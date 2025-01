— A mediados de diciembre concluyó la primera legislatura bajo la conducción de Eduardo Salhuana de la Mesa Directiva. ¿El presidente del Congreso ha disipado las dudas que se tenía sobre él?

No, él a todas luces trata de desvincularse, pero sabemos que Salhuana fue parte de la conformación del Confemin, sus antecedentes dicen que él ha sido una persona que ha apoyado a la minería artesanal e informal, no te voy a decir ilegal, porque sería adelantar un juicio. Él ha estado de acuerdo en ampliar el Reinfo solo por seis meses y pasar la responsabilidad al Ejecutivo y que este apruebe una nueva ampliación, si se requiere a los seis meses.

Ahora me parece un despropósito que las comisiones principales, como Justicia, esté en manos de Perú Libre. Por eso es que se suscitan problemas en las leyes y generan un montón de problemas al Congreso. Esa vinculación de ese bloque democrático, donde Renovación Popular dijo que estaba fuera, porque no estábamos de acuerdo con que Cerrón se siente en la Mesa Directiva ni mucho menos en la repartija de comisiones que se dio. Salhuana puede tener experiencia, pero tiene un pasado bien oscuro.

— Es la primera vez que se relaciona al Congreso con una red de proxenetismo que presuntamente funcionaba al interior de la institución. ¿Cómo deja al Parlamento esta grave denuncia?

Nosotros hemos sacado un comunicado exigiendo que se retire esa comisión ad hoc que se ha conformado en el Congreso, el Parlamento no puede ser juez y parte de su mismo proceso, sabemos cómo se maneja el Congreso, está copado por gente de APP. Ellos dicen que no, porque están poniendo a tres personas del servicio parlamentario, pero esas tres personas son subalternas a la Mesa Directiva, por más que sean nombradas. Ellos pueden ser nombrados, pero si no hacen lo que ellos [los apepistas] quieren, los mandan al archivo. No hay transparencia.

“Alianza para el Progreso debe dejar la Mesa Directiva en tanto dure la investigación”. (Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

— Renovación Popular, a través de un comunicado, ha rechazado la formación de una comisión ad hoc que investigue esta red de proxenetismo. ¿Es la Comisión Fiscalización la que debe asumir esta pesquisa?

La Comisión de Fiscalización va a asumir el caso y para eso se pedirán facultades investigadoras, es un tema que va por cuerdas separadas, que es de congresistas. Lo que ha hecho Salhuana muy astutamente es conformar una comisión ad hoc con tres personas del servicio parlamentario, lo cual significa que son subalternos de la Mesa Directiva.

— ¿Y cuál es el objetivo? ¿Tapar la denuncia?

Sí, para mí a todas luces quieren que esto no avance. Ahora, sobre la denuncia de proxenetismo, prostitución, esa es una noticia que hace mal a la institución, porque no todos podríamos estar inmersos en temas como estos. Además, el señor Burgos, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización, no puede adelantar opinión.

— Torres Saravia tenía una denuncia por violación desde el 2020 y aún con ese antecedente fue contratado en el Congreso como asesor y luego como jefe del área legal y constitucional. ¿Cuál es la responsabilidad de APP?

Toda. A nosotros nos pasó un caso similar […] Había una chica que venía de APP, Cheril Trigoso, ella pasó a la bancada de Renovación Popular y luego vimos que tenía un asesor condenado por terrorismo hace 35 años, que ya purgó su condena. ¿Qué hice yo como secretaria nacional del partido? Inmediatamente, pedí el retiro de este señor del despacho y que esto se proceda a elevar a recursos humanos.

La Oficina de RR.HH. y la Dirección General de Administración (DGA) están copadas por gente de APP. Hemos pedido, desde la bancada, toda la información sobre Torres y a la fiscalía que nos diga qué pasó con esta denuncia de violación. Hasta ahora no tenemos respuesta [desde la DGA], lo cual quiere decir que están tratando de cubrir este caso.

— ¿Desde el Congreso?

Definitivamente, de la parte administrativa del Congreso. Ellos no quieren dejar la Mesa Directiva, porque está copada de apepistas.

— ¿Esta denuncia sobre una red de proxenetismo en el Congreso amerita que Salhuana dé un paso al costado de la presidencia de ese poder del Estado?

Sí, para mí, sí. ¿Por qué? No solo porque él preside hoy el Congreso, sino porque su antecesor en el cargo también fue de APP, que es Alejandro Soto. Alianza para el Progreso debe dejar la Mesa Directiva en tanto dure la investigación. Yo no puedo confiar en un presidente [del Parlamento] que está vinculado a un asesinato y que el mismo personal del Congreso investigue, esto me parece hasta una burla. Por un tema de rescatar la imagen de la institución, porque nos hemos ido al quinto sótano, es que él debería por decisión propia dar un paso al costado.

