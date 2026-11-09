Resumen

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- 75 Mil entradas se distribuyeron a través de Internet para los feligreses que quieran llegar hasta Sacsayhuamán para el encuentro con León XIV. 35 mil se distribuyeron para la Plaza Mayor de Cusco.
- 75 Mil entradas se distribuyeron a través de Internet para los feligreses que quieran llegar hasta Sacsayhuamán para el encuentro con León XIV. 35 mil se distribuyeron para la Plaza Mayor de Cusco.
Por Juan Sequeiros

Faltando escasos días para que el papa León XIV llegue al país y a la ciudad de Cusco, los preparativos para su arribo y los arreglos en los lugares donde se encontrará con la feligresía, se llevan a cabo a todo ritmo.

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