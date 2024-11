En solo seis horas, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, pasó de decir que la presidenta Dina Boluarte sí había estado en el condominio Mikonos, en el distrito de Asia (al sur de Lima), a dar un paso atrás y ofrecer disculpas por haber generado “confusión”. Esto en referencia a la contradicción que tuvo con Fredy Hinojosa, portavoz de la Presidencia, en este tema.

Hinojosa, la noche del martes, refirió que Boluarte Zegarra “jamás dijo que estuvo en el condominio Mikonos”, donde la Policía Nacional realizó una operación a fines de enero en búsqueda del prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Agregó que la mandataria mencionó que estuvo en una jurisdicción al sur de la capital.

Un día después del pronunciamiento del vocero presidencial, Adrianzén, en la conferencia que ofrece después de los Consejos de Ministros, calificó de “cantaleta” las preguntas de la prensa sobre el “cofre” y señaló textualmente que “la señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos”

“No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, complementó, visiblemente fastidiado.

Ese mismo miércoles, a las 10:39 p.m., el primer ministro se rectificó, a través de su cuenta de X y subrayó que no volvería a pronunciarse sobre esta situación [ver recuadro].

“Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del ‘cofre’ y destino de este, se produjeron antes de que asumiera la PCM y no me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo por dichas instancias”, tuiteó.





Confusiones y moción de vacancia

Tras inaugurar la feria gastronómica “Perú Mucho Gusto”, en Magdalena del Mar, Adrianzén lamentó que se hayan producido “confusiones”, pero evitó responder a la prensa con mayor profundidad sobre dónde estuvo la presidenta Boluarte, cuando acudió a las playas del sur de Lima el fin de semana del 24 de febrero.

“No voy a hablar de eso, no pierdas tu pregunta”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, dirigiéndose a una periodista.

El jefe del Gabinete Ministerial dijo que espera que las mociones de vacancia en contra de la presidenta Boluarte- anunciadas por los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)- “no prosperen”.

“Si hacemos un recordaris de que lo pasó en el Perú antes de diciembre de 2022, tuvimos siete presidentes en siete años. ¿Qué inversión seria y grande va a venir a poner millones sabiendo lo inestable que es [el país? Estas solicitudes de vacancia no contribuyen”, finalizó.

(Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

Desde la PCM evitaron precisar si hubo o no un pedido de la presidenta Boluarte a Adrianzén para que se rectifique.

No obstante, fuentes del Ejecutivo indicaron que “las coordinaciones son permanentes” entre Palacio de Gobierno y la PCM.

A fines de setiembre, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en contra de Boluarte Zegarra y ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y omisión de denuncia, respectivamente. Esto luego de que en un audio atribuido al titular del Mininter, este señalara que el “cofre” habría sido utilizado para trasladar a Cerrón Rojas cuando ya estaba en la clandestinidad.





Fuentes parlamentarias indicaron a El Comercio que la contradicción entre Adrianzén e Hinojosa “ha generado una corriente de opinión” en el Congreso a favor de que la Comisión de Fiscalización obtenga las facultades de grupo investigador para realizar una pesquisa profunda sobre el “cofre” y su presunto uso para trasladar a Cerrón.

“Nadie quiere salir [con su voto] como cómplice. El país debe saber la verdad, si hay o no un prófugo de la justicia que tiene el apoyo del Ejecutivo”, mencionaron.

En declaraciones a la prensa, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), dijo que “las declaraciones recientes de ambos personajes que son importantes dentro del gobierno de Boluarte, en realidad nos lleva a tener algunas dudas respecto a cuál de los dos es el que dice la verdad”.

Juárez indicó que “sí tiene que darse una investigación por las dudas que se han generado últimamente”, pero remarcó que se debe analizar si le corresponde o no a la Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), conducirla.

La parlamentaria fujimorista exhortó a la presidenta Boluarte a dar una conferencia de prensa, a fin de que explique los motivos por los cuales estuvo al sur de Lima a fines de febrero de este año.

En la agenda del pleno del Congreso figuraba la solicitud de la Comisión de Fiscalización, pero esta no se llegó a ver.

Sin predisposición a decir la verdad

El analista político Enrique Castillo consideró que el problema de la administración de Boluarte respecto a las denuncias sobre el “cofre” no solo es de comunicación, “sino de comportamiento” y de “poca predisposición para decir la verdad”.

“Esta situación de Mikonos no es de ahora, ya tiene varios meses, la prensa, el mismo chofer del ‘cofre’ manejan la versión de que el auto llegó hasta este balneario. Ni la presidenta ni los ministros ni el vocero han sido capaces de generar en todo este tiempo una versión que pueda generar credibilidad. Es un problema de actitud y de poca disposición para decir la verdad”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo dijo que la contradicción entre Adrianzén e Hinojosa solo revela que “el tema no se ha manejado de manera seria” al interior del Ejecutivo.

Además, advirtió que existe una actitud obstruccionista desde el gobierno a la investigación del Congreso sobre el “cofre”, luego de que evitara que el chofer vaya a declarar y clasificara como “reservado” toda la documentación sobre los traslados de la mandataria.

“De las actividades de la presidenta se debe guardar reserva por seguridad, pero hablar sobre el pasado ya no la pone en riesgo. El Ejecutivo debe dejar que los actores que estuvieron ahí [en el sur de Lima] con Boluarte declaren ante la fiscalía y el Parlamento, que las investigaciones no sufran entorpecimiento. El problema es que la presidenta no se da cuenta, como en el Caso Rolex, que dar diferentes versiones, lo único que hace es perjudicarla”, remarcó.

Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, calificó como “una serie cómica de mentiras” las versiones que han dado diferentes autoridades del Ejecutivo sobre el uso del “cofre”, en referencia a la contradicción entre el primer ministro y el vocero presidencial, así como la negativa de Boluarte, escudándose en su vida personal, de responder sobre qué hizo ese fin de semana de febrero.

“El primer ministro tiene razón cuando dice que la prensa está dando cantaleta con este tema, pero eso es responsabilidad de la presidenta. Desde el inicio debió contar los hechos reales, parece una comedia con torpezas comunicacionales que le cuestan aún más a la presidenta. ¿Es verdad o no que ella tiene interés en encubrir a Cerrón? Eso lo debe resolver el sistema de justicia”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Huertas afirmó que “la presidenta no tiene vida personal” y que está obligada a dar cuenta de sus actos.

“No se entiende por qué tanto misterio y celo de su vida personal, no estamos hablando de su vida íntima, sino de acciones de una presidenta que tiene que rendir cuentas a la nación. Es importante saber su agenda cuando hay temas de salud, como una operación, el padecimiento de una enfermedad. Ella representa a la nación”, subrayó.

La también periodista recordó que el expresidente Pedro Castillo tuvo reuniones subrepticias fuera de Palacio de Gobierno y que el antecedente de esta situación refuerza que Boluarte dé detalles sobre con quiénes se reunió al sur de Lima.

Más información

Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el 66% cree que Cerrón Rojas será capturado cuando la presidenta Dina Boluarte concluya su mandato, mientras que solamente el 4% piensa que será aprehendido antes de que termine el actual gobierno.

El estudio de opinión, realizado entre el 4 y 8 de octubre, también indica que el 22% opina que el exgobernador regional de Junín nunca será capturado.