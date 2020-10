Conforme a los criterios de Saber más

La nueva moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, impulsada por Unión por el Perú (UPP), solo cuenta, al cierre de esta nota, con 21 de los 52 votos que necesita para su admisión. Y la solicitud también ha provocado tensiones en la interna del Frente Amplio y de Podemos Perú, las otras bancadas que respaldaron la medida.

Por ejemplo, las parlamentarias Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, sentaron una posición diferente al de la mayoría de su bancada, en el sentido, de que no respaldan la nueva moción de vacancia, porque el país está ante “una eminente segunda ola de contagios” por COVID-19 y porque “pone en peligro las elecciones de 2021” y “la renovación política”.

Por medio de un comunicado, ambas congresistas indicaron que la segunda ola de la pandemia puede tener “consecuencias imprevisibles” que pueden verse agravadas “frente a un repentino y poco meditado cambio de estrategia o por una acefalía producto de una vacancia”.

Silva Santisteban y Vásquez señalaron que, jurídicamente, el nuevo pedido de destitución contra Vizcarra- quien ha sido señalado por cuatro aspirantes de colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional-enfrenta el mismo problema que la moción de setiembre “mientras el Tribunal Constitucional no defina el contenido legal de dicha causal”.

(Foto: Difusión)

Los parlamentarios del Frente Amplio que están a favor de la admisión de la moción de vacancia son Lenin Checco, Lenin Bazán, Yván Quispe, Absalón Montoya, José Ancalle y Enrique Fernández Chacón.

Fernández Chacón, en diálogo con El Comercio, dijo que si su firma no aparece en la moción fue por “problemas particulares” que se le cruzaron con la reunión en la que su bancada, por mayoría, decidió pedir la destitución del mandatario.

“Si [Vizcarra] ha recibido coimas, no merece estar. Mi otra preocupación es quién lo reemplaza, porque para mí eso es como saltar de la sartén al fuego […] Pero no plantear la vacancia significa blindar a alguien que está siendo acusado de corrupción y parece que hay pruebas suficientes”, añadió.

Y a pesar de que el portavoz de Podemos Perú, Aron Espinoza, anunció hace unos días el respaldo de su bancada a la moción de vacancia contra el jefe de Estado, el parlamentario Carlos Almerí afirma que “no hay un acuerdo político sobre eso”.

Almerí, quien no firmó el pedido de destitución, recordó que él es presidente de la comisión especial del Parlamento que investiga al “club de la construcción”. “Nosotros vamos a investigar el tema de Obrainsa y del hospital de Moquegua, considero que eso [suscribir la moción] no es bueno y generaría suspicacia, dar una opinión adelantada de temas que todavía están por investigarse”, subrayó a este Diario.

Los congresistas Daniel Urresti y Felipe Castillo Oliva tampoco suscribieron el referido documento.

Espinoza, con diálogo con El Comercio, dijo que su agrupación se reunirá este jueves a las 7 p.m. para definir si vota o no por la admisión a trámite.

“Si la posición de la bancada es ir en contra de lo firmado, bueno, yo respeto la democracia interna a pesar de tener una posición diferente, pero si la posición de la mayoría es a favor, los congresistas no firmantes tendrán que ir en esa posición”, refirió.

El congresista Daniel Urresti, precandidato a la Presidencia de la República de Podemos Perú, no firmó moción que busca destituir a Vizcarra. El Comercio intentó comunicarse sin éxito con él. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)

Tiempo de evaluación

Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular definirán, en las próximas horas, su postura frente a la nueva moción de vacancia.

“Este es otro tema, el acuerdo [anterior] fue no suscribir la moción, lo que tenemos que analizar es cuál es el sustento que argumenta UPP para haber presentado [un nuevo pedido de destitución]. Lo primero que vamos a analizar es el documento, si es constitucional, si no viola ninguna norma procesal”, subrayó el portavoz de Acción Popular, Ricardo Burga.

El parlamentario acciopopulista estimó que el jueves a más tardar su agrupación tendrá una postura colegiada.

Al ser consultado sobre el respaldo de los parlamentarios Rosario Paredes y Orlando Arapa, de Acción Popular, a la moción de vacancia contra Vizcarra, Burga respondió que la primera “está separada” desde hace tres meses de su agrupación, tras la denuncia de una ex trabajadora de su despacho contra ella por un presunto recorte de salario.

“Ella no está directamente vinculada a Acción Popular, estamos esperando a la Comisión de Ética para tomar una decisión final”, refirió.

Burga indicó que Arapa, quien antes ha votado en sentido opuesto a decisiones adoptadas por su bancada, no participó en la última reunión, en la que decidieron no firmar la moción que promovía UPP.

“Arapa no ha participado en la reunión de la bancada, él no está en Lima, sino en Puno y bueno, su posición es conocida, siempre ha planteado la vacancia, vamos a conversar con él. Seguro se justificará diciendo que él no tiene mandato imperativo. Lo importante es que el resto de los congresistas de Acción Popular no lo hecho, solo una persona de 24, firmó”, remarcó.

También refirió que su bancada analizará el comportamiento de Arapa, porque “no sabíamos que iba a firmar el documento”.

Arapa adelantó a El Comercio que él votará por la admisión a trámite de la nueva moción de vacancia presidencial.

