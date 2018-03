El ex senador Alberto Borea, quien será el abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso ante el nuevo pedido de destitución, consideró que es “absolutamente impropio” que se debata por segunda vez una vacancia presidencial sustentada en “lo mismo” que la que no procedió en diciembre.

“Es absolutamente impropio para el país estar discutiendo sobre lo mismo. Hay un principio en el derecho que se llama Non bis in idem y como tú comprendes no puedes repetir una moción sobre lo mismo”, señaló.

“No hay ninguna razón para que se ponga al país en esta zozobra”, remarcó a Ideeleradio.

Borea Odría afirmó que el Perú no está para discutir una vacancia presidencial y consideró que las bancadas izquierdistas detrás de la misma se han lanzado a “esta aventura y han sido capaces de cambiar todos los términos que habían originalmente planteado” a raíz de la clara postura del Gobierno en contra de Nicolás Maduro.

“Tenemos una cumbre a la vista donde van a estar todos los presidentes de América menos Maduro por cierto y esperamos que no se dé el deplorable espectáculo de seguirle el amén a los comunistas”, manifestó.

Como se recuerda, Alberto Borea confirmó anoche a El Comercio que será nuevamente el abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ante el segundo pedido de vacancia que presentó un sector de la oposición contra el jefe de Estado en menos de tres meses, a raíz de sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht.

“[El presidente Kuczynski] me ha pedido que sea su abogado en este tema, porque es lo mismo, es la repetición [del primer intento de destitución]”, sostuvo el ex senador este Diario.

