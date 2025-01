La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a que haya un trabajo en conjunto entre autoridades del Ejecutivo en todos sus niveles y congresistas, al destacar la labor que se ha hecho en Piura y recordar que ella siempre va a “llamar a la unidad”.

“Yo siempre voy a llamar a la unidad [...] Es la primera vez que el Gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local con los congresistas trabajamos sin pelearnos. ¿Por qué tenemos que pelear? Las palabras de odio o los pensamientos de división lo único que consiguieron en tiempos pasados es el atraso, el olvido, es no haber trabajado por los proyectos”, indicó este jueves.

Boluarte, durante una presentación de obras en Morropón, Piura, minimizó las opiniones de quienes dijo se dedican a generar división con odios.

Dina Boluarte visita Morropón

“Allá quienes quieren seguir caminando con sus pequeños odios. Es problema de ellos, no de nosotros”, comentó. “Que aquellos que todavía quieren insistir en sus pequeños odios, hay que dejarlos a un costadito. Ellos no suman”, añadió.

La presidenta aseguró que el Ejecutivo logró avances en obras que permanecieron paralizadas durante gobiernos anteriores, e hizo especial énfasis en el de Pedro Castillo, a quien criticó por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y de no haber promovido la inversión.

“Dirán ‘pero usted presienta era parte de ese gobierno’. Efectivamente estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado, pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla, o cuando se le habla, entra por acá y sale por acá y no le queda en la cabeza? No era mi responsabilidad”, explicó.

Según Boluarte, cuando asumió el cargo recibió un país quebrado con “millones de divisas que habían salido al extranjero porque no confiaban en un Gobierno que no daba los pasos en buscar la confianza política, económica y social”.