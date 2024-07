La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, aseguró que se somete a toda investigación que sea “transparente y objetiva”, en alusión a la carpeta que se abrió en su contra en el Ministerio Público por sus presuntos chats con el prófugo Vladimir Cerrón.

“Como mujer y política me allano a todo tipo de investigación. Por lo tanto, esta investigación tiene que ser clara, transparente y obviamente objetiva, sin instrumentalizar el tema político y judicial. Eso es lo que espero”, comentó este miércoles ante la prensa.

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista de Perú Libre tras la difusión de reportajes que revelan supuestas conversaciones que habría tenido con Cerrón Rojas, quien está en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Entre ellas, se incluye una supuesta conversación a través de chats donde le habría advertido sobre actividad fiscal en enero de este año, para que se ponga a buen recaudo. Por esto, la fiscalía indaga presunto encubrimiento personal.

La congresista dijo que la investigación fiscal era el “objetivo final” de las acusaciones en su contra y reiteró que no conversón con Vladimir Cerrón. “He rechazado categóricamente este tipo de chats. Más bien son las personas que lo utilizan como peones, ellos deben acreditar si es verdad o no. Ellos, yo no”, manifestó.

“Hoy nada más puedo mencionar que rechazo categóricamente, nunca hubo una telenovela”, reiteró al explicar que esta sería la última vez que responde ante la prensa por este caso porque ya está en investigación, y para luego pedir al Ministerio Público que vaya a su despacho y a su domicilio para buscar evidencias.