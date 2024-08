El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que los jueces y fiscales deben actuar de manera responsable y con independencia al evaluar pedidos de prisión preventiva, al reiterar que este tipo de restricciones solo se deberían aplicar cuando se cumplan todos los requisitos y no por presión de la opinión pública.

“Primero, los fiscales no deben pedir prisión preventiva por cualquier cosa si no se dan los requisitos. Segundo, los jueces tienen que ser lo suficientemente valientes para no ceder ante la presión popular, porque la masa puede pedir no prisión preventiva, podría pedir que lo linchen”, comentó en una entrevista a Exitosa.

“No es que pido prisión preventiva y luego investigo. Qué sucedería si al pasar 36 meses detenido y al acabar se diga que no tenía nada que ver con el tema. ¿Y los 36 meses en la cárcel, qué pasó? No debe ser así, debe haber una investigación que demuestre que hay fuertes argumentos para poder encarcelarte”, agregó.

El magistrado supremo insistió en que los jueces deben resolver según sus conciencias y las pruebas, sin ceder a presiones externas.

“El juez no puede resolver en base a lo que digan la masa o los medios de comunicación. Los jueces resuelven de acuerdo a la Constitución y su conciencia dirá si procede. Si yo juez estoy convencido que no se dan los requisitos para la prisión preventiva, por más que todo el Perú diga prisión preventiva, yo no la aplico porque esa es la independencia del juez”, resaltó.

En esa línea, resaltó sus críticas contra el proyecto de ley que se ha planteado en el Congreso desde la bancada de Perú Libre para crear una comisión que fiscalice a jueces y fiscales, empezando por el hecho que no es algo constitucional.

“Lo más preocupante es que muchas de esas personas que estarían fiscalizando son personas que se encuentran en proceso. Obvio que si los jueces van a sentenciar o van a estar procesando a quienes los fiscalicen, el resultado no tengo que decirlo”, dijo.

Javier Arévalo, por eso, expresó su confianza en que el proyecto sea archivado. “Pareciera que el propósito es decir ‘Mira, te voy a castigar en su momento’. ¿Por qué me van a castigar por hacer mi trabajo?”.

Pese a los cuestionamientos, si llegara a aprobarse esta iniciativa, exhortó al Gobierno de Dina Boluarte que la observe en lugar de promulgarla.

“Desde ya le pido a la presidenta de la República que, de aprobarse proyectos de esta naturaleza, usted tiene la facultad constitucional de observarlos. Si no lo observa, los jueces tendremos que utilizar mecanismos que la Constitución y la ley para impugnar estas normas”, señaló.