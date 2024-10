Reporte de heridos en la masacre de la @UNMSM_ a las 11:50pm: 10 heridos



Hospital Loayza:

Varón JWCN, estudiante, policontuso, estable

Varón SAHA, estudiante, herida abierta

Varón HChR, estudiante, policontuso

Varón MCRH, estudiante, policontuso



Hospital Santa Rosa:

— Antonio M Quispe, MD, PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) October 18, 2024

Pese a las agresiones y los reclamos de los estudiantes, el Comité Electoral Universitario de San Marcos no ha dado su brazo a torcer y anunció esta mañana que las elecciones de decanos de veinte facultades, representantes estudiantiles y docentes principales y asociados se realizará de 11 a.m. hasta las 6 p.m .

🚨 Comunicado 🚨 pic.twitter.com/NK0RmHmbre — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) October 18, 2024

Decididos a evitar los comicios de este viernes, las puertas 1 y 3 del campus fueron bloqueadas por los estudiantes cerca de las 3 p.m. del jueves. Miembros de la Policía Nacional (PNP) llegaron hasta el exterior de la Ciudad Universitaria en un intento de restablecer el orden. A las 9 p.m., un grupo de personas no identificadas —algunos utilizaban el uniforme de la unidad de seguridad de la universidad— ingresaron por las puertas 4 y 5. Empezaron así los actos violentos y agresiones contra estudiantes.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aseguran que trabajadores de seguridad iniciaron las agresiones



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/SZc4g1sOg4 — Canal N (@canalN_) October 18, 2024

Los alumnos denunciaron que los agresores habían sido enviados por Jeri Ramón, rectora de la UNMSM. “Son los trabajadores de la universidad, los que están ahí arrojando cosas y agrediendo a los estudiantes [...] los alumnos solo se están defendiendo de todo el daño que provocan los trabajadores”, expresó un estudiante. “La rectora está trayendo matones para golpear a los estudiantes. Están tirando piedras a los manifestantes, gente comprada por la rectora Jeri, seguridades con palos y piedras, golpeando a los manifestantes”, indicó un alumno que resultó herido en el rostro.

🔴DENUNCIAMOS q matones enviados por las autoridades de San Marcos han agredido estudiantes. Responsabilizamos totalmente a Jerí Ramón de estos actos y demandamos su salida inmediata del cargo y la suspensión de las elecciones pic.twitter.com/rWGID0sqa1 — Egresados UNMSM (@EgresadosUnmsm) October 18, 2024

En declaraciones a Canal N a las 9:31 p.m., la rectora Ramón manifestó desconocer todo lo que ocurría en el campus de San Marcos. “No he visto nada, recién estoy llegando a mi casa. Qué quiere que haga si la Policía no puede entrar a San Marcos. Qué puedo hacer cuando esa es una toma de chicos de diferentes universidades; ni siquiera todos son de San Marcos”, manifestó.

Los decanos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Gonzalo Espino, y de Ciencias Sociales, Cristóbal Aljovín Losada, de la UNMSM rechazaron los actos violentos contra los estudiantes y exigieron la respuesta de la rectora Ramón y sus vicerrectores.

A través de un comunicado conjunto, calificaron de “arbitraria” dicha acción y señalaron que la misma incluyó la confiscación de mochilas y pertenencias, lo cual —según alegaron— atenta contra los derechos fundamentales de los sanmarquinos.

“El Rectorado, con sus dos Vicerrectores, si no deslindan, son responsables de lo que está ocurriendo en esta infame noche del 17 de octubre de 2024″, señalaron. Finalmente, ambos decanos demandaron una investigación por parte del Congreso y la Fiscalía por el ingreso de presuntos matones a dicha casa de estudios.

Por su parte, Hugo Pimentel, el presidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), rechazó la toma de la universidad por los estudiantes y pidió que sus compañeros permitan la realización de las elecciones.

¿Por qué los estudiantes tomaron la universidad?

Según un comunicado emitido por catorce gremios estudiantiles —como los centro federados de Derecho, Ciencia Política y Antropología— el proceso electoral para la elección de decanos de facultades, representantes estudiantiles y docentes presenta irregularidades que, inclusive, han sido señaladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde el mes de setiembre, se advirtió la descalificación de listas en competencia; según docentes y alumnos, se trataba de listas conformadas por opositores a la gestión de la actual rectora de la universidad. Por ejemplo, se suspendió la candidatura de figuras académicas como Marcel Velázquez, candidato al decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

En consecuencia, el 27 de setiembre, la ONPE decidió dejar de ofrecer su asesoría técnica para las elecciones de UNMSM . “Comunicamos la suspensión temporal del servicio de asistencia técnica, en tanto no se garantice el derecho a la defensa de los candidatos no admitidos en la elección del 18 de octubre, la publicidad de las resoluciones, y se brinde la información requerida por la institución para el cumplimiento de sus funciones (...) El comité electoral universitario debió publicar sus resoluciones de tachas el 23 de setiembre, lo que no ha sucedido a la fecha”, comunicó la ONPE.

#ONPEinforma 📣 Sobre la asistencia técnica que brindamos al comité electoral universitario de la @UNMSM_ comunicamos lo siguiente: pic.twitter.com/zQw1LQobx2 — ONPE (@ONPE_oficial) September 27, 2024

No obstante, la ONPE retomó la asistencia técnica el 16 de octubre, advirtiendo que esta podría cancelarse si se observan irregularidades.

#ONPEinforma 📣 | Actualización sobre la asistencia técnica que brindamos al Comité Electoral Universitario de la @UNMSM_: pic.twitter.com/qZ2C8FMUbK — ONPE (@ONPE_oficial) October 16, 2024

Otro de los principales motivos del rechazo de los estudiantes es la modificación del artículo 188 del estatuto de la universidad, por lo que solicitan su restitución. Según los alumnos, el cambio limita la autonomía y facultades de los gremios estudiantiles para la organización y participación en los procesos electorales de sus representantes. “Puntualmente, esta modificatoria hace que nosotros como estudiantes no podamos conformar nuestros comités electorales de manera autónoma como siempre lo hemos hecho y, por lo tanto, las autoridades van a tener potestad de decidir qué estudiantes postulan o no, en base a su propio reglamento”, expresó una estudiante a RPP Noticias.

“ En los hechos, ha quedado demostrado que el Comité Electoral Universitario no es garante de transparencia ni imparcialidad, como la rectora Jeri y el presidente de la FUSM han pretendido aparentar para legitimar la intervención de dicha instancia en la autonomía gremial; lo cual tenía como fin que ellos controlen las elecciones estudiantiles ”, se lee en el documento de los gremios. Por todo esto, exigen la anulación del proceso electoral convocado para hoy.

Asimismo, invocaron a que los estudiantes no acudan a sufragar para que se anulen las elecciones por falta de votantes. Según el reglamento de elecciones de la UNMSM, la elección de decanos se declara nula cuando emitan su voto menos del 50% de docentes y menos del 50% de estudiantes consignados en el padrón electoral; asimismo, la elección de representantes estudiantiles es declarada en nulidad cuando emitan su voto menos del 40% de estudiantes matriculados que figuren en el padrón electoral definitivo.

Cabe mencionar que los estudiantes de pregrado que no acudan a votar recibirán una multa de 60 soles, mientras que los de posgrado deberán pagar 100 soles .