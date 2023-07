En un breve pronunciamiento, Aragón- quien aún no ha respondido por el viaje a España que realizó con los gastos cubiertos por la empresa china Huawei- afirmó que su fórmula es “eminentemente provinciana” y remarcó que el Congreso debe acercarse a la sociedad civil, al pueblo, a los gremios y a los sindicatos.

“Queremos un Parlamento que trabaje por el desarrollo y el bien del país con transparencia, austeridad, pero también un Congreso que salga a la sociedad, que se reúna con la sociedad civil en pleno, un Congreso cercano a la población, no hemos sido elegidos para hacer despacho entre cuatro paredes”, remarcó.

(Foto: Congreso)

Fuentes de El Comercio indicaron que luego de la decisión de Perú Libre de ir con APP, Fuerza Popular y Avanza País, Aragón evaluó no presentarse. No obstante, buscarán forzar una segunda vuelta y captar el voto de los disidentes del cerronismo, que hasta el cierre de esta nota son cuatro: Jaime Quito, Álex Flores, Alfredo Pariona y Silvana Robles.

Desde el bloque de izquierda no descartan que en las próximas horas puedan darse más renuncias en la bancada del lápiz.

“No le cerramos la puerta a nadie, lamentamos lo ocurrido en Perú Libre, somos conscientes de que dentro aún hay congresistas que no están de acuerdo con la alianza [con la derecha], estamos procurando conversar con ellos”, manifestaron.

La postulación de Aragón, investigado por el Caso Los Niños, es respaldada también por Podemos Perú. La firma del congresista José Luna Gálvez figura en el documento que hizo oficial la lista N°2.

(Foto: El Comercio)

Reymundo, candidato a la primera vicepresidencia del Congreso, reconoció que la noche del lunes sostuvieron conversaciones con Renovación Popular y con Unión y Diálogo, la bancada que integra Esdras Medina. Precisó que “conversar no es pactar, pero era necesario conocer sus posiciones”.

El vocero de Cambio Democrático-JPP dijo que no próspero la adhesión de Unión y Diálogo, porque esa bancada tenía la aspiración legítima de presentar una tercera lista.

“Mantenemos una relación cordial con ellos, hemos quedado en continuar conversando”, sostuvo.

Por medio de una carta, dirigida a José Williams Zapata, actual presidente del Congreso, el portavoz alterno de Perú Bicentenario, Jorge Marticorena, informó que la postulación de Varas a la tercera vicepresidencia del Parlamento en la lista de Aragón no fue autorizada por la bancada.

(Foto: El Comercio)

No obstante, en comunicación con El Comercio, el congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, indicó que el lunes se reunieron los otros cinco integrantes de la bancada y ahí se acordó la candidatura de Varas. Agregó que espera que la carta de Marticorena, quien no participó en la cita por estar de viaje, obedezca a otras intenciones.

¿Acción Popular votará en bloque?

El portavoz alterno de Acción Popular, Ilich López, afirmó que, a diferencia de la fórmula de Soto, la que encabeza la bancada de la lampa llegó a un consenso en base a un programa, que comprende una agenda parlamentaria respecto a una reforma electoral, reformas constitucionales y el desarrollo económico.

“No hemos escuchado a los representantes de la otra lista decir cuáles van a ser los ejes que le proponen al país, esa es una diferencia sustancial”, expresó.

En diálogo con este Diario, López refirió que en las próximas horas buscarán conversar con Unidad y Diálogo, la bancada de Esdras Medina y también con los parlamentarios que renunciaron a Perú Libre para sumarlos a su propuesta.

López dijo esperar que Acción Popular vote en bloque a favor de la lista de Aragón.

“No sé si María del Carmen Alva va a votar por Waldemar Cerrón y por Perú Libre, yo espero que seamos orgánicos y que se respete la decisión adoptada por la mayoría de la bancada”, subrayó.

Respecto a la unión de las bancadas de derecha con el cerronismo, López dijo que ambas fuerzas tienen “muchas coincidencias” y que “lo único que cambia es el color del polo”.

Renovación Popular, entre la abstención y Soto

Fuentes del Bloque País (antes llamado Bloque Democrático) indicaron que esperan que Renovación Popular vote en abstención.

Por medio de un comunicado, la bancada celeste consideró que el Bloque Democrático ha vivido “un duro revés” por “la traición y el incumplimiento” de compromisos asumidos por parte de Fuerza Popular, que “sorpresivamente” presentó una lista que incluye al cerronismo. “Esto va contra toda lógica política y el sentido del mandato popular de su electorado”, agregó.

