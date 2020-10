Conforme a los criterios de Saber más

A poco más de un mes de que el presidente Martín Vizcarra superara un primer pedido de vacancia en su contra, la bancada de Unión por el Perú (UPP) completó las firmas para presentar una nueva moción que busca la destitución del jefe de Estado, quien ha sido señalado por cuatro aspirantes de colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

El portavoz de UPP, José Vega, consideró que esta moción es “más sólida” que la anterior, que fue promovida tras la difusión de un conjunto de audios, en los que se escuchó al mandatario realizar coordinaciones con los ahora ex funcionarios de Palacio de Gobierno Mirian Morales, Óscar Vásquez y Karem Roca para responder sobre las visitas del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, a la Casa de Pizarro.

El documento, que al cierre de esta nota estaba por ser presentado, no solo cuenta con las firmas de parlamentarios de UPP, sino también de Podemos Perú, Frente Amplio, de un independiente (César Gonzales Tuanama, ex Somos Perú), y de dos integrantes de Acción Popular. Esto último a pesar de que el portavoz alterno de la bancada acciopopulista, Ricardo Burga, había dicho más temprano que su partido no firmaría ninguna moción.

Burga, en declaraciones a RPP Noticias, indicó que la decisión se había tomado de manera colegiada. Sin embargo, los congresistas Orlando Arapa y Rosario Paredes Eyzaguirre no respetaron este acuerdo.

Y si bien el Frente Amplio había aprobado la noche del lunes, por mayoría, presentar una moción propia para pedir la vacancia presidencial, las pocas probabilidades de llegar a las 26 firmas requeridas para iniciar este procedimiento, hicieron que horas después se sumen al documento elaborador por UPP, al cual solo le faltaban tres firmas por la tarde de ayer. Con la adhesión del partido de izquierda llegaron a 27 rúbricas.

El congresista Lenin Checco confirmó a El Comercio que él y otros tres integrantes de su bancada- Lenin Bazán, Yván Quispe y Absalón Montoya- suscribieron la solicitud. Agregó que José Ancalle también firmará.

La portavoz de la bancada de Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló a este Diario que UPP no quiso reformular la redacción de su moción, razón por lo que ella no la respaldó.

“Los de UPP no quieren una moción conjunta, dicen que ya corriendo su moción y enviaron el documento a los compañeros que están a favor, yo estoy en contra. Considero que la moción de UPP no está bien sustentada. Y aunque respeto la decisión de la mayoría, es mi decisión no firmar la moción”, manifestó a El Comercio.

“UPP solo recoge una secuencia de hechos [en su solicitud], pero nosotros ofrecemos mayores argumentos jurídicos, basados en la Constitución, y en todo lo que es la hermenéutica jurídica sobre lo que significa la incapacidad moral permanente”, agregó.

"El país pasa por un momento grave, una pandemia de corrupción, acá no estamos inventando nada, el presidente está cuestionado. No creo que en este contexto las bancadas vayan a repetir el blindaje”, manifestó el portavoz de UPP, José Vega. (Foto: Congreso)

Tres bancadas no firmarán

Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Partido Morado adelantaron que firmarían la nueva moción de vacancia presidencial.

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, adelantó que Somos Perú está a favor de que se investigue al mandatario, pero precisó que promover su destitución “en este momento sería desafortunado”.

“Nosotros estamos buscando la ‘estabilidad emocional’ para el país, hoy en día en medio de una crisis sanitaria y económica aunarle una crisis de carácter político al Perú no es lo más oportuno. Vamos a mantener la posición de la última vez, salvo que haya algo estrepitoso, un hecho adicional [contra Vizcarra Cornejo]”, refirió a El Comercio.

Somos Perú no apoyó la primera moción de vacancia que también promovió UPP contra el jefe de Estado, tras los audios que lo comprometen en la presunta contratación irregular del cantante Ricardo Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura por más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.

Aliaga indicó que, si UPP o el Frente Amplio presentan una nueva moción, es bastante probable que tampoco vayan a respaldar su admisibilidad. “¿Para qué debatir algo que está destinado a morir?”, subrayó.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, aseguró a este Diario, la noche del lunes, que su bancada decidió no promover una nueva moción de vacancia presidencial. Aunque aclaró que si esta llega a ser presentada tendrán que evaluar si votan o no por su admisión, porque ese es “otro tema”.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, reiteró ayer que su agrupación no firmará el nuevo pedido de destitución. “No tiene mucho sentido en estas circunstancias plantear una moción de esa naturaleza, hay que profundizar y asegurar que las investigaciones se realicen a fondo y rápidamente para que estén listas para el 28 de julio del próximo año”, acotó.

El parlamentario Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, dijo que su agrupación todavía no se ha reunido para evaluar si respalda o no a UPP.

Este Diario también ha intentado contactarse sin éxito desde hace tres días con los representantes de Frepap.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, consideró que existe una intención del Parlamento de “querer desestabilizar al gobierno”, al presentar un nuevo pedido de vacancia, teniendo en cuenta que el “primer plan”, en referencia al anterior pedido por el Caso Swing, no funcionó.

El presidente Martín Vizcarra, quien ayer visitó Loreto, evitó pronunciarse sobre el nuevo proceso de vacancia que se avecina. “Solamente nos vamos a referir a obras para el progreso y desarrollo, los temas políticos los dejamos”.

Más información

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, afirmó que el contexto que se vive en relación al presidente Martín Vizcarra no es para que se presente una nueva moción de vacancia presidencial.

“Estamos desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral, estamos entendiéndola de manera muy amplia, que la fragmentación de los partidos en el Congreso está llevando a que en general se trate en repetidas oportunidades de sacar al presidente porque no tiene mayoría, porque no tiene bancada”, añadió en el programa “20|20”, de Canal N.