En mayo del 2023, tras un trabajo periodístico de varias semanas, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó un informe que reveló cómo Nicanor Boluarte utilizaba a funcionarios del gobierno de su hermana Dina Boluarte para organizar el partido político Ciudadanos por el Perú (CP).

En ese momento se conocía muy poco sobre las intenciones políticas de Nicanor Boluarte o la influencia que tenía en las decisiones de Dina Boluarte, quien llevaba menos de seis meses como presidenta de la República.

Ese fue el punto de partida de una serie de informes de la Unidad de Investigación de este Diario ligados al hermano de la mandataria, Ciudadanos por el Perú y el uso de prefectos, subprefectos y funcionarios del Ejecutivo con fines políticos.

Los chats sobre Ciudadanos por el Perú

El primer informe, publicado el 28 de mayo del 2023, demostró cómo Nicanor Boluarte organizaba a Ciudadanos por el Perú con prefectos, subprefectos y funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, entre los que estaban Víctor Torres Merino, allegado suyo y quien ganó contratos con el Estado. En el 2019, Torres tuvo una cuenta bancaria mancomunada con Dina Boluarte, como El Comercio reveló en un informe sobre los depósitos de origen desconocido a las cuentas de la presidenta.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga a Torres por el Caso Los Waykis en la Sombra.

Aunque Nicanor Boluarte negó que fuera parte de Ciudadanos por el Perú, este Diario reveló los chats del grupo de WhatsApp denominado Coordinadores CC, en el cual se discutía la inscripción de la agrupación política. En los mensajes aparece el hermano de la presidenta. Para el informe se recogieron testimonios de exfuncionarios y personas que fueron cercanas al movimiento.

El Comercio incluso ingresó secretamente a una reunión de la agrupación política que se realizó el sábado 27 de mayo en un local de Barranco, en el que Nicanor Boluarte explicó los lineamientos generales del partido.

Tras el evento, Nicanor Boluarte fue abordado por este Diario. “No soy coordinador de nada, soy uno más. A mí me han invitado a la reunión como comité ciudadano, pero yo no soy el vocero del partido. He venido para hablar de temas generales, de política”, dijo entonces.

Luego de la primera publicación de El Comercio, el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que iniciaría una investigación sobre la participación de los prefectos –nombrados por ese sector– en la organización del grupo político.

Meses después, el Ministerio Público inició una investigación contra Nicanor Boluarte, mientras que en el Congreso se planteó que la Comisión de Fiscalización pida facultades para indagar su caso.

Dina Boluarte participó en evento de Ciudadanos por el Perú

Otra revelación de El Comercio fue la presentación de Dina Boluarte en un evento de Ciudadanos por el Perú que se realizó en noviembre del 2022. Era la primera vez que se vinculaba a la mandataria con el partido de su hermano. El informe se publicó el 30 de junio del 2023.

El 26 de noviembre del 2022, Dina Boluarte asistió a la “Primera plenaria nacional de comités ciudadanos. Por una nueva alternativa”, el cual se realizó en el centro de esparcimiento del Conafovicer, (organización relacionada a los trabajadores de construcción civil), ubicado en el distrito de Ate.

Los comités ciudadanos eran un movimiento que Nicanor Boluarte promovió durante la campaña electoral del 2021, en la que Pedro Castillo y Dina Boluarte fueron parte de la plancha presidencial de Perú Libre.

En abril del 2021, Nicanor Boluarte le informó a Maritza Sánchez que se encontraba trabajando con los comités ciudadanos, base social que luego sirvió para formar el proyecto político Ciudadanos por el Perú.

Para la fecha del evento, Dina Boluarte era vicepresidenta de la República del gobierno de Pedro Castillo. Un día antes de la reunión había anunciado por Twitter que no continuaría como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ella asumió la presidencia menos de dos semanas después, el 7 de diciembre del 2022.

