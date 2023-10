El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, minimizó el reportaje en el cual se reveló que la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Edith Julón no consignó en ningún documento oficial a su pareja y padre de sus dos menores hijos, a pesar de que era funcionario público.

“Imagínese, que porque una congresista no declara que tiene su pareja, hay que estar investigando. Ese es un tema familiar”, contestó ante la prensa en un evento este 3 de octubre.

Acuña Peralta fue consultado sobre el informe emitido por “Cuarto poder” donde se detalla que Julón no incluyo en sus declaraciones juradas de intereses a su pareja sentimental, Elder Fernández, exalcalde de Querocoto, provincia de Chota (Cajamarca).

En el 2021, la parlamentaria no incluyó el nombre del entonces burgomaestre en funciones cuando asumió el cargo en el Parlamento. En el 2022 repitió la práctica y no lo mencionó, a pesar que Fernández era funcionario público y esto podía significar posibles conflictos de interés.

“Son temas familiares. Yo no sé por qué la congresista no dice que es su esposo. Que el esposo le reclame por qué no lo quiere decir”, insistió Acuña.

El reportaje detalló que Edith Julón tampoco declaró a Fernández en el 2023, a pesar de ser el padre de sus dos menores hijos. Tampoco lo ha inscrito en el seguro de salud del Congreso como derechohabiente, como sí lo ha hecho con sus hijos.