajo en “Wicked”. En 2013, con apenas 18 años, Danna Paola asumió el papel de Elphaba en la versión mexicana del aclamado musical, convirtiéndose en la actriz más joven en interpretar este rol a nivel mundial.

Sin embargo, este logro estuvo acompañado de desafíos personales. Durante su participación en la obra sufrió acoso y bullying, tanto en redes sociales como en su entorno profesional. Estas experiencias la llevaron a cuestionarse y afectaron significativamente su salud mental. A pesar de las adversidades, la cantante y actriz logró sobreponerse y, recientemente, prestó su voz para el doblaje en español de Elphaba en la adaptación cinematográfica de “Wicked”, cerrando un ciclo importante en su carrera y vida personal.

Con aún muchas cosas por contar sobre su infancia y los problemas que trae consigo la fama desde una edad temprana, Danna prefiere dar un respiro a este capítulo de su vida, que todavía es difícil de procesar. “Sigo analizando y procesando todo. Sé que me siento feliz con mi infancia, y pensé que fue completamente maravillosa, hasta que reconocí e indagué los traumas que me generó ser una estrella infantil, como mi agorafobia y otros problemas más”, concluye.