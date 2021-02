Conforme a los criterios de Saber más

Tiene apenas tres días en el cargo, de modo que aún no maneja todos los detalles ni ha develado todos los entuertos que deja el ‘vacunagate’ en Cancillería. Pero, tiene la convicción de que asegurar las vacunas es lo más importante, y por eso, a sus 79 años, aceptó el encargo que le ha hecho Francisco Sagasti.

—¿Ya está al tanto de las negociaciones con cada uno de los laboratorios?

Bastante. Es la primera prioridad y tengo una visión clara de la situación y de lo que resta hacer para asegurar las dosis necesarias para inmunizar a la población hasta fines de año.

—¿Es posible hablar de una fecha precisa de llegada del próximo lote?

Hay algunos contratos firmados pero, como dicen, el diablo está en los detalles; entonces, faltan algunas cositas que todavía no logran hacerse; un decreto sobre tal cosa, pequeños detalles operativos y así. Estamos trabajando en estos temas. Otra cosa que se tiene que ver son los cronogramas de entrega y hay un panorama que hay que ajustar permanentemente porque los laboratorios están sobrepasados por la demanda y están reprogramando sus entregas. Tenemos en perspectiva una entrega de Pfizer, y el manejo va a ser distinto al de ahora, por la refrigeración a menos 70 grados. Esas vacunas van a ir solo a los grandes centros urbanos. Luego estamos esperando recibir de Pfizer y AstraZeneca a través de los aportes de Covax Facility.

—Le pido una respuesta sincera sobre Covax Facility. ¿Tenemos alguna prerrogativa especial allí o simplemente queda sentarnos a esperar lo que nos toque?

Ellos utilizan, según me han informado, un algoritmo para fijar la cantidad de dosis definitivas que se van a asignar a cada país. De hecho, estamos bien considerados. Como se sabe, el concepto es que Covax pueda proveer hasta un máximo del 20% de la población de cada país miembro.

—Gamaleya [el laboratorio ruso] tiene presencia en la región y ya tiene buenas certificaciones, pero pareciera que no ha interesado aquí.

No es así. Ha habido conversaciones con el fondo de inversiones que maneja las ventas de Gamaleya. Presentaron una primera propuesta, se ha respondido, hay conversaciones que van y vienen. Con lo que tenemos firmado y lo que está por firmarse tenemos una cantidad importante para satisfacer la necesidad del país. Gamaleya podría suplementar eso. Hay otro tema importante: estamos ultimando negociaciones con Sinopharm para 38 millones de dosis. Lo que buscamos es que una cantidad importante se entregue en el 1er semestre. Esas dosis van a ser el gran puntal de vacunación el 1er semestre a lo cual se suma lo de Pfizer y lo que venga de Covax. Otra cosa interesante es que se están avanzando conversaciones con Johnson & Johnson que ha desarrollado una vacuna de una sola dosis. La idea es que esa vacuna se use para la población amazónica a la que es más difícil llegar.

—Confírmeme por favor. ¿El cálculo es tener más vacunas que las justas, sobrestockearse si es necesario?

El Minsa considera que hay que tener un margen de seguridad de entre 15% a 20% de la cantidad justa. La idea no es sobrestockearse, no es lo que está planteado; pero sí tener una dosis amplia que dé la confianza de que no nos va a faltar.

—Ya que la vacuna china es un puntal en los próximos meses, ¿hay una estrategia diplomática para preservar esa negociación del escándalo del ‘vacunagate’?

Absolutamente. Hay que tener en cuenta que Perú tiene con China una asociación estratégica privilegiada. Somos uno de los dos países latinoamericanos que tenemos ese tipo de relaciones con China, este año celebramos 50 años de la apertura de relaciones diplomáticas. La relación con China hay que cuidarla muchísimo.

—¿Se ha conversado con autoridades chinas para pedirles una explicación o para confirmar esas relaciones estratégicas?

Sí, cómo no. Como mencionó la embajada china en un comunicado, ha actuado en el marco de la legislación peruana y eso se traduce en que ha sido el Minsa el que se encargó de traer las 2000 dosis adicionales, y además las 1200 para la embajada china Hay que tener en cuenta la necesidad de preservar las relaciones con China y el interés particular que tenemos en las vacunas de Sinopharm que es una empresa estatal y sus contratos los aprueba el consejo de estado chino. [Luego de esta entrevista, nuestra Unidad de Investigación nos advirtió de su hallazgo de una documentación que contradecía declaraciones de nuestro embajador en Pekín, Luis Quesada, sobre la participación de la Cancillería en la tramitación del lote adicional de vacunas. Le escribimos al canciller y nos envió una respuesta que pueden leer en dicho informe de la unidad].

—Hay otro aspecto del problema. El equipo del ensayo clínico está desacreditado, ha sido removido y han renunciado las principales autoridades de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo preservar la reputación del Perú como sede de ensayos clínicos?

Esa pregunta la debería de responder el ministro de Salud. Desde mi punto de vista, diría que, en primer lugar, hay otros ensayos como los de AstraZeneca y CureVac. Esa es la manera de recuperar la imagen, de ser un país confiable para realizar este tipo de pruebas. Son costos que hay que pagar y de los que hay que recuperarnos.

—¿Le pareció buena idea la de Vizcarra de dar a la Cancillería la titularidad de las negociaciones?