— Este Congreso cambió la definición de crimen organizado, debilitó la colaboración eficaz, recortó los plazos de prescripción, eliminó la detención preliminar y amplió el Reinfo. ¿Estas contrarreformas no termina favoreciendo a las redes criminales?

A ver, lo del Reinfo te lo explico, ese fue un tema que netamente el Ejecutivo nos tiró a nosotros la responsabilidad. En la segunda ampliación del Reinfo que fue en diciembre, nosotros estuvimos atrás de que el Ejecutivo tomará decisiones, por eso es que vino la censura de Rómulo Mucho [como ministro de Energía y Minas], fuera de los problemas que teníamos con Petroperú. Se logró llegar a un consenso, en la Comisión de Energía y Minas se dijo que la ampliación sería por seis meses por única vez y que luego lo vea el Ejecutivo. Nosotros hemos sido usados por el Ejecutivo, que se ha lavado la cara a través de una ley [MAPE]. Nosotros no podríamos hacer otra ampliación.

— ¿Y cuál es su posición sobre las otras leyes?

En la ley de crimen organizado, toda ley es perfectible, pero sí hubo ahí dos partes de la ley que favorecía de alguna u otra manera a dos o tres personajes. Pero, ahí está el problema. ¿Quién maneja la Comisión de Justicia? Perú Libre. Por eso, es que nosotros rectificamos, porque las dos rectificaciones, tanto a la ley de crimen organizado como la de detención preliminar han sido de Renovación Popular.

— Los cambios que hicieron en la ley de crimen organizado no han sido suficientes, la actual norma excluye a 50 delitos de esta figura…

No se excluye, porque están dentro del Código Penal.

— Se ha puesto una barrera, que solo se considera crimen organizado a los delitos cuya pena es mayor a los 5 años. Por ejemplo, la minería ilegal es sancionada cuatro años.

Hay un proyecto de ley que se ha presentado específicamente para el tema de minería ilegal.

— Y sobre la detención preliminar, la presidenta Boluarte aún no promulga la corrección del Congreso. ¿Al Ejecutivo le falta sentido de urgencia?

¿Por qué no lo promulga? ¿Quién o quiénes serían los primeros en caer? Fredy Hinojosa [vocero presidencial] y toda la banda de Qali Qarma.

— El actual Parlamento ha tenido más de una decena de “mochasueldos”, a Los Niños, a un congresista destituido tras ser acusado por violación y ahora una presunta red de proxenetismo. ¿Qué tipo de autocrítica cabe?

La autocrítica, para mí, es que simplemente los partidos políticos están poniendo a cualquier persona que pueda comprar un cupo para ir al Congreso, no representan a absolutamente nadie. Y la crítica es que estos llamados bloques democráticos nos han venido jalando a este problema. A nosotros nos sacaron del Bloque Democrático, porque no aceptábamos tener una vinculación con Waldemar Cerrón, porque es el hermano de un prófugo. Incluso, cuando hemos querido aprobar la ley para que no postulen las personas que tengan sentencia por terrorismo [y delitos contra el Estado democrático], ni siquiera Fuerza Popular nos apoyó.

— ¿Ha sido por cálculo político? ¿El escenario ideal para Fuerza Popular es enfrentar a Antauro Humala?

Mira, yo no sé si sea un cálculo político, porque sería demasiado torpe tener ese cálculo político. Yo creo que esto es un acuerdo que tienen los del bloque, donde está Perú Libre. Yo voy a echarme un poco más al tema del bloque, que también lo conforman Fuerza Popular, APP, Somos Perú, ese es el problema. No puede ser coincidencia que las comisiones más importantes, como Justicia [estén bajo el control de Perú Libre], a nosotros nos cuesta muchísimo sacar una ley [como la que restablece la detención preliminar], pero el Ejecutivo ni siquiera la promulgar. Acá se está protegiendo a gente. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero si en las presidencias hay personas que son digitadas, porque a mí, no me queda ninguna duda que Cerrón digita la Comisión de Justicia.

— El ministro de Educación dijo que “las ratas” no tienen derechos humanos; el titular del MIDIS se salvó de una censura, a pesar de la red de corrupción tejida en Qali Warma, y el ministro del Interior ha protagonizado audios, donde habla de una protección a Cerrón. Todos siguen en el cargo. ¿El Congreso ha renunciado a su rol fiscalizador frente al gobierno?