(Foto: Difusión)

En conferencia de prensa, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que su agrupación se mantendrá separada de tratos que no están acorde a sus principios. Agregó que, inicialmente, no apoyan a ninguna de las dos listas.

No obstante, precisó que no van a permitir “que un comunista presida el Congreso”. “Si se tiene que inclinar la balanza sobre eso, vamos a ir por el que no tenga de presidente [en su lista] a un comunista”, finalizó.

Sin Renovación Popular, el autodenominado Bloque País tendría, de acuerdo a fuentes parlamentarias, 62 votos a favor [ver recuadros].

Los votos que tendría la lista del Bloque País, que encabeza Alejandro Soto (APP)

Bancada A favor Acción Popular 4 Alianza para el Progreso 11 Avanza País 9 Fuerza Popular 22 Perú Libre 10 Somos Perú 5 No agrupados 1 Total 62

Las mismas fuentes señalaron que Somos Perú votaría en bloque el miércoles. Esto debido a que le habrían prometido la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que en la última legislatura fue conducida por Podemos Perú.

También indicaron que posiblemente la Comisión de Educación termine en manos de Perú Libre.

Por su parte, el parlamentario Esdras Medina, de Unidad y Diálogo, informó que su intención era presentar una tercera lista, una “alternativa” para aquellos que no están conformes ni con Soto ni Aragón, pero no obtuvo ninguna respuesta de Renovación Popular, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario.

“Tenemos que tomar una decisión en estas horas, recién nos vamos a reunir para tomar una medida colegiada”, dijo en conferencia de prensa.

Los votos que tendría la lista del bloque de izquierda, que encabeza Luis Aragón (AP)

Bancada A favor Acción Popular (facción de Los Niños) 11 Bloque Magisterial 10 Cambio Democrático-JPP 10 Perú Bicentenario 6 Podemos Perú 7 Disidentes de Perú Libre 6 Total 50

Bancadas que aún no deciden postura

Bancada Número de votos Renovación Popular 9 Unidad y Diálogo 5 No agrupados (Anderson, Cordero y Pablo) 3









La respuesta ante los cuestionamientos

Fuentes del Bloque País indicaron que le demandaron a Soto aclarar los cuestionamientos en su contra, entre ellos tener en curso múltiples investigaciones en el Ministerio Público.

Es por esa razón que el congresista de APP publicó, en su cuenta de Twitter, sus certificados de antecedentes, tanto a nivel judicial como policial.

“Rechazo categóricamente las acusaciones falsas que circulan sobre mí. Siempre he actuado con honestidad a lo largo de mi carrera profesional. No permitiré que difamaciones sin fundamentos afecten mi integridad”, tuiteó.

🚨 Rechazo categóricamente las acusaciones falsas que circulan sobre mí. Siempre he actuado con honestidad a lo largo de mi carrera profesional. No permitiré que difamaciones sin fundamentos afecten mi integridad. pic.twitter.com/aKxfgZbEOx — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) July 25, 2023





Dentro de APP, de acuerdo a fuentes de este Diario, hubo voces que sugirieron un retiro de la lista, no obstante César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder fundador del referido partido, respaldó a Soto y mantuvo en pie su candidatura.

Desde Fuerza Popular, sus principales portavoces han optado por el silencio antes los cuestionamientos por la inclusión de Cerrón en la lista N°1.

No obstante, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), afirmó que la suma de Perú Libre “no quiere decir que hay una alianza” o “que somos amiguitos”. “Nosotros marcamos distancias contra gente aquella que tiene varios casos de Los Niños o con los caviares, nosotros no vamos a permitir que ellos tomen la Mesa Directiva”, subrayó.

Sobre el congresista Cerrón, la fujimorista refirió que “es una persona decente para dirigirse” a otros.

“Las discrepancias programáticas [con Perú Libre] se mantienen, nosotros no vamos a aceptar cambios a la Constitución de ninguna manera”, añadió.

Moyano, además, dijo que en su momento se evaluarán las investigaciones que pesan sobre Soto.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuestionó la conformación de la lista N°2.

“O sea, que, ¿participar en una lista encabezada por Los Niños es ser de izquierda? Hay que pisar tierra. ¡Caviares+Los Niños, qué gran ejemplo de moral!”, tuiteó.