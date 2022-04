La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, adelantó que su grupo de trabajo iniciaría una investigación de oficio contra los parlamentarios Elías Varas y Guido Bellido, de Perú Libre, tras las revelaciones hechas por dos programas dominicales sobre los legisladores de la bancada oficialista. En diálogo con El Comercio, indicó que el equipo de asesoría técnica ya está reuniendo la información y en la próxima sesión se tomará una decisión.

Paredes indicó que de no ingresar a la comisión ningún oficio que solicite la investigación contra Varas y Bellido, ellos realizarían la investigación de oficio.

La parlamentaria y también vocera alterna de Acción Popular recalcó que la decisión se estaría tomando el lunes 25 de abril, fecha en la que volverían a sesionar. (Estos días no se reunirán por encontrarse en Semana de Representación.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Varas, participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

Mientras que Panorama difundió unos presuntos chats de WhatsApp en los que el legislador Bellido habría promovido la contratación de su ahijado, Daniel Abarca, como asesor en el Ministerio de Exterior y Turismo (Mincetur) a cambio de favores.

“Efectivamente se ha tomado en cuenta este caso. Para eso tenemos todo un proceso, en caso de que el equipo técnico - de acuerdo a la evaluación hecha como corresponde - y si no hay personas que ingresen denuncia por mesa de partes, posiblemente lo estemos tomando por oficio, sería el lunes, en caso de entrar por oficio, el 25″, acotó.

Paredes calificó de “graves” las acusaciones que pesan contra Bellido y Varas; sin embargo, reveló que en la comisión hay otros 44 legisladores sobre los que recaen denuncias. “Se trata de un común denominador no solo de congresistas, sino también de la gestión de Gobierno”, agregó.

“Nosotros como congresistas tenemos funciones y responsabilidades claras que no solo están establecidas en el reglamento de ética. No se puede ser juez y parte, nuestro trabajo es de fiscalización y significa que no podemos hacer uso del poder que tenemos. Y con este poder estar pidiendo cosas. No hay coherencia con el discurso si las acciones son otras”, subrayó Paredes.

Karol Paredes también lidera la Comisión de Ética. (Foto: achivo Andina)

En tanto, el secretario de este grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País), señaló que “estos temas no se pueden pasar por alto y deben revisarse e investigarse de oficio”.

Minutos después, Bazán señaló a El Comercio que la Comisión de Ética investigará de oficio a Varas y Bellido.

Por parte, Luis Alegría (Fuerza Popular), también integrante de esta comisión aseveró “que por lo menos se debería realizar una investigación preliminar; sin embargo, corresponde al pleno del grupo de trabajo aprobar la decisión”.

Elías Varas. Foto: Congreso

Sobre el caso del congresista Varas dijo que dicho legislador “no comprende bien cuál es el ámbito de función de un trabajador del Congreso”.

“El señor cree que puede asistir con su familia. Hay que diferenciar la parte familiar de la parte laboral. Si el cree que necesita asistencia, para eso está el personal”, acotó.

Asimismo, calificó “de mucho más complicada” la situación de Guido Bellido. “No solo lo debe ver el Congreso. Eso ya amerita otro tratamiento. Que haya sido ministro no exime que sea congresita”, concluyó.

Este diario intentó comunicarse con los congresistas involucrados y también con Daniel Abarca Soto y Daniel Aguinaga Meza; sin embargo, al cierre de este informe no respondieron.

Quien sí respondió, aunque escuetamente, fue Pasión Dávila, integrante de la bancada del lápiz, quien señaló que de ser investigados en la Comisión de Ética y “hallarse responsabilidades, (Varas y Bellido) deben ser sancionados”.

Admite que pidió pasajes

Bellido ofreció una entrevista a una radio local de Cusco ahí volvió a reiterar que no es amigo el exasesor del Mincetur Daniel Abarca Soto. Sin embargo, Bellido admitió que le pidió que compre pasajes para Arturo Cárdenas, “Pinturita” dirigente de Perú Libre y brazo derecho de Vladimir Cerrón, quien acaba de ser capturado tras permanecer varios meses prófugo por el caso Los Dinámicos del Centro .

