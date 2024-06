Solo en el último año y medio, el Centro Nacional de Abastecimiento del Minsa ha perdido seis veces la cabeza. De hecho, su séptimo céfalo - Juan Carlos Martín Castillo Díaz- lleva menos de un mes a cargo de la institución. Fue designado como director general el pasado 17 de mayo. Su antecesor, Moisés Iván Guillén Cárdenas, salió tras 132 días en su función. Aquella fue, con menos de cinco meses, la segunda gestión más larga desde el 2023.

Anterior a Guillén Cárdenas, estuvo Jorge Grimaldo Ramírez Castillo. Ingresó en setiembre del 2023 y renunció en enero de este año. El liderazgo de Ramírez Castillo fue de casi cuatro meses exactos, un total de 120 días. El director precedente a él, César Edmundo Gálvez Pardave, tuvo menos suerte: tan solo mantuvo el cargo por 47 días. La cronología, sin embargo, encuentra mayor turbidez entre junio y julio del 2023, cuando el gobierno vio su último cambio de ministro de Salud.

Adiós, hola, chau

Rocío Espino Goycochea recibió el primer día de junio del 2023 la confianza para dirigir el Cenares, cuando la exministra Rosa Gutiérrez veía sus dos últimas semanas al mando del Minsa. Aquel 19 de junio se dio el cambió y asumió César Vásquez para liderar la cartera. Siete días luego, Vásquez ya firmaba una Resolución Ministerial que aceptaba una renuncia formulada por Espino Goycochea. No obstante, dos días después, el 28 de junio, el mismo Vásquez oficializó otra Resolución que dejaba sin efecto la anterior. Es decir, el actual ministro aceptó la renuncia de Espino Goycochea y dos días después dejó sin efecto su propia decisión, manteniendo a Goycochea como directora general.

Finalmente, la mencionada funcionaria dejó el cargo el 8 de julio del 2023. La entonces cabeza del Cenares, que recibió en un inicio solo el susto de la guillotina, mantuvo su posición por poco más de una semana hasta que el acero hizo lo suyo. “Se ha visto por conveniente dar por concluida la citada designación”, dispone el documento ministerial que, mientras descartaba a Espino Goycochea, encargaba temporalmente la dirección general a Jorge Grimaldo Ramírez Castillo, quien luego lideró la entidad, como se describió líneas arriba. Trece días duró el interino, dando paso al ya mencionado Guillen Cárdenas.

Entidad crítica ¿Qué hace el Cenares? El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud es la institución del Ministerio de Salud encargada de gestionar los procesos de compra y almacenamiento de los recursos estratégicos en salud, como fármacos y otros insumos médicos. Además, desarrolla los mecanismos necesarios para la atención de las intervenciones sanitarias de los programas y establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa), el Seguro Social de Salud (EsSalud), los organismos dependientes de los gobiernos regionales y de otras entidades del sector.

Anterior a este episodio de ‘quita y pon’, el puesto lo ocupó Ana Carmela Vásquez Quispe. Su periodo inició a inicios de enero del 2023 y culminó el 31 de mayo de dicho año. La suma fue de 147 días, la gestión más longeva que ha visto el Cenares en estos 18 meses. Pero la historia no queda allí. De hecho, anterior a su promulgación oficial, Vásquez Quispe fue directora general interina del Cenares por siete días, tras el cese de Ingrid Brigitte Galarreta Osorio, quien duró 34 días en la oficina. Desde entonces, se pusieron en marcha estas jefaturas inestables, que son degolladas constantemente.

Cabe recordar que el gobierno actual ha cambiado seis veces de ministro de Salud, cuatro de estas durante la etapa del expresidente Pedro Castillo. El actual jefe de la cartera, César Vásquez -quien ha hecho cinco variantes en la jefatura del Cenares- está próximo a celebrar su primer año como cabeza del sector. Como si se tratase de una constante en el Estado peruano, en los últimos cinco años el Ministerio de Salud (Minsa) ha recibido a doce jefes nuevos. El Cenares, adscrita al Minsa, pareciera seguir el ejemplo.

El riesgo de la discontinuidad

En conversación con El Comercio, el exministro de Salud, Víctor Zamora, retrató la importancia que tiene el Cenares para las instituciones públicas de salud. “El Cenares se creó con el objetivo de poder centralizar las compras [de insumos médicos]. Su ventaja principal es la economía de escala”, indicó Zamora. Esta ‘economía de escala’ significa que, al centralizar todas las compras de un medicamento, por ejemplo, el costo unitario es menor a si se adquieren en menor cantidad. El exfuncionario resaltó que además de ser el ente comprador del Minsa, tiene la capacidad de recolectar los fondos y hacer adquisiciones para EsSalud y las instituciones regionales.

Zamora fue enfático al exponer que la responsabilidad del Cenares no culmina con la compra, sino que tiene la labor de garantizar el almacenamiento seguro de los insumos adquiridos y su distribución oportuna a la red de almacenes a nivel nacional. No obstante, señaló el entrevistado que los demás actores deben asegurar la utilización de dichos recursos. “El Cenares no puede decirse a sí mismo cómo distribuir los insumos, espera la orden [de las entidades de salud] o emite señales al [a quienes solicitaron los medicamentos]”, explayó el exministro.

El entrevistado resolvió que toda compra del Cenares culmina en un contrato que debe ser firmados por el director general, proceso que se ve afectado por la alta rotación de los directores y otros funcionarios. “Cuando todos se van, los nuevos [funcionarios] vuelven a revisar los contratos y el ciclo [de compra] se afecta. Todo se paraliza por temor [a firmar o seguir con acciones de gestiones diferentes]”, dispuso Zamora. El especialista destacó que son cerca del 40 % de los centros de salud que se encuentran desabastecidos, “en gran medida por culpa del Cenares”.

Minsa responde

El Comercio contactó con el área de prensa del Ministerio de Salud para coordinar una entrevista con un vocero de la institución que pueda dar cuenta sobre los breves mandatos y las acciones para mitigar las consecuencias. Pese a ello, la institución decidió responder por escrito, sin atender preguntas del Diario.

“El Cenares está pasando por una transformación para asegurar y fortalecer el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, por lo que sus autoridades vienen siendo evaluados constantemente”, mencionó al respecto el Minsa. Agregó que “Martín Castillo -actual director general- se desempeñó, anteriormente como director adjunto del exdirector general Iván Guillén Cárdenas, quien hoy ostenta el cargo de secretario general del Ministerio de Salud debido a su buen trabajo en Cenares, logrando alcanzar el primer lugar en ejecución presupuestal”.

“El Minsa garantiza la continuidad operativa del Cenares y, por ende, el cumplimiento del abastecimiento oportuno y eficaz de los medicamentos en los establecimientos de salud del país, en beneficio de nuestros pacientes. Las metas ya trazadas para el 2024 y 2025 continúan en ejecución, con el objetivo de hacer del Cenares el operador logístico público eficiente con transparencia e integridad”, concretó la entidad.