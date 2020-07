Una revisión en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que el 46% de los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 no están afiliados al partido político que representan. Esto quiere decir que casi la mitad de los parlamentarios que definirá las reglas de democracia interna en las agrupaciones políticas no tiene carnet partidario.

Los votos de estos congresistas son claves para definir los mecanismos de las elecciones internas y fijar los requisitos para las candidaturas que se presentarán finalmente a las elecciones del 11 de abril del 2021. En este último punto se ha concentrado gran parte de la polémica, pues la fórmula presentada por el titular de la comisión, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), propone como requisito para ser candidato registrar seis meses de afiliación ante el ROP del JNE previo a las elecciones internas.

Según estimaciones de los entes electorales, los comicios internos de las organizaciones políticas deberían estar realizándose a finales de noviembre. Con ellos, las personas que deseen candidatear deberían acreditar estar inscritos ante el ROP como máximo hasta finales de mayo pasado.

La principal crítica a la fórmula es que se busca legislar sobre un plazo que ya se cumplió, con lo cual se limita la posibilidad -derecho de participación política- de algunos voceados candidatos presidenciales como el ex primer ministro Salvador del Solar, el alcalde George Forsyth y el actual congresista Daniel Urresti. Los tres lideran las más recientes encuestas.

La complicación solo viene con las candidaturas presidenciales, debido a que en el caso de las listas congresales de mantienen las cuotas de designados. De hecho, el 46% de los miembros de la Comisión de Constitución postularon en calidad de designados. Es decir, incluidos en las listas de candidatos sin pasar por un proceso de elección interna, sino que fueron nombrados por las cúpulas partidarias.

Registro de afiliación

Un ciudadano es afiliado a una organización política cuando cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1) Es su fundador o dirigente. 2) Si suscribió el acta constitutiva de algún comité provincial o distrital durante su procedimiento de inscripción. 3) Si suscribió una ficha y fue incluido en los padrones de afiliados.

En las fichas de afiliación, de acuerdo al trabajo interinstitucional con la Reniec, se verifica que los ciudadanos no estén previamente inscritos a otras organizaciones políticas, sean nacionales o regionales, y que no tengan DNI inválido, o que su domicilio no sea distinto al de los comités declarados.

Durante el debate en la comisión, varios congresistas de Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú indicaron que no han tenido oportunidad de inscribir nuevos afiliados durante el presente año. Sin embargo, desde el JNE informaron ante la Comisión de Constitución que el ROP ha estado funcionando. Incluso se indicó que hasta la fecha no han recibido documentación de alguna agrupación nueva que busque su inscripción electoral.

Solo en marzo, el ROP muestra en su portal web que se registran 377 renuncias a partidos y movimientos regionales . Acción Popular sufrió la baja de 24 afiliados, y APP la de 35.

Dos legisladores miembros de Constitución, Omar Chehade y Moisés Gonzales, recién se inscribieron en APP en diciembre del 2019, en mitad de la campaña electoral. Su partido es el único que apoya la fórmula para exigir el requisito de seis meses de afiliación previa. Aunque, en un reciente comunicado, Chehade anunció que presentará un nuevo texto que equipare inscripciones de nuevos partidos con afiliaciones.

Condición en la Comisión de Constitución Congresista Bancada Afiliado al partido que representa en el registro del JNE Tiempo de afiliación Presidente Omar Chehade Alianza para el Progreso Sí 7 meses Secretario Freddy Llaulli Acción Popular Sí 5 años Miembro titular Moisés Gonzales Alianza para el Progreso Sí 7 meses Miembro titular Leslye Lazo Acción Popular Sí 9 años Miembro titular Rosario Paredes Acción Popular Sí 15 años Miembro titular Isaías Pineda Frepap Sí 5 años Miembro titular Alcides Rayme Frepap Sí 10 años Miembro titular María Retamozo Frepap Sí 9 años Miembro titular Guillermo Aliaga Somos Perú Sí 2 años Miembro titular Luis Roel Acción Popular Sí 15 años Miembro titular Luis Valdez Alianza para el Progreso Sí 7 años Miembro titular Carolina Lizárraga Partido Morado Sí 2 años Miembro titular Franco Salinas Acción Popular Sí 14 años Miembro titular Carlos Almerí Podemos Perú No No Miembro titular Martha Chávez Fuerza Popular No No Miembro titular Diethell Columbus Fuerza Popular No No Miembro titular Gino Costa Partido Morado No No Miembro titular Rennan Espinoza Somos Perú No No Miembro titular Robinson Gupioc Podemos Perú No No Miembro titular Jim Ali Mamani Unión por el Perú No No Miembro titular Carlos Mesía Fuerza Popular No No Miembro titular Carmen Omonte Alianza para el Progreso No No Miembro titular Rubén Ramos Unión por el Perú No No Miembro titular Mirtha Vásquez Frente Amplio No No

La última propuesta era que los nuevos partidos puedan inscribirse hasta el 31 de setiembre. De equipararse con esto, los candidatos presidenciales tendrán plazo para el 30 de setiembre para obtener carné partidario y postular. Es decir, 193 días antes de las elecciones generales.

Otros como Somos Perú han planteado que solo se pida la constancia de afiliación en el partido, pero especialistas en la materia como José Manuel Villalobos han advertido que -sin fiscalización- ello podría producir “fichas bombas” con fechas pasadas.

Hay que mencionar que existen casos como el de Martha Chávez que no está afiliada a Fuerza Popular ante el ROP del JNE, pero su participación en el partido data desde los noventas, e incluso llegó a ser candidata presidencial en el 2006.

El hecho de que casi la mitad de miembros haya sido elegido candidato por los delegados explica en parte la gran oposición que existe respecto a la recomendación de los organismos electorales para que se realice a través de un mecanismo único de “un militante, un voto”.

El texto presentado en Constitución deja abierta la posibilidad de que los partidos elijan entre “un militante, un voto” y la elección a través de los delegados.

La ONPE acaba de expresar su preocupación porque aún no se definen todas las normas para elecciones 2021.

Carné partidario

En total, el 44% de integrantes del nuevo Congreso no tiene carnet partidario.

Los 25 integrantes de Acción Popular son afiliados, aunque seis de ellos llevan menos de un año como militantes. Frepap también tiene a todos sus congresistas (15) inscritos en el partido.

El promedio de afiliación de sus congresistas es de 3.306 días y el de los acciopopulistas es menor: 2.991 días. La mayoría de miembros de Frepap se mantuvo en el partido aun cuando perdió su inscripción.

De los los acciopopulistas, cuatro se afiliaron en julio del año pasado, tres meses antes del inicio de campaña. Entre ellos figura Mónica Saavedra, quien fue cabeza de lista por Lima.

Alianza para el Progreso (APP) tiene afiliados a 17 de sus 22 congresistas. Pero de esos 17, unos diez tenían apenas un mes de militancia al momento de la elección.

Omar Chehade, Moisés Gonzales y César Combina recién se afiliaron en diciembre. Mientras que Carmen Omonte anunció su afiliación después de conocerse los resultados, aunque no figura en los registros del JNE.

Solo el 44% de los congresistas cuenta con carnet partidario.

