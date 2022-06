La situación del ministro del Interior, Dimitri Senmache, es delicada, luego de que el Ministerio Público indicara que la mañana del 27 de mayo realizó coordinaciones con la Dirección Anticorrupción (Dircocor) de la Policía para que se ejecute la orden de videovigilancia al ex titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Esta incluía acciones de seguimiento.

De esta manera, la fiscalía desmintió a Senmache, quien el viernes, en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, aseguró lo contrario.

Al respecto, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que la bancada celeste está alistando una moción de interpelación contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter). Agregó que en las próximas horas distribuirán el documento entre las bancadas para “socializar” la propuesta y ver “quiénes la respaldan”.

“El ministro ha tenido una actitud que busca evadir su responsabilidad, lo real es que no han hecho nada por capturar a Silva ni a los otros presuntos delincuentes que están siendo buscados por la justicia. El caso más resaltante es el del ex titular del MTC, sabían que podía darse esta situación [de escape], pero no ajustaron”, manifestó a El Comercio.

Montoya sostuvo que el objetivo de la interpelación es la censura de Senmache.

Agregó que solamente se salvaría de la destitución sí la Policía captura primero al exministro Juan Silva, quien, de acuerdo a la Fiscalía de la Nación, integraría una presunta red criminal en el MTC que tenía como fin favorecer a empresas que aportaron a la campaña del presidente Pedro Castillo en la licitación de obras públicas.

Para la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, el Congreso “no puede pasar por alto” la fuga de Silva ni tampoco la responsabilidad del sector Interior de esta.

“Parece que se está formando un club de prófugos [de allegados al presidente Castillo], no podemos continuar en este plan, la interpelación [al ministro del Interior] es pertinente y posiblemente la censura. No pueden estar echando la culpa [a otras instituciones] cuando ellos tenían que vigilar”, expresó a este Diario.

El programa “Combutters” hizo pública la transcripción de una conversación entre el hoy preso Zamir Villaverde con Juan Silva, en la que el primero señala que le estaba entregando “cien grandes” de la empresa Tapusa S.A., una de las ganadoras de la obra Puente Tarata, valorizada en más de S/232 millones. (Foto: Archivo GEC)





Paredes exhortó al presidente Castillo a retirar a Senmache del Mininter y no esperar, como en otras oportunidades, a que el Parlamento esté a punto de destituirlo para pedirle que dé un paso al costado.

“Él debe tomar acciones y evaluar a su equipo, ver si están cumpliendo o no con sus responsabilidades”, acotó.

Desde Fuerza Popular, el congresista Alejandro Aguinaga afirmó, a título personal, que el ministro del Interior no se salvará de la interpelación.

“Ya es demasiado. El señor Senmache no ha tenido ningún rol, hay una suerte de complacencia orquestada [en el sector Interior], aparentemente a los celadores los desvían a otro lado [para que escape]”, remarcó.

Aguinaga también indicó que “lo más probable” es que la interpelación al titular del Mininter escale a una censura.

“Han permitido” que exministro escape

El portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, adelantó que su bancada respaldará la moción de interpelación que se alista contra el ministro del Interior, quien, a su consideración, “tiene la responsabilidad política” por la fuga de Silva.

Agregó que hay documentos que demuestran que el Ministerio Público alertó a los altos mandos de la Dircocor sobre la orden de vigilancia.

“Desde el 27 de mayo, la Policía tenía conocimiento que exministro de Transportes podía escapar, lo que han hecho prácticamente permitir su fuga. Como esta persona allegada al gobierno, no han querido ejecutar la ley como corresponde”, cuestionó.

Elera, en diálogo con El Comercio, dijo que el país “no merece” a un titular del Mininter que “sea cómplice” de Silva.

“ Vamos a apoyar no solo la interpelación, también la censura . El presidente ayer [domingo] dijo que no quiere más confrontación con el Legislativo. Esta es una buena oportunidad para demostrar ello, que retire al señor Senmache, no hay que perder más tiempo”, finalizó.

A su turno, el vocero de Avanza País, José Williams Zapata, refirió, a título personal, que es necesario que el ministro del Interior brinde una explicación detallada no solo al pleno del Congreso, sino a toda la ciudadanía, porque, tras el comunicado del Ministerio Público, las cosas no están claras.

“Lo tenemos que escuchar primero y, de acuerdo, eso ver si procede o no la censura. Definitivamente, él tiene responsabilidad política [por la fuga de Silva], hay una colusión entre lo que él dice y lo que indica la fiscalía, y esto debe aclararse”, subrayó.

Por su lado, la portavoz de Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú), Ruth Luque, señaló que su bancada ha solicitado acceder a toda la documentación enviada por el Ministerio Público a la Policía, a fin de revisarla y decidir una postura.

“Aquí es importante sobre la base de toda la documentación empezar a identificar responsabilidades directas. El Estado tiene que agotar todo para hallar a Silva y a los otros prófugos [relacionados al gobierno]”, sostuvo.