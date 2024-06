Ha pasado una semana desde que el ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que el abuso sexual contra menores de la comunidad awajún (Amazonas), eran “prácticas culturales”. No solo eso, en sus declaraciones, también afirmó que por ser prácticas culturales iban a ser “prudentes” al momento de analizar las denuncias que realizó una profesora sobre dichos abusos a menores ejercidos por maestros de la comunidad.

Pese a ello, hasta ahora, Quero Gaime permanece en el cargo y la presidenta de la República, Dina Boluarte, no se ha pronunciado públicamente.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al ser consultado sobre las afirmaciones de Quero, puntualizó que “nos reconocemos como un país que no permite, por ningún motivo, el abuso sexual a nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Recientemente, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también se refirió a la situación de Quero, señalando que “él tendrá que explicar el contexto en que ha dado sus expresiones” y que la violación contra menores “no tiene nada que ver con temas culturales”, por lo no que no debe quedar impune.

“Lo que creo es que en este gobierno hay un mensaje muy claro de que estos temas (...) de violación de niñas, es muy grave y tiene que ser sancionado severamente. Más aún, con el agravante de que el autor sea maestro porque tiene una posición de dominio sobre los estudiantes”, expresó.

Sin embargo, desde el Ejecutivo, todo ha quedado allí y ningún integrante del gobierno requirió la salida del ministro de Educación, quien por estos días se ha convertido en el más férreo defensor de la mandataria.

Por su parte, Quero Gaime intentó salir del paso emitiendo un comunicado y un pronunciamiento. Pero lejos de pedir disculpas y asumir la responsabilidad política de sus afirmaciones, aseguró que habían tergiversado sus declaraciones.

Rosemary Pioc, docente y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún -y quien denunció públicamente la situación de los menores que han sufrido abuso sexual por parte de diversos profesores que laboran en Condorcaqui y otras comunidades amazónicas- demandó que el ministro de Educación dé un paso al costado.

En declaraciones a Canal N, la docente aseveró que no ha aceptado ninguna invitación del ministro de Educación Morgan Quero, ya que primero tiene que pedir disculpas a todos los pueblos originarios.

Aseguró que muchos de los menores que han sido víctimas de abuso no tienen asistencia psicológica; mientras que gran número de profesores denunciados por violencia infantil continúan en sus puestos dictando clases.

Incluso, aseguró que existe un informe en manos del Ministerio de Educación con la lista de los maestros denunciados y las víctimas.

“Yo los he escuchado al ministro (de Educación) y a la ministra (de la Mujer); he considerado anti mujer a la ministra, en primer lugar. Y les pido ellos… de que realmente desconocen lo que es la interculturalidad, no tienen la capacidad de ser funcionarios, mejor que se hagan a un lado, es la mejor forma y no van a seguir haciendo daño a los territorios y al Perú”, demandó.

La profesora aseguró que lo que se necesita son ministros comprometidos y que no esperen que personas como ella denuncien hechos graves para recién tomar acción.

"[Hay que] denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos, para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigir una respuesta la comunidad en relación a los descargos que correspondan.” Morgan Quero, Ministro de Educación





A Quero Gaime, se le sumó la ministra de la Mujer, Ángela Hernández; quien también aseguró que los abusos sexuales a menores en comunidades indígenas amazónicas eran “prácticas culturales”.

Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer que sean protegidas (...) Cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir.”

Ángela Hernández, Ministra de la Mujer





Morgan Quero, el defensor de Boluarte

El silencio de la presidenta Dina Boluarte, sobre las declaraciones de su ministro Morgan Quero, ha generado la crítica de diversos sectores. Sin embargo, no hay ninguna acción concreta por parte de la mandataria.

Y es que, la eventual remoción de Quero Gaime del cargo ministerial, significaría perder a uno de sus defensores políticos públicos más activos; y quien la ha acompañado desde su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), como veremos más adelante.

Desde su nombramiento en abril último, Morgan Quero es el ministro que más firme se ha mantenido en la defensa de Dina Boluarte, luego de que la mandataria fuera investigada por haber aceptado los relojes Rolex y otras joyas con diamantes, que le entregó el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En mayo, ya se había pronunciado sobre las bajas cifras de aprobación del gobierno de la mandataria, aseverando que era parte de un “acoso político” a la primera mujer en ser presidenta del Perú.

