De momento, el tema retornó a la Comisión de Justicia, que preside Isaac Mita Alanoca, de Perú Libre, la misma bancada que introdujo la eliminación de este mecanismo legal y cuya modificación viene afectando una serie de pesquisas fiscales. Lejos de restituir la figura, el Gobierno optó por bloquear su retorno.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que ha pedido a Mita Alanoca que convoque a una sesión extraordinaria “porque es un tema de interés nacional”. Dijo que el grupo de trabajo tiene que definir si se allana a las objeciones del Ejecutivo o si, por el contrario, se insiste con el texto original.

“ Tengo que ratificar la absoluta voluntad del Congreso de que esta norma, que consideramos importante para el tema de la persecución penal, sea aprobada lo más pronto posible. Ante la observación del Ejecutivo, el procedimiento que corresponde es remitirlo, como ya lo hemos hecho de manera inmediata, a la Comisión de Justicia. La comisión tiene que emitir una opinión” , aseveró.

En caso se opte por un allanamiento —explicó— el tema podría abordarse en la Comisión Permanente en medio del receso, un escenario descartado por algunas bancadas por el nivel de las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Como informó El Comercio, uno de los puntos centrales que se propone es excluir los delitos de corrupción de la figura de la detención preliminar, entre otros.

Y si se opta por la insistencia, se podría convocar a un pleno extraordinario con el fin de no esperar hasta marzo para abordar en legislatura ordinaria la restitución de la detención preliminar, para lo cual se requiere el respaldo de 78 legisladores, una valla alta y que anteriormente no se ha llegado a alcanzar.

Los reflectores están ahora en la Comisión de Justicia. Sin embargo, aún no se ha convocado a una sesión extraordinaria. Consultado por la prensa, el legislador Mita Alanoca dijo que se encontraba todavía “evaluando el tema” y no quiso precisar si iba a hacerlo. “No es en realidad nuestra responsabilidad, sino del Ejecutivo que en los últimos minutos observa”, se excusó.

Análisis… José Cevasco: “El Ejecutivo puso en ‘jaque’ al Congreso” El escenario para la tramitación de las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre detención preliminar pondrá a prueba la experiencia del manejo político del presidente del Congreso. No cabe duda que el Poder Ejecutivo ha puesto en “jaque” al Congreso, ya que se ha tomado todo el tiempo constitucional de casi 15 días útiles para enviar las observaciones al Congreso sabiendo que el Parlamento está en receso. Sin embargo, el reglamento del Congreso prevé el trámite de las observaciones vía la insistencia, siempre y cuando 78 congresistas le soliciten al presidente del Congreso una sesión extraordinaria del pleno o ante la Comisión Permanente, si es que la Comisión de Justicia se inclina por aceptar las observaciones del gobierno. Una dispensa de dictamen de la Comisión de Justicia procesalmente es posible, pero tendríamos que saber el temperamento de las bancadas en cuanto a la insistencia o al allanamiento. Un manejo adecuado de política interna en el Congreso consiste en saber conciliar entre las observaciones del gobierno, el proyecto de ley aprobado por el Congreso, el receso parlamentario y la semana de representación que será la última semana de enero y, claro está, la voluntad de los parlamentarios.

A la expectativa

Desde Fuerza Popular, el portavoz alterno César Revilla dijo que la comisión debería reunirse en los próximos días y discutir si los cambios van a ser factibles o no, para luego de eso definir el camino a seguir. Es decir, si se verá en la Comisión Permanente o en un pleno extraordinario.

Revilla mencionó que Fuerza Popular está a favor de la restitución de la detención preliminar, pero consideró que esta debe tener una figura clara y no sujeta a interpretaciones, por lo que mencionó que en la comisión se podría incluso convocar a especialistas para no generar mayores enredos.

“Si vamos a estar restituyéndola de una manera y después vamos a tener que volver a hacer otra norma, creo que deberíamos este eso hacerlo rápido, célere, pero de la manera adecuada”, incidió.

Por su parte, el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia) dijo estar de acuerdo con que se aborde este tema a la brevedad y haya un pleno extraordinario; sin embargo, que tiene que ir de la mano con un análisis técnico por parte de la Comisión de Justicia para no cometer errores.

“Se ha manoseado tanto este tema y se ha sacado las cosas con rapidez, para después tener que corregir. Estoy de acuerdo con que esto se solucione a la brevedad y haya un pleno extraordinario, pero previo tiene que hacerse un trabajo en la comisión para hacer un análisis técnico. Si nos saltamos el análisis, vamos a cometer errores probablemente nuevamente y ya no estamos para eso” , incidió Montoya a este Diario.

A opinión del congresista Jaime Quito (Bancada Socialista), la postura del Ejecutivo fue “claramente direccionada”, “con el claro propósito de ganar tiempo”, a sabiendas de que el Congreso está en un receso parlamentario. Por ello, dijo que se debería optar por la insistencia, sin mayores trámites, en un pleno extraordinario.

“Allanarnos a las observaciones del Ejecutivo sería mortal, es prácticamente volver a lo que habíamos cuestionado y que, lamentablemente, el Congreso también inicialmente aprobó. (...) Más allá de ello, sería ir simplemente por insistencia, tal como la ley fue al Ejecutivo”, indicó Quito.

En ese interín, la bancada de Renovación Popular planteó ir por la insistencia, previa exoneración del tema de su paso por la Comisión de Justicia. A juicio del legislador Alejandro Muñante, no hay garantía que el tema salga adelante en el grupo de trabajo, pues es Perú Libre precisamente la que se opuso a la restitución.

Además, remarcó que “no hay forma de aceptar el allanamiento” a las propuestas planteadas por el Ejecutivo, pues incluso se han realizado planteamientos que no se formularon durante el debate. “Es decir, están pidiendo prácticamente una nueva norma”, apuntó.

“Si vamos a convocar un pleno extraordinario, ya tenemos que tener algo en la mano y eso es la exoneración del dictamen. No queremos que pase por la Comisión de Justicia todavía porque sabemos que no existen buenas digamos intenciones de parte de ese grupo para poder aprobar una norma como esta, toda vez que Perú Libre ha sido uno de los que principalmente se ha opuesto a que esta norma se pueda restituir. Entonces para esquivar ese obstáculo tenemos que pedir la exoneración del dictamen y para eso solamente necesitamos la firma de los voceros” , explicó. De momento aún las bancadas no se han sumado.

En Perú Libre, su vocero, Flavio Cruz, indicó que se ratificarán en su postura; es decir, que votarán en contra de la restitución de la detención preliminar.

A la espera de rectificación

En tanto el Congreso se pone de acuerdo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, dijo esperar que se pueda rectificar los errores cometidos respecto a la normativa sobre la detención preliminar.

“ Entendemos que (el Congreso) pronto van a rectificar los errores que se han cometido, y estoy segura que van a ser normas que apuesten por el reforzamiento del sistema penal, del sistema de administración de justicia y, por supuesto, la lucha contra la criminalidad” , incidió.