Según Bellido pidió los pasajes para Cárdenas porque este se encontraba en “una difícil situación económica”.

Arturo Cárdenas es el hombre de confianza de Vladimir Cerrón. Foto: Ministerio del Interior

Bellido prefirió pronunciarse mediante su cuenta de Twitter. Expresó que tomará acciones legales “para hacer respetar su honor” si es que no se retira la denuncia formulada en su contra en un programa dominical.

1/2 Respecto a la denuncia de la Sra Jackeline Zúñiga, nunca recibí fotos, ni sabía de su relación.

Respecto al Sr Abarca, no es mi amigo, lo conocí por una entrevista desde esa fecha envia opiniones. No tuve nada que ver en su designación en el cargo de confianza como asesor. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) April 18, 2022

“Respecto a la denuncia de la Sra Jackeline Zúñiga, nunca recibí fotos, ni sabía de su relación. Respecto al Sr Abarca, no es mi amigo, lo conocí por una entrevista desde esa fecha envía opiniones. No tuve nada que ver en su designación en el cargo de confianza como asesor”, escribió en dicha red social.

“Cómo es que la señora que dice no tener dinero para sus pasajes hoy tenga para difamarme en los medios. ¿Son terceros interesados en hacerme daño quienes le pagan su estadía? Exhorto al señor Abarca, esclarecer estas acusaciones. Tomaré acciones legales para hacer respetar mi honor”, agregó en otro mensaje.

Las denuncias

El último domingo, Cuarto Poder reveló que Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Elías Varas, participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

La investigación detalló que, el último 1 de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos del encuentro entre la titular del sector, Diana Miloslavich y el congresista Elías Varas. Entre las imágenes se puede ver la presencia de Jefferson Varas, como si fuera un trabajador más del Parlamento.

En ese sentido, el registro de visitas detalló que el familiar del legislador ingresó a dicha reunión como si fuese parte de la comitiva oficial del Congreso.

(Captura Cuarto Poder)

(Captura Cuarto Poder)

Asimismo, un documento reveló que el parlamentario y su sobrino se registraron, el pasado 18 de enero, como miembros del Congreso en un encuentro en el que dialogaron con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.

(Captura Cuarto Poder)

El programa dominical también intentó consultarle por su presencia en diversas actividades parlamentarias, como si fuera miembro del Congreso, pero Varas Seguín esquivó las preguntas y le respondió que se estaban equivocando.

Algo similar sucedió con el congresista Elías Varas, quien, al ser consultado sobre este tema, amenazó con denunciar a la periodista.

Sobrino de Elías Varas. (Captura Cuarto Poder)

LEE TAMBIÉN | Elecciones 2022: solo Somos Perú logra presentar precandidaturas en las 25 regiones del país

En tanto, Panorama difundió unos presuntos chats de WhatsApp en los que Guido Bellido habría promovido la contratación de Daniel Abarca, como asesor en el Ministerio de Exterior y Turismo (Mincetur) a cambio de favores.

Según las conversaciones que mostró el programa dominical, el 23 de julio de 2021, cuando Bellido Ugarte ya había jurado como congresista, Abarca le escribe para felicitarlo y posteriormente, el 27 de julio, cuando este ya sabía que iba a ser titular de PCM, le envía su currículum vitae.





Supuesto chat de Abarca con Bellido (Captura Panorama)

Según los presuntos diálogos, difundidos por Panorama, en una estas conversaciones el exjefe del Gabinete Ministerial solicita un pasaje de Huancayo a Lima para Arturo Cárdenas Tovar.

Supuesto chat de Abarca con Bellido (Captura Panorama)

LEE TAMBIÉN | Acusan a exasesor del Mincetur de violencia contra su expareja

DATO

Daniel Abarca Soto, quien trabajó como asesor I del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, fue denunciado por actos de violencia psicológica y sexual por su exconviviente Jackelin Zúñiga en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del distrito de Surquillo. Por esa razón, una juez otorgó medidas de protección a su expareja. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en enero de este año.

Expediente Abarca

Abarca Soto fue designado en el cargo el 4 de agosto de 2021 y laboró en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) hasta el 18 de marzo.