La congresista Carmen Omonte, vocera alterna de APP, adelantó que los integrantes de su bancada sostendrán una reunión esta noche “para analizar y debatir internamente nuestra posición respecto a la nueva moción de vacancia presidencial”. “La situación que atraviesa el país es bastante complicada, tenemos que evaluar qué es lo mejor para el Perú con respecto a enfrentar frontalmente todo indicio de corrupción, que no solo afecta las finanzas, sino la moral de la sociedad en su conjunto”, complementó.

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló a este Diario que su bancada se reunirá “en breve” para someter a evaluación el pedido de destitución contra Vizcarra Cornejo.

“No nos hemos reunido todavía para determinar ese tema. Recién ayer hemos terminado el pleno agrario que ha sido bastante nutrido y nos hemos avocado principalmente a eso. Entendemos que ya se ha presentado formalmente una moción y nos vamos a reunir en breve para analizarla”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con las congresistas María Teresa Céspedes y María Cristina Retamozo, voceras del Frepap, pero ninguna respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Los que están en contra

Solo dos de las nueve bancadas del Congreso han adelantado que no respaldarán la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra: el Partido Morado y Somos Perú.

“Consideramos que no es responsable ni sensato añadir más incertidumbre en este momento. Un cambio de presidente, un cambio de primer ministro, un cambio de gabinete, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de la discusión del presupuesto general de la república para el próximo año, es algo totalmente crítico, en medio de un proceso electoral”, refirió el portavoz de la bancada morada, Francisco Sagasti.

En comunicación con El Comercio, Sagasti recordó que su agrupación acaba de presentar un proyecto de reforma constitucional para establecer que los presidentes de la República y los gobernadores regionales que terminan su mandato “permanezcan, por lo menos, seis meses sin poder salir del país para enfrentar cualquier proceso o acusación que reciban”.

Somos Perú, a través de un comunicado, estableció que su agrupación “no apoya ni se ha sumado” al nuevo pedido de vacancia.

También le exigió al Ministerio Público continuar con las investigaciones contra el mandatario, a fin de esclarecer los hechos lo más pronto posible.

(Foto: Difusión)

El parlamentario Luis Dioses, vocero de Somos Perú, reiteró que su bancada no va a respaldar el pedido promovido por UPP.

“Estamos ante una crisis sanitaria severa, una crisis económica, en la que se han perdido puestos de trabajo. Entonces, generar una confrontación entre poderes del Estado por una moción de vacancia, no lo consideramos oportuno. Y la Constitución tampoco es clara sobre el procedimiento, a futuro se debe desarrollar esta figura para no alterar la estabilidad política del país”, remarcó.

Al cierre de esta nota, la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra cuenta con 21 votos a favor (UPP, 12; Frente Amplio, 6; Orlando Arapa, de Acción Popular, y los no agrupados César Gonzales y Rosario Paredes).

“Claro que sí [votaré por la admisión], no puedo contradecir mi firma, la decisión está tomada”, dijo Gonzales en breve comunicación con este Diario.

(Cuadro: Martín Hidalgo | Sebastian Ortiz M. | El Comercio)

Las dos opciones de la Junta de Portavoces

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), convocó para este jueves a partir de las 9 a.m. a la Junta de Portavoces, donde se tiene en agenda la nueva moción de vacancia presidencial.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que es muy probable que en la sesión del pleno del Parlamento de mañana jueves se dé cuenta del pedido de destitución.

Las mismas fuentes indicaron que en la Junta de Portavoces se plantearán dos alternativas para que la admisibilidad de la moción de vacancia se someta a votación después. La primera es programar un pleno este viernes y la otra es someter a debate la solicitud los primeros días de noviembre, tras la semana de representación, que es entre el lunes 26 y viernes 30 de octubre.

Otras fuentes del Parlamento señalaron que hay una intención de “dormir” la moción para evitar cuestionamientos sobre un tratamiento “express”, como ocurrió en el anterior pedido de vacancia por el Caso Swing.

La Junta de Portavoces del Parlamento se reunirá el jueves a las 9 a.m. para evaluar moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. (Foto: Andina)

El presidente Vizcarra, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, criticó que el Congreso haya iniciado un nuevo proceso de vacancia en contra a poco más de un mes de haber superado un pedido similar.

“No sé si será una vez por mes, habiendo tanto por hacer, tanto trabajo, generar este tipo de distracción y confrontación cuando estamos tan cerca de las elecciones, todos sabemos que las elecciones son el 11 de abril, son cinco meses y tres semanas los que faltan, las elecciones están a la vuelta de la esquina, entrar en un proceso de vacancia del presidente que ha convocado a las elecciones, por lo menos, es inoportuno”, expresó.

Vizcarra Cornejo sostuvo que los partidos que promueven su destitución, quizás quieren “patear el tablero de la democracia”, porque “ven que no tienen ninguna posibilidad en estas elecciones”.

El jefe de Estado dijo confiar que- al igual que hace un mes, cuando el Congreso rechazó la primera moción de vacancia en su contra- la cordura prime en los parlamentarios y en los partidos políticos “que respaldan y fortalecen la democracia”.

Este informe fue realizado con la colaboración de Isabel Ayma.

