Tomás Gálvez, abogado del empresario Alejandro Sánchez, recientemente deportado desde Estados Unidos, aseguró que es posible que su patrocinado se acoja a una testimonial protegida debido a que conocer algunas circunstancias y “hechos irregulares”.

En declaraciones a RPP TV, indicó que Sánchez Sánchez mantiene su posición de que no ha cometido ningún delito y que existe una persecución en su contra, razón por la cual no puede someterse a una colaboración eficaz.

“La confesión sincera también implica reconocer responsabilidad sobre un delito. De llegar a esa circunstancia, obviamente no se descarta, pero ahora lo más posible que veo es una testimonial protegida, teniendo en cuenta que él sí conoce de algunas circunstancias y algunos hechos irregulares que se produjeron”, expresó.

“Él conoce de ciertos casos, pero no ha participado en los mismos. La colaboración se da, pero no como colaborador eficaz, sino como testigo”, agregó Gálvez Villegas.

Asimismo, el defensor de Alejandro Sánchez dijo que el empresario no era el financista de Pedro Castillo y que solo le entregó la casa del pasaje Sarratea, en Breña, como colaboración a su campaña presidencial en el 2021.

“Él no vivía allí y no aparece en ninguna de las reuniones. Le dio la casa como una colaboración para la campaña, pero nada más. Solamente ayudó a pagar el local de Colón, se dice que dio S/500 mil, S/1 millón, eso es totalmente falso. La valorización no llega a S/40 mil en total”, subrayó.

Finalmente, Tomás Gálvez negó cualquier amistad entre Sánchez Sánchez y Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, y aseveró su patrocinado nunca tuvo buena relación con él y “casi casi son enemigos”.

Declaraciones de Tomás Gálvez, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que el empresario fue clasificado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que ordenó su reclusión en el penal Miguel Castro Castro, pero al estar cerrado por hacinamiento, fue derivado al centro penitenciario de Huaral.

Alejandro Sánchez es investigado por organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, como parte del Caso ‘Gabinete en la sombra’, vinculado con el destituido expresidente.

Como se recuerda, el empresario fue detenido en setiembre del 2023 por una patrulla fronteriza en Texas, cuando trataba de cruzar de manera ilegal la frontera de México hacia Estados Unidos. Fue deportado al Perú el pasado 20 de junio.