Incluso, afirmó que las investigaciones contra la mandataria y la detención de su hermano Nicanor Boluarte, podrían ser una muestra de que la amenaza de un golpe de Estado al gobierno sigue latente, pero a través de un “golpe blando”

Seguimos con el acoso político. Eso es violencia contra nuestra mandataria, la primera mujer en ser elegida a ser presidenta de la República.”

Morgan Quero, ministro de Educación

El ministro de Educación volvió a reiterar que las investigaciones contra Boluarte Zegarra por parte de la Fiscalía, por diversos hechos, eran un “acoso sistemático” contra la presidenta.

Ha habido en las últimas semanas un acoso sistemático en donde se han planteado sendas denuncias, a veces, sin corroborar detenciones arbitrarías de parte de la Fiscalía y también un allanamiento que consideramos que ha ido más allá de lo que corresponde a la alta investidura de la presidenta de la Nación”

Morgan Quero, ministro de Educación.





Un mes antes, Morgan Quero ya deslizaba la idea de la permanente “dinámica” de un “golpe blando” contra el gobierno de Boluarte.

“Por eso quería poner el énfasis que estábamos viviendo en torno a un proceso bastante complejo, como lo he denominado (¿Quiénes estarían detrás?) Más bien es una dinámica de política instalada. La dinámicas políticas no dependen de un actor hegemónico ni de una sola voluntad. Son movilizaciones, crisis que se dan en un contexto de debilidad de la institución democrática”, afirmó.





Morgan Quero fue el primero en salir a criticar a su colega, el ministro de Economía José Arista, por asegurar que la rebaja ante las calificadoras internacionales se debía a que la gestión de Dina Boluarte sería “gobierno débil”.

“Yo no veo un gobierno débil, veo un gobierno fuerte que además también ha logrado construir nuevos consensos y acuerdos que permiten darle gobernabilidad y consolidar nuestra democracia en unas circunstancias difíciles. Yo creo que no hay que entrar en más detalles, en estos momentos ya se ha dado vuelta a la página y el ministro de Economía dio esa declaración. Yo creo que las cosas están bastante claras.”

Morgan Quero, ministro de Educación

Otros de los temas cuestionables en los que Morgan Quero, como ministro de Educación, dijo estar de acuerdo, fue con la ley aprobada por el Congreso que dispone la reincorporación de los maestros que no pasaron o que no quisieron rendir el examen de evaluación docente que signficaría mejor calidad en la educación.

El ministro justificó su posición asegurando que el país necesita más profesores.

“Sí, yo estoy de acuerdo que se cierre esa brecha política. Son dos mil a tres mil docentes. (¿Gente que no pasó la evaluación?) Que tienen todas las credenciales, que tiene sus títulos y que van a ser evaluados una vez que ingresen a la carrera pública magisterial”, aseguró.

Quero también se mostró a favor de hacer una “reflexión” para cambiar las leyes y permitir una posible “reelección presidencial” de Bolurte Zegarra.

“En el caso del Perú no tenemos reelección por parte del presidente de la República. Se está abriendo la opción de la reelección para los alcaldes y gobernadores regionales como lo ha hecho el Congreso. Vamos a hacer la reflexión también para que se pueda dar una reelección presidencial.”

Morgan Quero, ministro de Educación.

Recientemente volvió a defender la baja aprobación de la gestión de Boluarte Zegarra y aseguró que la mandataria “a lo mejor lidera las encuestas para una elección presidencial”.





“¿Saben quién lidera las encuestas y con qué porcentaje? La persona que lidera las encuestas para la presidencia de la República tiene 2,96% de intención de voto y la segunda, tiene menos del 2%. Entonces, yo hago una reflexión sencilla. La señora presidenta, según ustedes, en las encuestas tiene 6%. Yo diría que no estamos tan mal. A lo mejor la señora presidenta lidera las encuestas para una elección presidencial.” Morgan Quero, ministro de Educación.









