La Contraloría General de la República, a cargo de César Aguilar Surichaqui, designó como gerente de Relaciones Institucionales a César Florez Salinas, exmilitante de Alianza para el Progreso (APP) y excandidato a la alcaldía de Surco con ese partido, reveló “Cuarto poder” este domingo.

Florez renunció a su militancia a APP el último 24 de julio, el mismo día que el Congreso eligió a Aguilar como contralor en una sesión sin acceso a la prensa.

Florez, economista de profesión, estuvo cerca de Aguilar cuando fue entrevistado por la subcomisión del Congreso que evaluó su perfil, el último 19 de julio. Incluso, cuando terminó esa sesión, se le vio acompañando a Aguilar a la salida del Palacio Legislativo. En ese momento, aún militaba en APP y además se desempeñaba como asesor del congresista David Jiménez (Fuerza Popular).

El ahora funcionario de la Contraloría ha sido docente de la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo y asesor de la excongresista de APP Gloria Montenegro, precisó “Cuarto poder”.

En tanto, durante la gestión de Nelson Shack como contralor, la Contraloría inició una investigación sobre el viaje que Acuña realizó a China en abril pasado como gobernador de La Libertad, para participar de un evento denominado “Smart City, Smart Campus”, en la ciudad de Shenzhen. Ello luego de que se denunciara que aprovechó ese viaje oficial para realizar gestiones a favor de la Universidad César Vallejo (UCV).

Esa investigación no ha concluido y debe continuar en la gestión de Aguilar.

Cuando Aguilar fue nombrado contralor, una fuente de El Comercio señaló que fue propuesto por APP. Añadió que incluso se habría reunido César Acuña y su hijo, el excongresista Richard Acuña. No obstante, el secretario general de APP, Luis Valdez, lo negó. “No tengo el gusto de conocerlo. No tengo la mínima idea. Lo descarto. No se han reunido”, dijo a este Diario.

Denuncias por violencia familiar

De acuerdo con “Cuarto poder”, Florez tiene al menos cuatro denuncias por violencia familiar. Una de ellas data del 14 de diciembre del 2013, sobre presuntos maltratos psicológicos y chantajes.

Otra denuncia, realizada por la misma persona, data de mayo del 2014. Esta se refiere a presunta violencia física.

Respuestas

Florez dijo a “Cuarto poder” que conoce a Acuña, pero negó que mantengan relación amical. “Sí lo conozco. [...] No es mi amigo. Yo el año 2018 fui candidato a la alcaldía de Surco. No gané la elección y me dediqué a mis actividades profesionales”, señaló.

Sobre las denuncias por violencia familiar, aseguró: “Es un tema familiar. [...] Yo vivo con mi esposa y mis hijos. Es un tema totalmente familiar”.