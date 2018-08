Benicio Ríos: ¿Puede ser detenido tras sentencia de 7 años de cárcel?

Tras haber permanecido no habido luego de que en mayo se ratificara una sentencia de 7 años de cárcel en su contra, el parlamentario Benicio Ríos (APP) reapareció la mañana de este lunes en el Congreso de la República para, según afirmó, ponerse a disposición de dicho poder del Estado.

Sin embargo, Ríos no se pone a disposición del Poder Judicial pese a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó en mayo, en segunda instancia, la condena de siete años de cárcel que fue dictada en diciembre del 2017. Esta primera decisión del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Ciudad Imperial fue por el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Benicio Ríos dijo a Canal N no tener miedo de ser arrestado amparándose en su inmunidad parlamentaria. Al respecto, su abogado Fernando Cirilo acotó que la policía conoce “formalmente” que el legislador tiene “inmunidad de arresto”.

Sin embargo, cabe recordar que el juez Jimmy Manchego Enriquez, del citado juzgado de primera instancia, señaló en una resolución del pasado 13 de abril que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema ratificó previamente ese mes que Benicio Ríos “no está protegido por la inmunidad parlamentaria, por la temporalidad del proceso”; es decir, porque este se refiere a hechos anteriores a su elección como congresista. Así, el magistrado consideró que “debe procederse a ejecutar la sentencia” y remitió esta posición a la sala de apelaciones que por entonces tramitaba el caso.

Vale apuntar que Ríos presentó el último 8 de agosto una casación buscando revertir la sentencia en su contra, pero la Sala Permanente de la Corte Suprema aún tiene pendiente definir si admite o no el recurso.

¿Puede entonces ser detenido Benicio Ríos considerando que tiene una sentencia en segunda instancia?

—Controversia y posiciones—

La Junta de Portavoces del Congreso acordó este lunes pedirle al Poder Judicial se pronuncie sobre la situación de Benicio Ríos, para lo cual hizo referencia a un término usado por la defensa del legislador: la “inmunidad de arresto”.



Según pudo conocer este Diario, en el acuerdo se dispuso que “en el marco de los principios de independencia e imparcialidad que informan al sistema de administración de justicia, exhortamos al presidente del Poder Judicial para que de forma célere y respetando el debido proceso, disponga las acciones necesarias para resolver la situación judicial y la solicitud respecto a la inmunidad de arresto del congresista Benicio Ríos Ocsa, que corresponde solicitar a dicho Poder del Estado, conforme a las normas aplicables”.

La noche del lunes, Víctor Prado Saldarriaga, titular del Poder Judicial, dijo a Canal N estar sorprendido con el requerimiento del Parlamento, pero adelantó que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema se pronunciará este martes. A su juicio, lo que corresponde es que se cumpla la pena impuesta considerando que ya ha pasado por segunda instancia.

“Nos hablan de una inmunidad de arresto, pero ya hubo una inmunidad de procesamiento. El arresto es un complemento si se quiere de carácter procedimental. Lo que cabe es una acción de ejecución de pena”, aseveró.

El constitucionalista Aníbal Quirga comentó a El Comercio que, de acuerdo al Reglamento del Congreso, hay dos tipos de inmunidades: la de arresto y la de proceso. Según consideró, la Corte Suprema solo se ha pronunciado sobre el segundo caso.

“Pero como la ejecución se hace cuando ya es congresista, él tiene inmunidad de arresto y el Congreso la tiene que levantar. Mientras sea congresista y no se le levante el fuero, tiene inmunidad de arresto, la policía no lo puede detener porque no se le ha autorizado el arresto por parte del Congreso”, sostuvo.

Para el también abogado constitucionalista César Landa, remitirse a las inmunidades de proceso y de arresto significa realizar “una interpretación bastante laxa que está favoreciendo toda esta situación de incumplimiento de la ley por parte del congresista”.

Consultado por qué entonces Ríos permanece en libertad, respondió: “Porque se escuda arbitrariamente en una mal llamada inmunidad parlamentaria, que debería ser derogada de la Constitución. Lo que hace es aumentar más la convicción de que hay un uso abusivo de los congresistas de estos privilegios en detrimento de los ciudadanos medios”. Además, apuntó que la Constitución señala en su artículo 139 que ningún órgano puede desviar las causas que tiene el Poder Judicial en sus manos. Y precisó que la casación solo puede determinar si se aplicó adecuadamente el derecho, mas no revisar el caso ni referirse a si hubo o no delito.



—Reunión de bancada—

En tanto, la bancada de APP se reunirá este martes desde las 5 p.m. en el Congreso para analizar la situación de Benicio Ríos. César Vásquez y Eloy Narváez, voceros titular y alterno, comentaron a El Comercio que una opción que se ha plantado al interior del grupo es la suspensión temporal de Ríos mientras se aclare su situación judicial.

Vásquez indicó que Ríos ha aclarado que si bien tenía su cuenta habilitada, no hizo uso del dinero depositado por el Congreso y, por tanto, se comprometió a devolver el monto correspondiente a sus sueldos y beneficios recibidos mientras no acudía a trabajar a su despacho.

Si bien consideró que Ríos tomó la "peor decisión" al permanecer prófugo, consultado por qué recién la bancada se pronunciará sobre la situación de su colega, respondió: "¿Qué pasaría si el recurso de casación se resuelve a su favor? El recurso ve si el proceso se hizo bien. Él está aduciendo que no. Si es que el recurso dice que no se siguió el debido proceso, retrotraerá el proceso hasta donde identifique la falla. ¿Y qué pasa si después lo declaran inocente? ¿Cómo quedaría la situación de él?".