El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, cuestionó que haya sido su colega del Gabinete, Roberto Sánchez, quien haya acudido primero al diálogo en Challhuahuacho a pesar de no ser del sector minero.

“[¿A usted no le afecta que tenga que ir Roberto Sánchez a resolver un problema que es suyo?] No sé que hace Roberto Sánchez ahí la verdad. Yo ni sabía. Hay muchos problemas en turismo y eso lo dirá la comunidad”, señaló en declaraciones a Exitosa.

Palacios aseguró que él fue el encargado de instalar la mesa de diálogo hace varios días en Challhuahuacho para comenzar con el proceso de diálogo con las comunidades de ese sector por el conflicto de Las Bambas.

Carlos Palacios cuestionó que no se le haya permitido encabezar el diálogo en Challhuahuacho como a Roberto Sánchez. (Exitosa)

Sin embargo, reclamó que este jueves él haya sido relegado para viajar luego de Roberto Sánchez a las conversaciones en esta comunidad.

“Yo he querido ir en el primer helicóptero y no me han dejado, no sé qué pasa ahí. Aníbal Torres sabe que yo estoy yendo de avanzada pero resulta que no sé por qué ha sucedido esto. Eso es algo que me llama la atención sabiendo que soy del sector minero”, manifestó.

Carlos Palacios negó tener algún tipo de antipatía por su colega del Gabinete y negó que lo califique como “caviar”.

“Yo no tengo antipatía de nada [¿Cree que se ha metido en su sector?] No sé. De repente yo también voy a solucionar ese problemas que tiene de falta de algodón que tiene que producir para fortalecer nuestra textilería”, manifestó.