La Comisión de Ética Parlamentaria realizará una audiencia este sábado 27 en la investigación seguida contra el expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, quien fue denunciado por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) por agresión verbal.

Según la agenda de dicho grupo de trabajo, que sesionará desde las 4:00 pm. en la Sala Virtual Microsoft Teams, se recibirán las declaraciones de Chirinos Venegas y del propio Bellido Ugarte.

También se recibirán los testimonios de los congresistas Jaime Quito (Perú Libre), José Jerí Oré (Somos Perú) y Enrique Wong (Podemos Perú), como parte de las indagaciones en este caso.

Meses atrás, Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito, ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Del mismo modo, se verán las dos denuncias contra el parlamentario Héctor Valer (Somos Perú); la primera por supuesto agravio contra su colega José Cueto Aservi (Renovación Popular) por afirmar que mantenía supuestos enlaces con Vladimiro Montesinos Torres y Oscar López Meneses y que estaba inmerso en la corrupción.

Para ello, se recogerán las declaraciones de ambos parlamentarios. La segunda investigación contra Valer Pinto es por haber agraviado a los parlamentarios Vivian Olivos Martínez y Héctor Ventura Ángel (ambos de Fuerza Popular).

Agenda de la Comisión de Ética para el sábado 27 de noviembre. (Foto: Congreso)

Agenda de la Comisión de Ética para el sábado 27 de noviembre. (Foto: Congreso)

En este último caso se recibirán las declaraciones de los tres parlamentarios implicados. Cabe indicar que se trata de la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Ética del Congreso.

Dicho grupo de trabajo tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas, principios de la ética parlamentaria, la probidad y la transparencia en los actos y acciones de los legisladores.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro castillo desde Junín https://www.tvperu.gob.pe/