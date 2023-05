La Superintendencia Nacional de Migraciones publicó este martes la resolución que establece los requisitos y procedimientos para la obtención del Permiso Temporal de Permanencia. Este permiso deberá ser efectuado por todos los extranjeros en situación irregular a nivel nacional.

De tal forma, podrán acceder al Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), el cual acreditará su condición regular por el periodo de un año. A partir de mañana se habilitarán los trámites a través de la Agencia Digital Migratoria.

Cabe señalar que el plazo establecido por la resolución para presentar la solicitud de regularización es de seis meses. Una vez vencida esta prórroga, Migraciones iniciará procesos sancionadores que pueden derivar en una orden de salida obligatoria o expulsión del país.

¿Cómo aplicar?

El trámite puede iniciarse de manera virtual a través de la Agencia Digital Migratoria o por medio de las agencias físicas de Migraciones. Deberá descargar un formulario, el cual deberá llenar con la información solicitada. Luego, se deberá realizar un pago por derecho a trámite.

Una vez concluido, se debe presentar dicho formulario, copia simple del pasaporte o documento de viaje análogo reconocido por el Estado peruano, la declaración jurada de no registrar antecedentes penales, policiales y judiciales, ni alertas de Interpol.

🔴¡Atención! Conoce los detalles del nuevo Permiso Temporal de Permanencia para que los extranjeros regularicen su situación migratoria #PorUnPaísMásSeguro.



— Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 9, 2023

Asimismo, no pueden registrar alertas en Interpol ni estar incurso en supuestos de impedimento de ingreso al territorio nacional.

Finalmente, se deberá elegir la fecha de su cita ante Migraciones para el registro de sus datos biométricos, como son la foto y huellas dactilares. El plazo máximo del procedimiento administrativo es de 30 días hábiles.

¿Cómo proceder en caso de menores de edad? Los padres deben: Identificarse a través de su documento de identidad Presentar partida de nacimiento original del menor de edad, legalizada por el Consulado Peruano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Apostillada, siempre y cuando el acotado requisito no se haya presentado en algún procedimiento administrativo previo en la entidad Entregar una declaración jurada del representante, donde se indique: Nombres y apellidos de ambos o uno de los padres del menor de edad.

El tipo y número de documento de identidad, documento análogo reconocido por el Estado peruano o documento oficial emitido por Migraciones, de ambos o uno de los padres del menor de edad.

CPP emitidos estarían próximos a vencer

A través de un comunicado, Migraciones alertó que, a la fecha, la Superintendencia ha emitido más de 300 mil CPP a nivel nacional, los cuales tienen una vigencia de 2 años, que empiezan a caducar en julio del presente año.

El último proceso de regularización mediante el CPP abordó a los extranjeros cuyo plazo de permanencia se encontraba vencido o ingresaron al país sin el control migratorio hasta el 22 de octubre del 2020.

Anteriormente, el superintendente de Migraciones, Armando García, calculó que en el Perú hay alrededor de 600 mil y 700 mil extranjeros en el Perú deberán regular su situación migratoria en el país.

Actualmente, los migrantes en situación irregular también deben acogerse a la amnistía de multas migratorias. Esta disposición también se presentó, el 2 de mayo, con un plazo obligatorio de seis meses.

Frontera permanece sin soluciones concretas

El domingo pasado, un avión con 115 ciudadanos venezolanos partió desde Arica, en el norte de Chile, hacia Caracas, capital de Venezuela.

La Cancillería de Chile comunicó que el vuelo fue “fruto de la disposición del Gobierno de Venezuela, que costeó este vuelo en el marco del plan Vuelta a la Patria”.

Comunicado sobre repatriación de ciudadanos venezolanos

— Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) May 7, 2023

“Continuarán las gestiones diplomáticas con el objetivo de concretar futuros vuelos de repatriación desde distintos puntos de Chile, y de esta manera, acoger la demanda de las personas que quieren regresar a su país de origen”, continuó el comunicado.

El parlamentario andino Gustavo Pacheco aclaró a El Comercio que, si bien “la inmensa” mayoría de extranjeros varados en la frontera son de nacionalidad venezolana, la solución de repatriarlos no soluciona la problemática de los demás afectados.

Así está la situación actual en la frontera, con los niños al aire libre en lo que denominan "tierra de nadie". (Foto: Hugo Curotto GEC)

Respecto a los ecuatorianos y colombianos, el parlamentario expresó que “es un tema muy sensible, porque las normas comunitarias andinas les permite circular por los cuatro países comunitarios [Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia] sin restricciones”.

Pacheco aclaró que lo que se les alega es que “no tienen un sello indicando su salida de Chile porque habrían entrado a este país de manera irregular”. Sin embargo, para ingresar al Perú, no necesitan más que su documento de identidad. “No es posible que no puedan ingresar [al Perú], eso es inadmisible”, criticó el parlamentario.

Es decir, si un colombiano o ecuatoriano ingresó de manera irregular a Chile, burlando los controles migratorios, las autoridades chilenas no registraron su ingreso. Esto impide que, ahora, se pueda regularizar la salida de dicho país para, posteriormente, ingresar al Perú.