Los tres policías de la comisaría de Macusani acusado de participar en la violación sexual de una joven de iniciales R.S.M.G. (22) permanecen detenidos en el área de investigación criminal Azángaro, en Puno. El execrable hecho ocurrió la madrugada del sábado, presuntamente dentro de la dependencia policial que fue quemada en el pasado mes de febrero durante las protestas, ubicada en la provincia de Carabaya.

Los detenidos fueron identificados como el suboficial de segunda Álvaro Apaza Cutipa (28) y los suboficiales de tercera Wilber Timo Ccanque Aquise (26) y Anthony Jean Aliaga Córdoba (28). Según el parte policial, ellos fueron detenidos horas después de haber abusado sexualmente de la joven, con quien se reunieron en la discoteca Miski Wasi. Tras beber alcohol en el local, los agentes llevaron a la víctima en un auto de placa Z6Z-373, propiedad de Ccanque, hasta el local de la comisaría. En este lugar se encontraron prendas de vestir de la joven.

Agentes de la Policía acusados de violar a joven en Puno.





Según confirmó a El Comercio el alcalde de Carabaya, Edmundo Cáceres, la víctima fue auxiliada por el personal de limpieza de la municipalidad y luego trasladada al Hospital San Martín de Porres. Fue el propio burgomaestre quien denunció el hecho ante las autoridades.

No habría sido violación grupal

Jacinto Ticona Huamán, jefe de Área de la Oficina Defensorial de Puno, señaló a El Comercio que este domingo podría dictarse prisión preventiva para los responsables pues en estos momentos se vienen recabando testimonios de los acusados y de la víctima, quien aún no ha dado mayores detalles del hecho, pues se encuentra “evidentemente afectada”.

“A estas alturas no es posible aún conocer cuál de los tres investigados es el que ha tenido mayor participación en el delito (…) Lo que sabemos es que los acusados han pasado por la comisaría de Macusani, pero está por determinarse si la violación ocurrió ahí”, dijo.

No obstante, El Comercio pudo conocer, a través de información del Ministerio del Interior, que no se trató de una violación grupal, sino que el suboficial Ccanque Aquise fue el que abusó de la joven y los otros participaron como cómplices del delito . Un cuarto agente, el suboficial de segunda Fredy Payihuanca Pinto (30), estuvo detenido preliminarmente, pero luego se comprobó que no tuvo participación. Sin embargo, está en calidad de testigo.

Policías separados

El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que, una vez conocido el hecho, el comisario de Macusani ordenó la detención de los policías. “Expreso mi enérgica condena a este hecho que empaña la actuación de la Policía. Estamos trabajando para fortalecer este régimen disciplinario de la Policía Nacional. Desde el Mininter apoyaremos a todas las víctimas de estas personas que actúan contra la mujer”, sostuvo en conferencia de prensa.

Respecto a la situación de los policías denunciados señaló que se ha “dispuesto que esta investigación administrativa y disciplinaria sea sumaria e inmediata, y que se les suspenda temporalmente del servicio de acuerdo a lo que la ley manda “, indicó.

A la par de la investigación, a cargo del fiscal adjunto de Ayabaca, Dario Panti Llica, los agentes recibirán una sanción disciplinaria-administrativa. Mientras se desarrolle este proceso , los suboficiales tendrán el descuento del 50% de su remuneración consolidada y no tendrán derecho a pago de bonos ni a ocupar ningún cargo.

“El mismo jefe de la región policial está en el lugar para verificar que todas las actuaciones que corresponden al tema disciplinario policial y al Ministerio Público se desarrollen de manera transparente y de acuerdo al debido procedimiento que corresponde”, manifestó Romero en ante los medios.

Ministra exige “la sanción más drástica”

Por su parte, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, pidió al Poder Judicial medidas “más drásticas” ante estos hechos. “Invoco al Poder Judicial para que, previo a las diligencias del Ministerio Público, pueda dictar las medidas, la sanción más drástica que corresponde ante estos hechos”, indicó durante la conferencia en la que participó junto al ministro del Interior.

“Saludo y reconozco el accionar rápido de la PNP, porque no estamos libres de que, en nuestras instituciones, estos casos puedan pasar”, dijo. Además, indicó que “todos los servicios que tiene el MIMP en la ciudad de Puno se han activado para que la víctima reciba toda la atención psicológica, social y legal”.