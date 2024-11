La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó este sábado en la presentación de la segunda temporada de pesca de anchoveta 2024. Durante su discurso, la jefa de Estado instó a los peruanos a sumar fuerzas y no generar divisiones. Este mensaje recae en medio de un tenso panorama criminal que parece no calmarse pese a las medidas impuestas como el estado de emergencia.

La jefa de Estado no brindó declaraciones a la prensa y tampoco se refirió a las manifestaciones que han sido convocadas para este 13, 14 y 15 de noviembre , fechas en las que se desarrollará el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), el cual reunirá a importantes políticos y autoridades.

“Este es un Gobierno de resultados y por eso vemos con satisfacción que esta segunda temporada permitirá generar un aporte del 26,7 % al PBI de pesca. Tenemos la meta de cortar la pobreza multidimensional a través del trabajo articulado de todos los sectores: del pueblo peruano, sector privado, de los trabajadores. Sumemos y no dividamos ”, señaló la mandataria.

Contradicciones

La jefa de Estado, quien registró una aprobación de apenas el 5% hasta el mes de junio, no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar respecto al caso el “cofre”. En su lugar, pidió que le envíen las preguntas de los parlamentarios.

Al respecto, en los últimos días se registraron contradicciones entre el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén .

El primero de ellos descartó que desde el Gobierno se haya confirmado que el “cofre” dejó a Dina Boluarte en el condominio Mikonos el pasado 24 de febrero.

No obstante, el premier dijo que la jefa de Estado sí estuvo en dicha ubicación, aunque no brindó detalles. Posteriormente, se retractó y aseguró que no volverá a referirse sobre el tema.