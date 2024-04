El vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, aseguró que se allana a las investigaciones en su contra, luego que se iniciara un proceso en la Comisión de Ética por presunto mal uso de recursos del Congreso, e insistió en su versión de que no ha cometido irregularidades.

En declaraciones ante la prensa, el parlamentario saludó el inicio de las indagaciones en Ética y dijo que está en proceso de recopilar la información para sustentar su versión.

“Se pidió no solo el informe sino también documentos que los sustentan. Por ejemplo, se habla de 10 millares (de hojas) pero solo se entregaron 4 millares. Se habla de trabajadores que han estado en días laborales y los señores tienen el fundamento que no han estado en días laborales trabajando, pero todo ese detalle se va a presentar ante la entidad, ya sea el Ministerio Público como la Comisión de Ética, para sustentar la verdad”, aseveró.

Este jueves, la Comisión de Ética en una sesión extraordinaria aprobó por mayoría, con 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la denuncia de oficio contra Espinoza y el inicio de indagaciones preliminares.

El caso se abre por un reportaje de “Punto final” que reveló que personal del despacho de Darwin Espinoza estuvo en horario laboral trabajando para recolectar firmas y hacer gestiones a favor de la inscripción de un movimiento regional, además de usar para tal fin bienes del Poder Legislativo como hojas y la impresora para la obtención de planillones.

El portavoz de la bancada Acción Popular insistió en que no huye de las investigaciones y que facilitará la labor ante las entidades que están trabajando en las acusaciones en su contra.

“Está bien. Yo creo que ante cualquier acto aparentemente irregular, está bien que se aperture investigación. Nunca me he corrido de la investigación. Al contrario, me he allanado y se va a dar todas las facilidades a la comisión y al Ministerio Público”, garantizó.

Desde que salió a la luz el reportaje contra Darwin Espinoza, el legislador ha negado haber estado involucrado en las acciones tomadas por trabajadores de su despacho y ha comentado que ellos estuvieron buscando firmas en días en los cuales no estaban trabajando o en horas laborales.

También ha justificado el extenso uso de su acceso a Reniec para verificar unas 1.800 identidades aproximadamente desde su despacho, asegurando que no se hizo para ver los afiliados al movimiento, sino para constatar las direcciones de beneficiarios de donaciones para el friaje.