Entiendo que ahora se comparte más con el MINSA. Tengo entendido que había cierto desorden y hubo una iniciativa del ex canciller Gustavo Meza Cuadra para formar una comisión multisectorial, y el presidente Vizcarra le dio el encargo de encabezar la comisión. Pero eso no significa que la Cancillería tenga un rol preeminente en todas las fases. Los contactos con los laboratorios se hacen a través de nuestras embajadas y hay aspectos vinculados al derecho internacional en los contratos, que son materia de una negociación sumamente fina y delicada, principalmente conducida por el asesor jurídico, el doctor Juan José Ruda.

—A propósito de ese trabajo fino con los contratos, existe una presunción de que hubo una predisposición a favor de Sinopharm que pudo pesar a la hora de no firmar con Pfizer por una cláusula en la que a juicio de nuestros negociadores se ponía en juego la soberanía del Perú. ¿Ha revisado este tema?

Estoy enterado del tema, sí, que hubo una dificultad que luego pudo ser resuelta. Fue una situación con la que se encontró la canciller Elizabeth Astete cuando recibió la Cancillería y le presentaron el proyecto de contrato que Pfizer había enviado. Pero esos son detalles que aún no puedo precisar.

—Pero son detalles que merecen investigarse para ver si la decisión fue correcta, pues el bien mayor es salvar vidas y no prever dificultades de largo plazo.

También es cierto que tenemos que actuar dentro del marco constitucional. Si hay algo que va fuera de la Constitución, tiene que ser rechazado.

—¿Ha tenido que rearmar a su equipo, debido a las bajas de los 8 vacunados? ¿Habrá más?

Esperemos que no haya más. He recompuesto parcialmente el equipo que tiene que ver con los contratos. La canciller Astete formó un equipo con funcionarios de varias dependencias. Fue un cambio que ella hizo respecto a cómo se venía manejando. En este equipo hay el especialista en Pfizer, en Covax, en Sinopharm, tanto en la Cancillería como en las embajadas. Eso no se ha alterado fundamentalmente.

—Le pido una reflexión sobre la expresión de la ex canciller Elizabeth Astete sobre el lujo de caer enfermo, que aún nos da vueltas a muchos.

Ella, en su carta de renuncia, señala que cometió un grave error; sin duda lo fue. Muy probablemente hubo un genuino temor de poder enfermarse. Pero esas son las cosas que ella contestará ante las investigaciones que se realizan y podremos comprender mejor porque ella y otras personas decidieron lo que hicieron, quizá sin reflexionar lo suficiente. Eso ya lo verán los procesos, nosotros también vamos a investigar con nuestros procedimientos internos.

—Si el Congreso quiere llamar al embajador chino, como han dado a entender algunos congresistas, ¿qué diría usted al respecto?

Hay un aspecto formal. Las misiones diplomáticas en el Perú, se rigen por la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y eso establece una inmunidad de función. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Congreso no tendría facultad para exigir la presencia de un representante de la China. Lo que sugeriría es que la información que requiera el Congreso sobre las 1200 dosis que llegaron a la embajada china, procure obtenerla a través del Ministerio de Salud, que procesó el tema y tramitó la autorización del ingreso de esas dosis. En lo posible, tratemos de obtener la información de nuestras propias fuentes.

No todo son vacunas

—¿Ha habido iniciativas regionales que ayuden al combate a la pandemia?

Tengo entendido que hubo algunos intentos al inicio de la pandemia tratando de ver compras conjuntas y no tuvieron éxito. Cada quien salió a tratar de resolver su problema por su cuenta en un mercado que se hacía altamente competitivo con dosis que se iban acabando. Ha sido una oportunidad perdida y una demostración de que nos falta funcionar como región. Hay una iniciativa que ha presentado México para que se discuta en el Consejo de Seguridad de la ONU, esta situación de acaparamiento de vacunas. Hay que avanzar en términos de cooperación. Producida la pandemia, la desesperación de la gente y de los gobiernos fue un sálvese quien pueda.

—¿En el tiempo que le dejen las vacunas, dejará reformas en la institución?

Como dijo el presidente Sagasti, en este breve gobierno no se pretende desarrollar todo un programa. En estos 4 meses y medio que me quedan Dios mediante, me enfocaré en ciertos temas prioritarios, y en reestablecer la confianza de la ciudadanía en la Cancillería y preservar el prestigio de 200 años de nuestra institución. Para eso tenemos que hacer absoluta transparencia y tomaremos las medidas necesarias, por dolorosas que sean; para que la ciudadanía vea que en la Cancillería no hay impunidad. Otro tipo de reformas institucionales, ya se lo dejaría a quien me suceda.

—¿Esa agenda prioritaria de política exterior qué prioridades tiene?

Sin duda, la relación con los países vecinos siempre tiene prioridad. Ayer conversé con el canciller Ernesto Araújo de Brasil y con el canciller Andrés Allamand de Chile.

—Hay problemas en algunas fronteras.

Con Araújo conversamos sobre el grupo de haitianos y de otras nacionalidades que pretendieron ingresar a territorio peruano y están pugnando por llegar a Estados Unidos. Las situaciones migratorias son complejas. Tenemos una presión en la frontera con Ecuador de gran cantidad de venezolanos que desean ingresar al Perú y nos es muy difícil recibir más. Lo que tenga que ver con la integración y cooperación regional es un tema prioritario.