Morgan Quero ha caminado de la mano de Dina Boluarte

El funcionario fue uno de los seis nuevos cambios ministeriales que la presidenta Dina Boluarte tuvo que realizar el pasado mes de abril, en busca del voto de investidura para su tercer Gabinete al frente de Gustavo Adrianzén ; y en medio del escándalo por el Caso Rolex .

Quero Gaime, no es un desconocido para la actual jefa de Estado. Por el contrario, desde que Boluarte Zegarra llegó al gobierno como primera vicepresidenta de Pedro Castillo y fue nombrada en la cartera de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ya recibía en su despacho al especialista en ciencias políticas y sociales en visitas particulares.

Según el registro de visitas del Midis, Quero y Boluarte se reunieron en diciembre del 2021 y poco menos de un mes después, el 4 de enero de 2022, la entonces ministra lo designó como su “Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”.

Incluso, según los registros, Quero Gaime ingresaba a Palacio de Gobierno para reunirse con Boluarte en su despacho como primera vicepresidenta de la República. Así se registran, por ejemplo, visitas en marzo del 2022.

Continuó desempeñándose como jefe de gabinete del Midis hasta inicios del 2023, cuando fue nuevamente llamado por Boluarte, quien ya había asumido la presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo.

El 10 de febrero del 2023, la mandataria lo designó jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Desde entonces habría permanecido cerca de la mandataria, acompañándola a diversas presentaciones y actividades, como a la IV Reunión de Presidentes de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), celebrada en Brasil; y a la Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, ambos en el 2023.

Diez meses después, en diciembre del 2023, terminó por renunciar al cargo. En ese momento, se especulaba que su dimisión se habría producido por desacuerdos con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, debido al recambio de ministros.

El ahora ministro de Educación también se desempeñó como asesor en dicha cartera, en el Ministerio Cultura, en el Ministerio de Defensa, jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del Ministerio de la Producción y miembro del Directorio de Emmsa.

No registra filiación partidaria o postulación a cargo público de elección popular, según Infogob.

Dina Boluarte, entonces ministra de Inclusión Social y su jefe de Gabinete de Asesores, Morgan Quero, en reunión con los apus y representantes de siete comunidades indígenas amazónicas, en mayo del 2022. (Foto: Midis)

Según la Sunedu, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, tiene un título en Economía y políticas sociales por el L’institut D’etudes Politiques de Grenoble (Francia) y un Diploma de Profundización de Estudios en Comunicación, tecnologías y poder por la Universidad París I, Pantheón – Sorbonne, Francia.

Según el registro de proveedores, Quero Gaime obtuvo cinco órdenes de servicio en el 2021 y 2016, por la suma de S/130,500.

En su registro de Declaración Jurada de Intereses figura que trabajó para la empresa Sophos S.A.C (entre agosto 2019 a enero de 2020) como asesor en aspectos sociales y metodología para capacitación. Dicha empresa obtuvo contratos (entre 2016 al 2021) con la Marina, Enapu y los Juegos Panamericanas del 2019 por la suma de S/190.485.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el actual ministro de Educación fundó “NQV S.A.C” con el abogado Francisco José Arturo Barrón Velis, en 2014. La empresa, estaba dedicada a brindar servicios educativos, consultorías educativas, tecnologías en educación y cualquier otra actividad que acordase la junta.

El registro de proveedores del Estado no consigna que dicha empresa haya realizado contratos con el Estado.

En su Declaración Jurada bajo la Ley N° 31457-Designación de altos funcionarios como ministros, Quero Gaime aseguró no tener sentencias, investigaciones fiscales en curso o sanciones administrativas y disciplinarias.





Morgan Niccolo Quero, ante de ser político y el más férreo defensor de Boluarte Zegarra escribía en una columna titulada “La parlamentarización de la vida política nacional”, escrita en el 2019 en el Blog Propuesta País, donde; precisamente, criticaba a la política actual.

“Un nuevo fenómeno se apodera de nuestra polis: la parlamentarización. Atrapados por el fantasma del gran dictador, como riesgo y tentación, hemos olvidado su contraparte: la deriva parlamentaria. Éste no es otro que el reino de los intereses narcisistas, las ideologías de todo cuño y los combates del ego de una minoría de políticos que se alejan de la sociedad, rápidos y furiosos”, aseguró en una de sus columnas.