Dina Boluarte habló durante el evento en el Conafovicer, como se evidencia en una imagen que El Comercio publicó el 30 de junio del 2023. Según varias de las fuentes con las que este Diario conversó para el informe, que estuvieron presentes en la reunión, Boluarte “se presentó como del comité ciudadano, [mencionó] que [se] está trabajando desde hace mucho tiempo, y [comentó] que la mira era formar un partido político. Antes de retirarse, dijo que su hermano Nicanor iba a comandar todo”.

En el evento realizado el 26 de noviembre, la ahora presidenta Dina Boluarte expuso acompañada de su hermano Nicanor Boluarte y del exasesor FAG de la PCM, Martín Carbajal.

Tras su discurso, Boluarte se tomó fotografías con los asistentes al evento. Entre ellos, aparece Dayci Bautista Huamán, designada subprefecta del Santa durante el actual gobierno.

Entre los convocados a la cita en Ate había funcionarios que luego participaron en la reunión de Ciudadanos por el Perú del 27 de mayo del 2023 en Barranco: Martín Carbajal Zegarra (coordinador de CP que fue asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros); Víctor Torres Merino (contratado en el Midis entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022), o Edwin Ugarte Nina (logró contratos en programas del Midis). Los tres tuvieron cargos o fueron parte de Ciudadanos por el Perú.

Las negociaciones para aliarse con el Partido Demócrata Unido Perú

En paralelo a la organización de Ciudadanos por el Perú, Nicanor Boluarte también buscó negociar una alianza con el Partido Demócrata Unido Perú, agrupación que en marzo del 2023 logró su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El 12 de noviembre del 2023, El Comercio publicó un informe que reveló cómo fue el acercamiento entre Ciudadanos por el Perú y el Partido Demócrata Unido Perú.

Un personaje clave en las conversaciones fue Jorge Chingay Salazar, un conocido de los hermanos Boluarte que es investigado por el Caso Los Waykis en la Sombra. Contra él hay una orden de prisión preventiva.

Jorge Chingay acompañó a Dina Boluarte cuando Perú Libre ganó la presidencia de la República, en junio del 2021, y luego la visitó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando fue ministra.

Además, Chingay estuvo en el cumpleaños de Nicanor Boluarte del 2023, donde le presentó a Nixon Hoyos, alcalde de Nanchoc (Cajamarca). Este distrito recibió S/20 millones de presupuesto para proyectos a través de un decreto del gobierno de Dina Boluarte.

A la celebración de Boluarte fueron Noriel y Antonino Chingay, hermanos de Jorge. Noriel Chingay fue prefecto de Cajamarca y participó en eventos de Ciudadanos por el Perú.

En noviembre del 2023, El Comercio también puso al descubierto cómo otras personas relacionadas con Ciudadanos por el Perú fueron designadas prefectos o subprefectos por el Ministerio del Interior. Esto pese a que ya se había informado que el hermano de la mandataria organizaba el partido con esos funcionarios y que el Mininter había anunciado que tomaría medidas.

Este Diario además publicó la denuncia Gilmer Sardón Litardo, exprefecto regional de Puno, quien contó cómo Martín Carbajal, amigo de los hermanos Boluarte, y funcionarios del gobierno les exigían a los prefectos y subprefectos que llenaran fichas de afiliación de Ciudadanos por el Perú.

En julio de este año se publicó un nuevo informe sobre el contacto que Jorge Ortiz Marreros, señalado como el operador de Los Waykis en la Sombra, seguía teniendo con prefectos y subprefectos, pese a la investigación que se le sigue por el caso. Ortiz fue jefe de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, entidad que nombraba a los prefectos y subprefectos. Actualmente está prófugo de la justicia. Contra él hay una orden de 36 meses de prisión preventiva por el Caso Los Waykis en la Sombra.

Hasta el cierre de esta nota, Nicanor Boluarte también continuaba prófugo. Para él hay una orden de 36 meses de prisión preventiva por la investigación fiscal del Caso Los Waykis en la Sombra.

