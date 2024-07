La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que la presidenta Dina Boluarte hará “anuncios importantes” en el mensaje a la Nación que dará ante el Congreso este 28 de julio por Fiestas Patrias.

Durante una actividad en Villa María del Triunfo, la mañana de este jueves 25 de julio, la ministra fue consultada por la prensa si es que se planeaba hacer algún anuncio sobre un aumento al sueldo mímino en el mensaje.

“Eso seguramente lo anunciará la presidenta. Ella va a hacer anuncios importantes, le corresponde a ella como jefa máxima hacer los anuncios y no me corresponde a mí hablar sobre la materia”, explicó.

Pérez de Cuéllar explicó que los ministerios han entregado información para afinar el mensaje a la Nación que se ha preparado para estas Fiestas Patrias.

“Se han hecho unos ajustes. Cada sector ha complementado lo que ya estaba propuesto, la presidenta ha dado indicaciones, así que estamos afinando los últimos detalles y ella, como la Constitución lo manda, estará el día 28 de julio en el Congreso para dar el discurso presidencial”, aseveró.

La ministra se limitó a precisar que en este mensaje se hará una revisión de los compromisos que asumieron en el mensaje a la Nación del año pasado y que Dina Boluarte hará “una serie de anuncios que son sumamente importantes para el futuro del país”.

En otro momento, evitó opinar sobre las candidaturas que se han presentado en el Congreso para presidir la Mesa Directiva en el periodo 2024-2025, cuando específicamente se le preguntó si es que respaldaban o no la posibilidad que Eduardo Salhuana (APP) sea el próximo presidente del Parlamento.

“Esa es una decisión que compete exclusivamente al Congreso y nosotros somos respetuosos de las dos listas que se han presentado y eso está en manos de los propios congresistas. No voy a opinar al respecto, no me corresponde hacerlo. Somos demócratas y creemos en las buenas relaciones con el Congreso”, replicó.