Congresistas de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario presentaron un proyecto de ley para establecer en la Constitución requisitos para que alguien pueda ser elegido como defensor del Pueblo, y para que este funcionario deje el cargo una vez vencido el plazo sin esperar a su sucesor.

La iniciativa de ley 6253/2023-CR presentada el viernes 27 de octubre lleva las firmas de Héctor Acuña y otros tres miembros de su bancada para modificar el artículo 161 de la Constitución.

Actualmente, este texto solo señala que la condición para ser elegido como defensor del Pueblo es tener 35 años o más y ser abogado.

Proyecto de reforma constitucional para restringir elección de defensor del Pueblo.

De ser aprobada la reforma constitucional, la Carta Magna señalará que para ser elegido en el cargo por el Congreso se deben tener más de 45 años, ser abogado con reconocida trayectoria profesional de no menos de 25 años y tener al menos 10 años de experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos.

También se indica como restricción no tener sentencias condenatorias en primera instancia por delito doloso, no tener inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y no haber sido inhabilitado por sentencia judicial o resolución del Poder Legislativo.

Otro requisito es no haber sido separado de la administración pública por medida disciplinaria ni tener una afiliación política.

La reforma también plantea que “vencido su periodo, el defensor del pueblo cesa en el cargo y, de no haber sido elegido su sucesor, asume sus funciones el primer adjunto, hasta su designación”.

Este proyecto se presenta en medio de la polémica generada por el proyecto presentado por el actuar defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que busca que el vencimiento de su cargo sea recién cuando el Congreso elija a su sucesor.

La propuesta de Gutiérrez también le permitiría designar a sus adjuntos y secretario técnico de la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sin un concurso público.