No, es más te repito, desde Renovación Popular hemos mandado una carta pidiéndole al Congreso que se dé facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización, pero no quieren hacerlo. Nosotros somos 10 congresistas, ahora 11 con Patricia Chirinos. Nosotros trabajamos muy parecidos con Avanza País y Honor y Democracia, pero ellos, los de bloque, tienen el manejo general, que es Fuerza Popular, APP, Perú Libre y algunos congresistas flotantes del Bloque Magisterial. Nosotros hacemos un mea culpa, sí, por los mochasueldos, es insostenible ese tema.

“Nos están llevando de las greñas a cometer errores y a hacer leyes a horma de personas como las de Perú Libre”. (Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

— La presidenta Boluarte solo tiene el 3% de aprobación y, durante su mandato, la delincuencia se ha desbordado. ¿Bajo este contexto puede llegar a concluir su mandato en el 2026?

Eso no lo podemos saber porque eso se refiere a los votos. Si tú me preguntas a mí, no como Renovación Popular, sino como Norma Yarrow, yo sí pediría que la presidenta renuncie, que se convoquen a elecciones de presidente del Congreso para que se dé una transición. Esta es mi postura, no de mi bancada. Nosotros hubiéramos querido presentar una moción de vacancia, pero a quién. Se necesitan 87 votos. Si nosotros comenzamos a malgastar la figura de la vacancia sin tener los votos lo único que hacemos es fortalecer a esta mujer.

— La congresista Patricia Chirinos, que se ha integrado a su bancada, ya habla de una vacancia a Boluarte. ¿Es una opción, a su juicio, puede cobrar fuerza a partir de abril próximo, cuando la presidenta convoque a elecciones generales?

Sí, eso es lo que va a pasar. Esto es un cálculo político. Y nos están llevando de las greñas a cometer errores y a hacer leyes a horma y comodidad de personas como las de Perú Libre y sus sentenciados.

— ¿Quiénes los están llevando de las greñas?

La Mesa Directiva al poner a estas comisiones en manos de estas personas investigadas, el Bloque Democrático está funcionando como una bisagra para favorecer a Dina Boluarte, a sus ministros y a Vladimir Cerrón y lo digo claramente. Y, por ello, me siento orgullosa de que mi bancada no esté en ese Bloque Democrático.

— El gobierno de Dina Boluarte pasó al retiro a los coroneles Colchado y Lozano y después cambió a 67 oficiales de la Diviac, entre ellos a todos los que participaron en el allanamiento a su casa. ¿Es un acto de venganza? ¿Se ha desarticulado a esta unidad?

Mira, escuché al general Zanabria diciendo que se trata de una renovación de cuadro, pero coincidentemente salen Colchado, salen los del allanamiento, entonces yo creo que esto es una venganza envuelta en la denominación de “renovación de cuadros”.

— En el 2026 hay elecciones por partida doble. ¿Usted tentará la alcaldía de Lima o buscará la reelección en el Congreso?

Yo te voy a ser muy honesta, yo quiero ir a la reelección en el Congreso, pero al cargo de diputada. Creo que el Parlamento necesita a personas que no tengamos ni vinculación ni que aceptemos presiones de absolutamente nadie. A mí me encantaría ir a la Municipalidad de Lima, como alcaldesa, es un sueño que siempre he tenido, pero creo que en este momento tengo que evaluar qué es lo que necesita mi país. Yo sí creo que he hecho una labor bastante fuerte, y necesito estar como diputada, no me interesa ser senadora.

— Rafael López Aliaga, inicialmente, dijo que no renunciaría a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia en el 2026. Pero, últimamente se le ha visto en una precampaña. ¿Cumplirá su palabra?

No es una precampaña, porque yo también he estado viajando con licencia. Yo soy secretaria general y él [López Aliaga] es el presidente del partido, nosotros estamos haciendo lo que todas las agrupaciones hacen, pero lo transparentamos en las redes. Hemos hecho muchas alianzas con muchos movimientos regionales y lo que estamos haciendo es ir y dar un mensaje, en el sentido, de que Rafael es un candidato nato a la presidencia, es lo que el Perú necesita, una persona con mano fuerte. Él está trabajando de manera incansable para dejar obras en Lima.

— ¿Pero va a cumplir su palabra?

¿Cuál es su palabra? ¿La de no renunciar? Ese es un tema que él dijo que vería la posibilidad de no renunciar, pero no pensábamos que esto iba a pasar en el país, esto es realmente un despropósito político, tenemos a una mujer que no hace absolutamente nada, que es protegida por unas bancadas. Tenemos a ministerios que solo sirven como bufete de abogados para defender a la presidente y tenemos un país caóticamente en crisis en educación, salud y seguridad ciudadana.