La congresista Heidy Juárez, de la bancada Podemos Perú, pidió que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), se inhiba en el proceso que se le sigue por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

“Exijo que la señora Lady Camones se inhiba de ver mi caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, reclamó en una conferencia de prensa este miércoles 26 de abril.

Juárez, quien antes ocupó parte de la bancada Alianza Para el Progreso, recordó que fue expulsada de esta agrupación luego de ser acusada de supuestamente haber filtrado los audios donde se oye a César Acuña y a Lady Camones hacer coordinaciones sobre proyectos de ley. La difusión de estas grabaciones permitieron que Camones fuera censurada del cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Heidy Juárez señaló que la congresista que estaría asumiendo su caso dentro de la subcomisión es María del Carmen Alva, de quien dijo es una persona cercana a Camones.

“(Lady Camones) en su momento de manera equívoca y errónea me señaló como la persona que filtró unos audios y que, producto de esos audios, le costó la presidencia del Congreso de la República. Desde ese momento, la señora en cuanto ha tenido cabida en medios de comunicación, no ha parado de atacarme”, acusó la parlamentaria.

Tras hacer su exhortación para que Camones no participe en el proceso en su contra dentro de la subcomisión, Juárez reiteró que ejercerá su derecho a la defensa tanto ante la acusación constitucional como en el proceso abierto en su contra en la Comisión de Ética. Esto, tras insistir en su inocencia.

“Estas cuatro denuncias anónimas no me han señalado [¿Sabe si esos recortes de sueldo se concretaron?] No lo sé, eso tienen que investigarlo en las instancias correspondientes con la persona que ha sido sindicada y señalada. A mí no me han señalado nada, bajo ningún punto he conocido (de estos recortes de sueldos)”, aseveró.

Según un informe de “Hildebrandt en sus trece”, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo de trabajo, Heidy Juárez, exigía pagos a través del asesor principal de la congresista, Miguel Chafloque.

Tras esta revelación, el Ministerio Público abrió una investigación contra la congresista de Podemos Perú, medida que alcanza también a Miguel Ángel Chafloque Domínguez como supuesto cómplice.