Faltando escasos días para que el papa León XIV llegue al país y a la ciudad de Cusco, los preparativos para su arribo y los arreglos en los lugares donde se encontrará con la feligresía, se llevan a cabo a todo ritmo.

La explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán es uno de los dos lugares donde el sumo pontífice ofrecerá una ceremonia en Cusco. Hasta el sitio llegarán cerca de 80 mil personas el siguiente domingo 15 de noviembre.

- 75 Mil entradas se distribuyeron a través de Internet para los feligreses que quieran llegar hasta Sacsayhuamán para el encuentro con León XIV. 35 mil se distribuyeron para la Plaza Mayor de Cusco.

Es así que, la mañana del último lunes, una comitiva del Vaticano llegó hasta este emplazamiento a fin de verificar las condiciones de seguridad del recinto, realizando un recorrido junto a las principales autoridades cusqueñas, la Policía, Bomberos, Cruz Roja, etc.

Se confirmó que en el sitio se terminará de instalar un gran escenario hacia la zona denominada Suchuna, y a los lados, a lo largo de toda la explanada se levantarán hasta siete pantallas gigantes.

El armado de todo esto está en pleno proceso y debe concluir para media semana, recordemos que Sacsayhuamán será el primer sitio a visitar durante el recorrido del papa en Cusco, posteriormente se trasladará hasta la plaza mayor, antes de enrumbar hacia Pucallpa.

- 75 Mil entradas se distribuyeron a través de Internet para los feligreses que quieran llegar hasta Sacsayhuamán para el encuentro con León XIV. 35 mil se distribuyeron para la Plaza Mayor de Cusco.

CIFRAS:

75 Mil entradas se distribuyeron a través de Internet para los feligreses que quieran llegar hasta Sacsayhuamán para el encuentro con León XIV. 35 mil se distribuyeron para la Plaza Mayor de Cusco.

4.500 Policías custodiarán el orden durante la visita papal a Cusco, a su vez seis mil voluntarios trabajarán en labores de logística, acomodaciones y otros.